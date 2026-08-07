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पाकिस्तान-तुर्किए-सऊदी की बड़ी डिफेंस डील, हमला हुआ तो तीनों करेंगे पलटवार

तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा रक्षा समझौते साइन हुआ है. इस समझौते से तीनों देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. इस समझौते के तहत तीनों में से किसी भी देश पर हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

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तीनों देशों के नेताओं ने मक्का में डिफेंस डील साइन की. (Photo- Reuters)
तीनों देशों के नेताओं ने मक्का में डिफेंस डील साइन की. (Photo- Reuters)

तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक 'जॉइंट डिफेंस डील' पर हस्ताक्षर किया है. मक्का में शुक्रवार को साइन हुई इस डील को अमेरिका और ईरान बीच बेहद अहम माना जा रहा है. ये त्रिपक्षीय रक्षा समझौता अमेरिका के सहयोगी प्रमुख सुन्नी मुस्लिम देशों के बीच उभरते रणनीतिक गठबंधन को और मजबूती देगा.

हालांकि, इस समझौते के तहत हर देश की क्या जिम्मेदारियां होंगी और इसका मिडिल-ईस्ट में जारी संकट पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

इस गठबंधन की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तुर्किए के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है. सऊदी अरब खाड़ी का सबसे प्रभावशाली देश, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक और दुनिया का शीर्ष तेल निर्यातक है. वहीं पाकिस्तान एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम देश है.

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तीनों नेताओं ने मक्का में डील साइन की है. (Photo- Reuters)

मक्का में जुट रहे दिग्गज नेता

इस ऐतिहासिक समझौते के लिए नेताओं का सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और देश के शक्तिशाली सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर गुरुवार को ही जेद्दा पहुंचे और मक्का में उमराह किया. वहीं तुर्किए के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन भी शुक्रवार को जेद्दा के लिए रवाना हो गए हैं.

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ये नेता सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे. 

(Photo- Reuters)

एक साल की वार्ताओं के बाद डील

तुर्किए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये समझौता लगभग एक साल से चल रही लंबी वार्ताओं के बाद हो रहा है. तुर्किए के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पहले ही बताया था कि तुर्किए क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े सुरक्षा मंच का समर्थन करता है.

यह भी पढ़ें: पूरा पाकिस्तान और चीन का बीजिंग-शंघाई भी भारत की अग्नि-4 की रेंज में

इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौता मौजूद है, जिसके तहत किसी एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाता है. अब इस डील के तहत पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहना है कि तीनों राज्यों (सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान) में से किसी एक भी देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा.

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