मेन गेट पर आकर भी मारी 4 गोलियां... फिर जाते हुए कातिल बोला- हैप्पी दिवाली, तीन वीडियो में कैद परमजीत का मर्डर

Faridabad Paramjeet Dhankhar Murder CCTV: दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस की शाम फरीदाबाद के सेक्टर-21C में हुए परमजीत धनखड़ हत्याकांड के तीन नए CCTV फुटेज सामने आए हैं. जिनमें हत्या की पूरी वारदात कैद हुई है. आरोपी मोनू शर्मा ने पहले पार्किंग के बहाने परमजीत को फ्लैट से नीचे बुलाया, फिर उनके बेटे के सामने गोलियां बरसा दीं. इसके बाद मेन गेट पर पहुंचकर भी उन पर चार गोलियां चलाईं और 'हैप्पी दिवाली' कहकर फरार हो गया. जाते-जाते आरोपी सभी को मारने की धमकी देकर गया.

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फरीदाबाद के सेक्टर-21C में धनतेरस की शाम हुई परमजीत धनखड़ की हत्या का CCTV फुटेज सामने आया है. यह वारदात दिवाली से दो दिन पहले हुई थी. सामने आए तीन वीडियो में आरोपी मोनू शर्मा की पूरी हरकत दिखाई दे रही है.

पहली फुटेज के मुताबिक, आरोपी अपार्टमेंट के गेट पर जाता है. वहां से परमजीत को उनके फर्स्ट फ्लोर स्थित फ्लैट से नीचे बुलाता है. इसके लिए वो गाड़ी पार्क करने का बहाना बनाता है. परमजीत अपने बेटे के साथ पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां आरोपी भी आता है. देखें पहला वीडियो-

दूसरे वीडियो में दिखाई देता है कि परमजीत के नीचे पहुंचते ही मोनू शर्मा वहां आता है और उनसे सवाल करने लगता है. वह दो बार पूछता है, 'विधवा क्या होती है, आप मानते हो?' इस पर परमजीत कहते हैं, 'भाईसाहब, क्या हो गया?' जवाब में मोनू कहता है, 'भाईसाहब, आज आपने मुझे तीन जनों से पिटवा दिया?' इस पर परमजीत हाथ जोड़कर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाईसाहब, मैं आपको बिल्कुल एक बात बता रहा हूं.

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इसके बाद मोनू उन्हें पीछे हटकर बात करने के लिए कहता है. परमजीत जवाब देते हैं कि उन्होंने किसी को भी उसे पिटवाने के लिए नहीं भेजा है. वह कहते हैं कि वे शांति से बात करना चाहते हैं और पूछते हैं कि आरोपी को यहां रहते हुए कितने साल हो गए हैं. लेकिन मोनू साफ कहता है कि उसे परमजीत से कोई बात नहीं करनी है. परमजीत फिर कहते हैं कि पहले वह अपनी बात तो बताए. देखें दूसरा वीडियो-

CCTV फुटेज में आगे दिखता है कि दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है. परमजीत कहते हैं कि अगर आरोपी को बात ही नहीं करनी है तो फिर बातचीत खत्म हो जाती है. इसी दौरान उनका बेटा भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन परमजीत उसे डांटकर बीच में बोलने से रोक देते हैं. वह दोबारा मोनू से कहते हैं कि जब उसे बात ही नहीं करनी तो फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं है.

इसी बीच मोनू उनकी बात काट देता है और परमजीत के बेटे को हाथ से इशारा करके आगे आने के लिए कहता है. वह परमजीत से पूछता है, 'परमात्मा को जानता है तू?' इसी बात को दोहराते हुए वह अपनी जेब से पिस्टल निकाल लेता है. इसके बाद आरोपी परमजीत पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है. अचानक हुई फायरिंग से वहां अफरा-तफरी मच जाती है और परमजीत का बेटा अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग जाता है. देखें तीसरा वीडियो-

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वारदात का तीसरा वीडियो सोसाइटी के मेन गेट का है. इसमें परमजीत पहले गेट के बाहर पहुंचकर मदद मांगने की कोशिश करते दिखाई देते हैं. कुछ देर बाद मोनू शर्मा भी पीछे से वहां पहुंच जाता है. इस दौरान परमजीत आरोपी का गिरेबान पकड़ लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं. इसी बीच परमजीत की मां भी वहां पहुंच जाती हैं और अपनी बहू को आवाज लगाती हैं.

लेकिन आरोपी इसके बाद भी नहीं रुकता. फुटेज के मुताबिक, मोनू शर्मा परमजीत पर चार और गोलियां चलाता है. इसके बाद वह गाली देते हुए 'हैप्पी दिवाली' कहता है और मौके से फरार हो जाता है. जाते हुए भी वो सबको मारने की धमकी देता है. इस तरह सामने आए तीनों CCTV वीडियो में पार्किंग एरिया से लेकर सोसाइटी के मेन गेट तक हुई पूरी वारदात दिखाई देती है. गोली लगने से परमजीत धनखड़ की मौके पर ही मौत हो गई थी.

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