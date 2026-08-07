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थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी, छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत

थाईलैंड के एक स्कूल में शुक्रवार को एक छात्र ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. एक शिक्षक की मौत और चार अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

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एक छात्र ने स्कूल परिसर में अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. (Photo: Reuters)
एक छात्र ने स्कूल परिसर में अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. (Photo: Reuters)

थाईलैंड के एक स्कूल में शुक्रवार को एक छात्र ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. इस घटना में एक शिक्षक की मौत और चार अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

अधिकारियों के अनुसार, एक छात्र ने स्कूल परिसर में अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और बाद में खुद को भी गोली मार ली.

रॉयटर्स के मुताबिक, नोंथाबुरी प्रांत के पुलिस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल डेचरापी कोंगडी ने हताहतों की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि संदिग्ध हमलावर ने आत्महत्या कर ली. घायलों में एक शिक्षक और तीन छात्र शामिल हैं.

यह घटना बैंकॉक के उत्तर में नोंथाबुरी प्रांत के बैंग क्रुआई जिले में हुई. पुलिस ने हमलावर की पहचान एक छात्र के तौर पर की है.

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