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Chana Dal Lauki: न प्याज, न लहसुन, 2 चम्मच देसी घी में बनाकर खाएं चना दाल लौकी, चावल और रोटी के साथ लगेगी टेस्टी

Chana Dal Lauki: अगर आप भी रोज वही सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं तो आज चावल या फिर रोटी के साथ पंजाबी तड़के वाली चना दाल बनाएं. ये दाल न केवल खाने में टेस्टी लगती है बल्कि काफी सेहतमंद भी होती है.

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चना दाल लौकी (Photo: ITG)
चना दाल लौकी (Photo: ITG)

Chana Dal Lauki: रोज-रोज एक ही तरह की सब्जियां खाकर अगर आपका और आपके परिवार का भी मन ऊब गया है, और डिनर में कुछ हल्का, टेस्टी और पौष्टिक खाने का मन है तो चना दाल लौकी की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है. अक्सर बच्चे या बड़े लौकी का नाम सुनते ही मुंह बनाने लगते हैं. लेकिन जब आप इसे चना दाल के साथ ढाबा स्टाइल या परफेक्ट मसालों के साथ बनाएंगे तो इसका स्वाद ऐसा लाजवाब होगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे. गरमा-गरम चावल के साथ इस दाल-सब्जी का कॉम्बिनेशन डिनर का मजा दोगुना कर देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

सामग्री (Ingredients)
लौकी: 1 मीडियम साइज (छोटे टुकड़ों में कटी हुई)

चना दाल: आधा कप (1 घंटे पहले पानी में भिगोई हुई)

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प्याज: 1 बड़ा (बारीक कटा हुआ)

टमाटर: 2 मीडियम साइज (बारीक कटे या प्यूरी)

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च: 2 (बीच से कटी हुई)

हींग: दो चुटकी

जीरा: 1 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच (स्वादानुसार)

धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच (क्रश की हुई)

हरा धनिया: बारीक कटा हुआ (गार्निशिंग के लिए)

घी या तेल: 2 बड़े चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने की विधि
प्रेशर कुकर में 2 चम्मच तेल या घी गरम करें. इसमें जीरा और हींग का तड़का लगाएं. अब कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें.

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इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कच्चापन दूर होने तक भूनें. अब कटे हुए टमाटर और सूखे मसाले (हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक) डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ दें.

मसाले में भीगी हुई चना दाल और कटी हुई लौकी डालकर 2 मिनट तक अच्छे से भून लें.

अंत में 1.5 से 2 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं (ताकि चना दाल अच्छे से गल जाए).

कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें, फिर ढक्कन खोलकर चेक करें. दाल और लौकी अच्छी तरह घुलमिल गई होगी. अगर यह थोड़ी गाढ़ी लगे, तो थोड़ा गर्म पानी मिलाकर एक उबाल ले आएं.

ऊपर से गरम मसाला, कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं.

आप चाहें तो ऊपर से घी, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च का एक छोटा तड़का और लगा सकते हैं, जिससे इसका लुक और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे.

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