फ्लाइट, वीजा, होटल, खाना सब शामिल... IRCTC लाया दिल्ली-जापान टूर पैकेज, किराया ₹3.45 लाख से शुरू

आपके बकेट लिस्ट में जापान घूमने का प्लान अब तक अनटिक्ड है? तो IRCTC का नया पैकेज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है. दिल्ली से शुरू होने वाला 10 दिन और 9 रात का यह टूर पैकेज आपके लिए जापान एक्सप्लोर करने का बेहतरीन मौका हो सकता है. पैकेज का चार्ज ₹3,45,999 प्रति व्यक्ति से शुरू होता है, जिसके तहत 6 सितंबर को दिल्ली से प्लेन टेक ऑफ करेगी और 15 सितंबर को वापसी होगी. इस टूर में जापान के कई प्रमुख शहरों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक खूबसूरती देखने का मौका मिलेगा.

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IRCTC के इस पैकेज में टोक्यो, हकोने, हमामात्सु, क्योटो, ओसाका, नारा और हिरोशिमा को शामिल किया गया है. हालांकि, IRCTC ने स्पष्ट किया है कि ट्रैवल प्लान में ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार बदलाव किया जा सकता है. पैकेज के तहत ट्रिपल शेयरिंग पर प्रति व्यक्ति किराया ₹3,45,999 है. ट्विन शेयरिंग के लिए ₹3,49,999 और सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए ₹4,73,999 खर्च करने होंगे. 5 से 11 साल के बच्चों के लिए बेड के साथ किराया ₹2,92,499 और बिना बेड ₹2,63,999 रखा गया है.

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पैकेज में क्या-क्या शामिल?

IRCTC के मुताबिक, पैकेज में रिटर्न इकोनॉमी क्लास एयर टिकट, 4-स्टार होटल में ठहरने की सुविधा और जापान टूरिस्ट वीजा फीस शामिल है. यात्रियों को रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी दिया जाएगा. इसके अलावा एयरपोर्ट ट्रांसफर, एसी कोच से साइटसीइंग, 70 साल से कम उम्र के यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस, अंग्रेजी बोलने वाला टूर गाइड और टैक्स भी पैकेज का हिस्सा हैं.

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दिल्ली से टोक्यो की फ्लाइट

टूर शेड्यूल के मुताबिक ऑल निप्पॉन एयरवेज की फ्लाइट NH838 6 सितंबर को शाम 6 बजे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और अगले दिन सुबह 5:55 बजे टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. वापसी के लिए ऑल निप्पॉन एयरवेज की NH837 फ्लाइट 15 सितंबर को सुबह 11:10 बजे हनेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरेगी और शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. हालांकि, फ्लाइट शेड्यूल में एयरलाइन की ऑपरेशनल जरूरतों के मुताबिक बदलाव संभव है.

टोक्यो में इन जगहों पर घूमने का मौका

टूर की शुरुआत टोक्यो में टू नाइट स्टे से होगी. यहां यात्रियों को असाकुसा टेंपल, नाकामिसे डोरी, उएनो पार्क, ओडाइबा और टीमलैब प्लैनेट्स जैसे आकर्षण देखने को मिलेंगे. शेड्यूल में माउंट फूजी का फिफ्थ स्टेशन भी शामिल है. हालांकि, मौसम खराब रहने पर इसे ओशिनो हक्काई से बदला जा सकता है. हकोने में ओवाकुदानी वैली, हकोने रोपवे और टोगेंदाई से ओवाकुदानी तक हकोने पाइरेट शिप पर वन-वे साइटसीइंग क्रूज का अनुभव भी पैकेज में शामिल है.

क्योटो, ओसाका और नारा भी शामिल

टूर में जापान के दूसरे प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी कवर किया जाएगा. नागोया में टोयोटा म्यूजियम और SCMAGLEV रेलवे पार्क देखने का कार्यक्रम है. क्योटो में अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट, किंकाकु-जी टेंपल और फुशिमी इनारी ताइशा शामिल हैं. वहीं, ओसाका में ओसाका कैसल और नारा में नारा डियर पार्क, तोदाई-जी टेंपल घुमाया जाएगा. टूर का एक खास हिस्सा शिन-ओसाका स्टेशन से हिरोशिमा स्टेशन तक शिंकान्सेन बुलेट ट्रेन की यात्रा होगी. हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क के साथ मियाजिमा आइलैंड और इत्सुकुशिमा श्राइन भी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हैं.

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बुकिंग से पहले इन बातों का रखें ध्यान

IRCTC के मुताबिक, बुकिंग के लिए पासपोर्ट वापसी की तारीख से कम से कम 6 महीने तक वैध होना चाहिए. यात्रियों को PAN कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. जापान टूरिस्ट वीजा के लिए फाइनेंशियल स्टेटस और जॉब से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं. इसलिए बुकिंग से पहले किराया, रूम शेयरिंग ऑप्शन, बच्चों के लिए लागू फीस और वीजा से जुड़े दस्तावेजों की शर्तें अच्छी तरह जांचना जरूरी है.

IRCTC ने यह भी स्पष्ट किया है कि फ्लाइट शेड्यूल और टूर शेड्यूल अंतिम नहीं है. एयरलाइन या अन्य ऑपरेशनल कारणों से इनमें बदलाव हो सकता है, जिसके चलते साइटसीइंग या ट्रैवल प्रोग्राम में भी फेरबदल संभव है. अगर आप जापान में कई शहरों और प्रमुख टूरिस्ट साइट्स को एक ही ट्रिप में कवर करना चाहते हैं, तो यह पैकेज आपके लिए एक ऑल-इनक्लूसिव विकल्प हो सकता है. हालांकि, बुकिंग से पहले सभी नियम, शर्तें, दस्तावेज और टूर प्रोग्राम जरूर जांच लें.

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