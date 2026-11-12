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'हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं...' कुलगाम हमले से पहले 10वीं के लड़के ने दी थी धमकी, अब खोज रहे सुरक्षाबल

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF पोस्ट पर बुधवार को हुए आतंकी हमले में तीन जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है. हमले से पहले एक लड़का उसी नाके पर पहुंचा था और जवानों से कहा था, 'हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं.' पुलिस अब उस लड़के की तलाश कर रही है.

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सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ है. (सांकेतिक तस्वीर)
सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ है. (सांकेतिक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार को एक लड़का उसी स्थायी नाके पर पहुंचा था जहां बाद में हमला हुआ. उसने वहां तैनात CRPF जवानों से कहा था- 'हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं.' हालांकि, उस वक्त जवानों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था. लेकिन फिलहाल लड़के की तलाश की जा रही है. 

दरअसल, सोमवार को यह लड़का उस नाके पर पहुंचा था. वह वहां गया और CRPF जवानों से सीधे कहा- 'हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं.' लड़का 10वीं कक्षा का छात्र लग रहा था. CRPF जवानों ने उस वक्त लड़के को गंभीरता से नहीं लिया. लड़का यह बात कहकर वहां से चला गया था. लेकिन जब बुधवार को हमला हुआ, उसके बाद से पुलिस उस लड़के की तलाश में जुट गई है. इस बात की जांच की जा रही है कि क्या उस लड़के का हमले से कोई संबंध था. हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है. 

लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर का हाथ?

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वहीं, सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस हमले के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का हाथ है. भट जुलाई में शोपियां में हुए एक सुरक्षा अभियान के दौरान बच निकलने में कामयाब रहा था.

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बुधवार दोपहर भारी हथियारों से लैस दो आतंकियों ने CRPF पोस्ट पर गोलीबारी की थी. इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे. इनमें से एक की हालत गंभीर है. जानकारी के मुताबिक, हमलावर पास के जंगली इलाके से पैदल आए थे और नौपुर की तरफ भागे थे. फिलहाल सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. 

यह भी पढ़ें: कुलगाम: CRPF जवानों पर आतंकी हमले के पीछे लश्कर कमांडर का हाथ? CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस कर रही CCTV फुटेज की जांच

अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए गए हैं और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती की गई है. लाउडस्पीकर के जरिए स्थानीय निवासियों से घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही है. जांच एजेंसियां हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सुरक्षाबलों की मुस्तैदी के कारण आतंकी संगठनों में हताशा बढ़ रही है. उन्होंने जवानों की पेशेवर प्रतिक्रिया की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई.

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