'कपिल शर्मा की गर्लफ्रेंड, फिर एक्स-गर्लफ्रेंड', तंग आकर प्रोड्यूसर ने छोड़ा शो, कहलाई 'पागल'

टीवी की मशहूर प्रोड्यूसर प्रीति सिमोस ने पहली बार खुलकर बताया है कि जब उन्होंने 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ने का फैसला लिया था, तब लोगों ने उन्हें पागल तक कह दिया था. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सालों तक उनकी पहचान सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड और फिर एक्स-गर्लफ्रेंड बनकर रह गई.

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'सब कहते थे- तुम पागल हो'

फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में प्रीति सिमोस ने बताया कि 'द कपिल शर्मा शो' छोड़ना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था. उन्होंने कहा- जब मैंने शो छोड़ा, तब बहुत लोगों ने कहा कि मैं पागल हूं. आखिर मैंने उस समय का सबसे बड़ा शो छोड़ दिया था.

प्रीति मानती हैं कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं. प्रीति ने बताया कि लंबे समय तक इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ कॉमेडी शोज़ से जोड़ा जाता था. उनके मुताबिक, लोग यही उम्मीद करते थे कि वह सिर्फ उसी तरह का काम करें. लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने खुद से सवाल किया कि आखिर वह वास्तव में क्या करना चाहती हैं.

'इस इंडस्ट्री में आपकी पहचान सिर्फ आखिरी शो से होती है'

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प्रीति ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सच्चाई भी बताई. उन्होंने कहा- यहां आपकी पहचान सिर्फ आपके आखिरी शो से होती है. जब तक आपका प्रोमो चल रहा है या आपके बारे में खबरें आ रही हैं, तब तक आप लोगों के लिए मायने रखते हैं.

प्रीति ने अपनी निजी जिंदगी पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लोग उन्हें सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते थे. ब्रेकअप के बाद भी उनकी पहचान नहीं बदली. फर्क सिर्फ इतना आया कि अब हेडलाइंस में उन्हें किसी की एक्स-गर्लफ्रेंड कहा जाने लगा. उन्होंने माना कि जब किसी महिला का नाम किसी बड़े स्टार से जुड़ता है तो मीडिया का ध्यान अपने आप बढ़ जाता है.

कपिल शर्मा के साथ लंबे समय तक किया काम

प्रीति का कहना है कि मनोरंजन जगत में महिलाओं के लिए सफर आसान नहीं होता. उनके मुताबिक, उन्हें सिर्फ अपने काम के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र को लेकर भी बार-बार सफाई देनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं को हल्के में लिया जाता है और उनके काम से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी पर चर्चा होती है.

प्रीति सिमोस ने 'कॉमेडी सर्कस', 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' जैसे हिट कॉमेडी शोज़ में काम किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक समय उनका नाम कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ भी जोड़ा गया था. हालांकि, दोनों बाद में अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए. अब प्रीति का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग उनके संघर्ष और बेबाकी की चर्चा कर रहे हैं.

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