Toxic Trailer: इट्स यश वर्सेज यश! हैरतअंगेज विजुअल्स, इंटीमेसी नहीं ड्रामा और खून-खराबे से भरपूर है टॉक्सिक का ट्रेलर

यश की नई फिल्म टॉक्सिक इस समय साउथ सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्म बन चुकी है. इसका कारण फिल्म की स्टोरी पर बना सस्पेंस है. मेकर्स ने अभी तक जितने टीजर-गाने रिलीज किए हैं, सभी में इंटीमेसी काफी ज्यादा नजर आई है. लोगों ने यश की फिल्म पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. फिल्म रिलीज होने में 18 दिन का समय बचा है. अब मेकर्स ने टॉक्सिक का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया है, जो हमारे कई सारे सवालों का सीधा जवाब है.

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टॉक्सिक में क्या दिखाएंगे यश?

फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर यश के किरदार राया अपने बच्चे के साथ नजर आता है, जो बारिश में भीग रहा है. दोनों के बीच एक इमोशनल सीन कब शॉक में बदल जाता है, पता नहीं चलता. इसके बाद हम कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेज को देखते हैं, जो राया से किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं.

यहां देखें टॉक्सिक का ट्रेलर:

कहानी आगे गोवा पर राज करने की है, जिसके बाद गैंगस्टर ड्रामा और खूब सारा खून-खराबा दिखता है. राया बने यश अपने दुश्मनों को गोलियों से छलनी कर रहे हैं. इसी बीच राया का किरदार तारा सुतारिया और कियारा आडवाणी के प्यार में भी पड़ जाता है. लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है, जिससे ट्रेलर और भी ज्यादा इनटेंस होता रहता है.

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हर तरफ सिर्फ हार्टब्रेक और तनहाई नजर आती है. ट्रेलर का सबसे मजेदार हिस्सा इसका एंड है जब राया का बेटा टिकट फ्रेम में एंट्री लेता है. दोनों बाप-बेटे का दमदार सामना होता है, जिसमें दोनों ही एक-दूसरे की जान के पीछे पड़े दिख रहे हैं. कभी बर्फीली पहाड़ियों में तो कभी सर्कस में राया वर्सेज टिकट नजर आता है. ये फिल्म का ट्रेलर यश वर्सेज यश ज्यादा दिख रहा है. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है, जो एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर हैं. वहीं यश इसके प्रोड्यूसर हैं.

बॉक्स ऑफिस पर होगी 'टॉक्सिक' भिडंत!

वैसे यश की फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है. लेकिन इसके ठीक दो दिन बाद श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा की रिलीज भी तय की गई है. उस फिल्म का टीजर जब आया था, तो हर कोई दंग रह गया था. हालांकि ईठा को लेकर अभी सस्पेंस बना है कि क्या मैडॉक फिल्म्स उसे टॉक्सिक के साथ क्लैश करेगा या नहीं. अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ा फेस-ऑफ देखने मिलेगा, जिसमें जीत दोनों ही फिल्मों की होनी तय है.

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