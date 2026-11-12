UP में तीसरे मोर्चे की तैयारी! ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन से किसका बिगड़ेगा खेल?

AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़े मोर्चे का ऐलान करने वाली है. दोनों राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता आज चुनावी समझौते की आधिकारिक घोषणा करने वाले हैं.

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हाल के दिनों में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकातें भी हुई थी. आज लखनऊ में दोनों नेता इस गठबंधन को अंतिम रूप देने वाले हैं. लखनऊ से आज औपचारिक रूप से इस तीसरे मोर्चे का ऐलान होने वाला है. यूपी चुनाव में इस मोर्चे की अहम भागीदारी होने वाली है.

कांग्रेस-सपा की बढ़ेगी मुश्किलें?

विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM और आजाद समाज पार्टी का यह गठजोड़ राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकता है. दलित और मुसलमान मतदाताओं का यह गठबंधन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए नई मुश्किलें ला सकता है. इस सियासी समझौते का सीधा असर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ने की संभावना है.

AIMIM की मुख्य रणनीति उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां मुसलमान आबादी चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर तय करती है. ऐसे में, अब ओवैसी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में दौरे करके इस दायरे को बढ़ा रहे हैं. पार्टी ने बहराइच की मटेरा, श्रावस्ती की भिनगा और कैराना सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं.

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ओवैसी का सपा पर निशाना

अपनी रैलियों में ओवैसी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते दिख रहे हैं. उन्होंने कई बार अखिलेश पर निशाना साधा है. ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर यह तीसरा मोर्चा दलित और मुसलमान वोटों को एकजुट करने में कामयाब होता है तो वोटों के इस बिखराव का फायदा भाजपा को मिल सकता है.

अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में AIMIM ने 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जहां उसे करीब 0.49% वोट मिले थे. वहीं, आजाद समाज पार्टी ने 110 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर 0.13% वोट हासिल किए थे. इसके बाद जब निकाय चुनाव हुए तब AIMIM ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5 नगर पालिका अध्यक्ष और 83 पार्षद जीते.

अब दोनों दल मिलकर एक तीसरे मोर्चे का ऐलान करने वाले हैं. दोनों पार्टियों का मुख्य ध्यान कुंदरकी, संभल, असमोली, बिलारी, रामपुर, मेरठ, नगीना, कानपुर कैंट, आजमगढ़, जौनपुर, बहराइच और श्रावस्ती जैसे इलाकों पर है. इससे पहले कुंदरकी सीट पर चुनाव में AIMIM के मोहम्मद वारिस को 14.251 वोट मिले थे, वहीं, सपा प्रत्याशी को 1 लाख 25 हजार से ज्यादा वोट मिले थे. जबकि बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही थी. ऐसे में, अब AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) साथ आकर इस सुतंलन को बदलने पर विचार कर रही है.

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कई सीटों पर होगा सीधा असर

अगर पिछले विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव के रुझानों को देखें तो यह स्पष्ट है कि यह नया गठबंधन कई सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है. AIMIM समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है. वहीं, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के दलित वोटों में बिखराव कर सकती है.

ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के साथ अपना दल (कमेरावादी), महान दल व पीस पार्टी जैसे दलों के भी आने की चर्चा है. करीब 38-40 फीसदी दलित-मुस्लिम वोट बैंक को इस रणनीति का आधार माना जा रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी का तीसरा मोर्चा यूपी में नया राजनीतिक समीकरण बनाएगा या विपक्षी वोटों के बंटवारे से सपा की चुनौती बढ़ाएगा?

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