बिहार: एक-दूसरे को बचाने में चली गई 5 जिंदगियां, तालाब में डूबने से मां और चार बच्चों की दर्दनाक मौत

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बभनौली गांव (वार्ड नंबर 6) में एक ही परिवार के पांच लोगों की पोखर के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. मृतकों में एक महिला, उसके दो मासूम बेटे और दो बेटियां शामिल हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया और मातम का सन्नाटा पसर गया है.

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दरअसल,, बभनौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 के निवासी धर्मेंद्र महतो की पत्नी सुशीला देवी अपने चार मासूम बच्चों के साथ खेत की तरफ पशुओं के लिए /चारा काटने गई थी. इसी दौरान पोखर के पास हादसा हो गया.

ग्रामीणों के मुताबिक, पानी की गहराई का अंदाजा न होने या पैर फिसलने के कारण एक बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के प्रयास में एक-दूसरे को पकड़ते हुए मां सुशीला देवी और उनके चारों बच्चे (दो बेटे और दो बेटियां) पोखर के गहरे पानी में समा गए.

जैसे ही घटना की खबर मृतका के परिजनों और गांव वालों तक पहुंची, पोखर के पास देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई .ग्रामीणों ने बिना देर किए तुरंत पोखर में उतरकर राहत अभियान शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद पांचों शवों को बाहर निकाला.

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एक ही परिवार की मां और चार बच्चों के बेजान शरीर को देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना फैलते ही पूरे मोतिहारी जिले में शोक की लहर दौड़ गई.



घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय गोविंदगंज थाना पुलिस अधिकारी तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे.पुलिस ने पांचों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय (मोतिहारी) भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हालांकि, घटना के सटीक कारणों का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो सका है. जहां ग्रामीण इसे पशुओं का चारा लेने के दौरान हुआ हादसा बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसमें पारिवारिक विवाद की आशंका भी जता रहे हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

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