'भाई के लिए लव स्टोरी के 2 इंग्लिश नॉवेल लेकर निकला था...' अतीक अहमद के बेटे अबान के आखिरी सफर की कहानी

प्रयागराज से निकला माफिया अतीक अहमद का बेटा अबान अहमद सड़क हादसे का शिकार हो गया. उसकी कार झांसी तक नहीं पहुंच सकी. हादसे के बाद जब पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो उसमें कई चीजें मिलीं. कार के डैशबोर्ड से दो इंग्लिश लव स्टोरी नॉवेल मिले हैं. ये किताबें झांसी जेल में बंद उसके बड़े भाई अली के लिए खरीदी गई थीं. इसके अलावा कार से चार मोबाइल, गुटखा और सिगरेट भी बरामद हुए हैं.

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सूत्रों के मुताबिक, अबान नियमित रूप से अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जेल जाता था. करीब हर 15 दिन में वह प्रयागराज से झांसी पहुंचता और मुलाकात करता. इस बार भी उसका सफर उसी मकसद से शुरू हुआ था. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उसकी अली से मुलाकात तय थी. लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया.

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अली पहले प्रयागराज की नैनी जेल में बंद था. लेकिन पिछले साल अक्टूबर में उसकी बैरक से नकदी बरामद होने के बाद जेल प्रशासन ने उसे झांसी जेल ट्रांसफर कर दिया था. तब से परिवार के लोग वहीं जाकर उससे मुलाकात करते रहे.

इस बार भी अबान उसी सिलसिले में निकला था. फर्क सिर्फ इतना रहा कि इस बार वह जेल के गेट तक भी नहीं पहुंच पाया. फिलहाल पुलिस हादसे और उससे जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है.

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पोस्टमार्टम के बाद अबान अहमद और उसके साथी शाकिर उर्फ सोनू के शवों को झांसी से कड़ी सुरक्षा के बीच एंबुलेंस के जरिए प्रयागराज रवाना किया गया. मेडिकल कॉलेज में जरूरी प्रक्रिया के बाद परिजन दर्जनों वाहनों के काफिले के साथ शव लेकर हटवा गांव पहुंचे. वहीं, हादसे में घायल तीन अन्य लोगों को भी इलाज के लिए प्रयागराज ले जाया गया है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

अंग्रेजी के कौन से नॉवेल कार से मिले?

हादसे की जांच में जुटी फोरेंसिक टीम ने दुर्घटनाग्रस्त कार का बारीकी से निरीक्षण किया. टीम ने कार से दो अंग्रेजी उपन्यास- 'Stationery of Tehran' और 'The Idiot' के अलावा गुटखा, इत्र की शीशी और अन्य सामान बरामद कर जब्त किया है. वाहन से मिले सभी सामान को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है, जबकि कार से वैज्ञानिक सबूत भी इकट्ठे किए गए हैं. पुलिस इन बरामद चीजों को भी जांच का हिस्सा मानकर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

पिता अतीक के बगल में तैयार की गई कब्र

प्रयागराज में अबान अहमद को जुमे की नमाज के बाद कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इसी कब्रिस्तान में पहले से उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद की कब्रें मौजूद हैं. अबान की कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में तैयार की गई है. उधर, उसके साथी सोनू को हटवा गांव के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. हटवा गांव और कसारी-मसारी कब्रिस्तान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है.

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