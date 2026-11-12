Dirty Tap Water: नल से अचानक आने लगा है पीला, भूरा या गंदा पानी? प्लंबर को बुलाने से पहले ये 1 चीज करें चेक, बच जाएंगे पैसे

Dirty Tap Water: घर में कई बार जब लोग नल खोलते हैं, तो अचानक साफ पानी की जगह गंदा पानी आने लगता है. ये पानी पीला, भूरा या कहें मिट्टी जैसे रंग का दिखता है. अचाकन ऐसा गंदा पानी देखकर लोगों को सबसे पहले यही चिंता होती है कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है. क्या घर की पानी की टंकी गंदी हो गई है, पाइपलाइन में जंग लग गई है या बाहर से आने वाली सप्लाई में कोई दिक्कत है? पानी का रंग बदलते ही कई लोग प्लंबर बुलाने या पाइपलाइन की सफाई कराने की सोचने लगते हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार चेक कर लेना सही रहता है, जिससे आपको पता लगे कि आखिर इस परेशानी की असली वजह क्या है? इससे आपके पैसे भी बचते हैं.

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दरअसल, नल से गंदा पानी आने की वजह हर बार घर की टंकी या पाइपलाइन नहीं होती. कई बार पानी की मेन सप्लाई लाइन में रिपेयर, टूट-फूट या पानी के फ्लो में बदलाव के कारण भी ऐसा हो सकता है. ऐसे में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि गंदा पानी सिर्फ गर्म नल से आ रहा है या ठंडे पानी से भी. इसी से आपको आगे चेक करने में आसानी होगी.



सबसे पहले ये छोटी सी चीज करें चेक

अगर नल से अचानक पीला या भूरा पानी आने लगा है, तो घर के गर्म और ठंडे पानी को अलग-अलग चेक करें. ध्यान दें कि दोनों का रंग एक जैसा है या सिर्फ एक नल से गंदा पानी आ रहा है. यह छोटी सी चीज चेक करने से समस्या की वजह का अंदाजा लगाने में मदद कर सकती है.

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अगर सिर्फ गर्म पानी बदरंग है, तो वॉटर हीटर को चेक करने की जरूरत हो सकती है. वहीं, अगर गर्म और ठंडे दोनों पानी का रंग बदला हुआ है, तो घर की मेन सप्लाई या पाइपलाइन में गड़बड़ी होने के चांस हो सकते हैं.



सिर्फ गर्म पानी गंदा है तो यहां हो सकती है गड़बड़ी

अगर ठंडा पानी साफ है, लेकिन गर्म पानी पीला या भूरा निकल रहा है, तो इसकी एक वजह वॉटर हीटर के अंदर जमा गंदगी हो सकती है. लंबे समय तक इस्तेमाल होने पर वॉटर हीटर के अंदर मिनरल्स और दूसरे कणों की लेयर जमा हो सकती है. कुछ कंडीशंस में ये पानी के साथ बाहर आने लगती है.

ऐसी कंडीशन में वॉटर हीटर को चेक करवाना सही रहता है. जरूरत पड़ने पर प्लंबर से उसकी सफाई या फ्लशिंग करवाई जा सकती है. हालांकि, गर्म पानी के बदरंग होने की वजह हमेशा वॉटर हीटर ही नहीं होती, इसलिए बिना चेक करे किसी एक कारण को जिम्मेदार मानना सही नहीं है.



गर्म और ठंडा दोनों पानी गंदा है तो समझें ये बात

अगर घर के कई नलों से एक साथ पीला या भूरा पानी आने लगे, तो इसकी वजह मेन सप्लाई लाइन में गड़बड़ी हो सकती है. पाइपलाइन के रिपेयर, पानी के तेज फ्लो या वाल्व में बदलाव के कारण अंदर जमा मिट्टी पानी के साथ घर तक पहुंच सकती है.

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अगर पड़ोस के घरों में भी यही समस्या है, तो वॉटर सप्लाई डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें. इससे पता लगाने में मदद मिलेगी कि परेशानी मेन सप्लाई लाइन में है या घर की पाइपलाइन में.



पानी दोबारा साफ आने लगे तो क्या करें?

सप्लाई लाइन की समस्या दूर होने पर पानी का रंग नॉर्मल हो सकता है. हालांकि, साफ दिखने का मतलब यह नहीं कि पानी पीने लायक है. वॉटर स्पलाई डिपार्टमेंट की सलाह लेने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें. जब वो लोग बोल दें तभी नल चलाकर पाइपलाइन में बचा पुराना पानी निकाल सकते हैं. अगर पानी फिर से गंदा आए, तो चेक करवाएं.



कब प्लंबर या वॉटर डिपार्टमेंट को बुलाएं?

अगर पानी कई घंटों तक गंदा आता रहे, बार-बार रंग बदले या उसमें अजीब गंध आए, तो इसे नजरअंदाज न करें. सिर्फ गर्म पानी गंदा होने पर वॉटर हीटर को चेक करवाएं. वहीं, घर के कई नलों या पड़ोस में भी यही समस्या होने पर वॉटर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें.

कुल मिलाकर, नल से गंदा पानी आने पर तुरंत पाइपलाइन बदलवाने के बजाय पहले गर्म और ठंडे पानी को चेक करें. इससे वजह का पता लगाने में मदद मिलेगी. ध्यान रखें कि पानी साफ दिखने भर से उसके सुरक्षित होने की गारंटी नहीं मिलती.

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