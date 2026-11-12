घर के सामने 2 साल से कीचड़, सड़क नहीं बनी... बिजनौर में पानी की टंकी पर चढ़ गई महिला टीचर, कहा- ये मेरा आखिरी वीडियो

यूपी के बिजनौर में एक महिला टीचर की कहानी किसी फिल्मी सीन जैसी लग सकती है. घर के सामने सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी. बारिश का पानी हो या घरों से निकलने वाला गंदा पानी, सब रास्ते पर जमा होता रहा. दो साल तक महिला ने इस परेशानी को झेला. कई बार शिकायत की, लेकिन उनका आरोप है कि किसी ने नहीं सुनी. आखिरकार उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया. महिला अपने गांव की सरकारी पानी की टंकी पर चढ़ गईं.

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वहां से वीडियो बनाया और कहा, 'ये मेरा आखिरी वीडियो है.' उन्होंने कह दिया कि जब तक विधायक और बड़े अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे और सड़क-नाली बनवाने का भरोसा नहीं देंगे, वह नीचे नहीं उतरेंगी.

मामला बिजनौर के मंडावर रोड स्थित हमीदपुर गांव का है. टंकी पर चढ़ने वाली महिला का नाम मीनाक्षी है. वह एक निजी स्कूल में टीचर हैं. मीनाक्षी का आरोप है कि उनके घर के सामने पिछले करीब दो साल से रास्ते की हालत खराब है. सड़क पर कीचड़ और गंदा पानी जमा रहता है. ऐसे में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है.

यहां देखें वीडियो

मीनाक्षी ने ग्राम प्रधान पर भेदभाव का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने घर के सामने सड़क बनवा ली और उसे ऊंचा भी करा दिया, लेकिन उनके घर के सामने रास्ता बनवाने की सुध नहीं ली.

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मीनाक्षी के मुताबिक, रास्ते के दोनों तरफ नालियां भी नहीं बनी हैं. आसपास के घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है. धीरे-धीरे पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है. उनका आरोप है कि इसी वजह से उनके परिवार को रोज परेशानी उठानी पड़ती है.

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मीनाक्षी का कहना है कि यह परेशानी सिर्फ उनके परिवार की नहीं है. गांव के दूसरे लोग भी इसी रास्ते से आते-जाते हैं. सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है. बच्चे कई बार कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं. रिक्शा तक पलट जाते हैं. उनका आरोप है कि इस समस्या को लेकर प्रधान और उनके बेटे से कई बार बात की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. वह थाने भी गईं और शिकायतें भी दीं. इसके बावजूद रास्ते की हालत नहीं बदली. मीनाक्षी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी जाती हैं और अलग-अलग तरीकों से परेशान किया जाता है.

टंकी पर चढ़कर वीडियो बनाया, बोलीं- ये मेरा आखिरी वीडियो है

जब बार-बार शिकायत करने के बाद भी मीनाक्षी को रास्ता बनता नहीं दिखा तो उन्होंने गांव की सरकारी पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला किया. टंकी पर पहुंचकर उन्होंने गांव के लोगों को आवाज लगाई और अपना वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो में उन्होंने कहा कि वह अपनी परेशानी को लेकर कई बार थाने जा चुकी हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.

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उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए हमीदपुर गांव के लोग जिम्मेदार होंगे. वीडियो में उन्होंने इसे अपना आखिरी वीडियो भी बताया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की चिंता बढ़ गई. मीनाक्षी की मांग थी कि सदर विधायक सूची मौसम चौधरी और बड़े अधिकारी मौके पर आएं. सिर्फ भरोसा देने से काम नहीं चलेगा, उनके घर के सामने सड़क और नाली बनवाने का पक्का आश्वासन मिलना चाहिए.

पुलिस पहुंची, पति और बच्चों ने भी समझाया

महिला के टंकी पर चढ़ने की खबर मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर शहर कोतवाल अवनीत मान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मीनाक्षी को काफी समझाया और सुरक्षित नीचे उतरने के लिए कहा. उनके पति अरविंद और बच्चों के जरिए भी उन्हें मनाने की कोशिश की गई. लेकिन मीनाक्षी अपनी मांग पर अड़ी रहीं. उनका कहना था कि जब तक विधायक और अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे और सड़क-नाली को लेकर ठोस भरोसा नहीं मिलेगा, वह नीचे नहीं उतरेंगी.

प्रधान पक्ष ने क्या कहा?

इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान पक्ष ने भी अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि महिला के परिवार ने सड़क के बीच में शौचालय के गड्ढे बनवा रखे हैं. उनका परिवार अपने घर के सामने सड़क कम चौड़ी बनवाना चाहता है. इसी वजह से रास्ते के निर्माण को लेकर विवाद है. एक तरफ मीनाक्षी ग्राम प्रधान पर चुनावी रंजिश में सड़क नहीं बनवाने का आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रधान पक्ष ने सड़क के निर्माण में परिवार की तरफ से परेशानी होने की बात कही है.

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