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Dev Diwali 2026: देव दिवाली पर इस मुहूर्त में करें दीपदान, भगवान शिव की मिलेगी कृपा! जानें तिथि और समय

Dev Diwali 2026: देव दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. इस दिन काशी के घाट लाखों दीयों से जगमगा उठते हैं. जानें देव दिवाली की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा

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देव दिवाली 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा जानें (Photo: ITG)
देव दिवाली 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा जानें (Photo: ITG)

Dev Diwali 2026: हिंदू धर्म में देव दिवाली का पर्व बेहद खास माना जाता है. हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर यह त्योहार मनाया जाता है. इस दिन घरों से लेकर मंदिरों तक दीप जलाकर रोशनी की जाती है. हालांकि, काशी में देव दिवाली का नजारा देखने लायक होता है. यहां गंगा के घाटों पर हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं. पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है.

धार्मिक मान्यता है कि देव दिवाली के दिन देवी-देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और काशी में गंगा स्नान करते हैं. इसी खुशी में श्रद्धालु दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं. इस पर्व का संबंध भगवान शिव से भी है. मान्यता है कि इसी दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का अंत किया था. इसलिए इस दिन शिवजी की पूजा और गंगा किनारे दीपदान करना विशेष फलदायी माना जाता है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में देव दिवाली किस तारीख को पड़ेगी और पूजा के लिए शुभ समय क्या है.

देव दिवाली 2026 की तिथि

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हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर 2026 को रात 11 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 24 नवंबर को रात 8 बजकर 23 मिनट पर होगा. उदया तिथि के अनुसार, इस साल देव दिवाली 24 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी.

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देव दिवाली 2026 शुभ मुहूर्त

देव दिवाली पर प्रदोष काल में दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है. इस समय भगवान शिव की पूजा करने और दीपदान करने का विशेष महत्व है. इस साल 24 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 8 मिनट से रात 7 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. 

इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक जलाने की परंपरा है. इसके अलावा घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पास और मंदिर में भी दीपक रख सकते हैं. मान्यता है कि दीपदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है.

क्यों मनाई जाती है देव दिवाली?

देव दिवाली मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है. कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था. उसने अपनी ताकत के दम पर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था. उसके अत्याचार से मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान थे. जब त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ने लगा, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी. देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव ने त्रिपुरासुर का वध कर दिया. इससे तीनों लोकों को उसके भय से मुक्ति मिली.

कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर के अंत से प्रसन्न होकर सभी देवी-देवता भगवान शिव का आभार जताने काशी पहुंचे. यहां उन्होंने गंगा के तट पर दीप जलाकर उत्सव मनाया. कहा जाता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा शुरू हुई.

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