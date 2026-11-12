बांग्लादेशी खिलाड़ियों की फिर होगी IPL में एंट्री, मुस्ताफिजुर रहमान समेत 7 क्रिकेटर्स ने ठोकी दावेदारी

भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंधों में सुधार के संकेत मिलने लगे हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने IPL (इंडियन प्रीमियर लीग) 2027 के लिए मिनी ऑक्शन की प्रक्रिया में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को भी शामिल किया है. इसके बाद बांग्लादेश के सात क्रिकेटर्स ने मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर कराने का फैसला किया है.

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इनमें मुस्ताफिजुर रहमान का नाम भी शामिल है, जिन्हें पिछले सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिलीज कर दिया था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्ताफिजुर के अलावा नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद और शोरिफुल इस्लाम ने भी मिनी ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला किया है. नीलामी 16 दिसंबर को होनी है.

9.20 करोड़ में बिके थे मुस्ताफिजुर

मुस्ताफिजुर रहमान को दिसंबर 2025 में हुए ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बने थे. हालांकि, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरों के बीच उनके आईपीएल में खेलने को लेकर विरोध शुरू हो गया.

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जनवरी 2026 में बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राडर्स को मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया. फ्रेंचाइजी ने बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए उन्हें टीम से बाहर कर दिया और उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को शामिल करने की अनुमति मिली.

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मुस्ताफिजुर को रिलीज करने पर मचा बवाल

मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के फैसले के बाद बीसीसीआई और बीसीबी के बीच तनाव बढ़ गया था. बांग्लादेश बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपने मुकाबले भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी.

ICC (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने यह मांग स्वीकार नहीं की, जिसके बाद बांग्लादेश टूर्नामेंट से हट गया. उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.

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