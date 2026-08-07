'बिना चप्पल पहने...', रामायण में वनवास के सीन में रणबीर कपूर ने नंगे पैर किया शूट? बताई मजबूरी

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की हर ओर धूम है. फिल्म का ट्रेलर ग्लोबली ट्रेंड हो रहा है. मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. एक इंटरव्यू में एक्टर ने बिहाइंड द सीन की एक मजेदार डिटेल को शेयर किया है. रणबीर ने बताया कि शूट के दौरान उन्होंने रबड़ की चप्पलें पहनी थीं.

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रणबीर ने खोला राज

स्क्रीन रैंट से बात करते हुए एक्टर ने कहा कि उन्हें फिल्म के कुछ सीन्स में नंगे पैर दिखना था. वो कहते हैं- मेरे ख्याल से ये बात किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं दिखेगी. कहानी के अनुसार, भगवान राम के भाई उनकी चप्पलों को लेकर सिंहासन पर रख देते हैं. वो कहते हैं- आपकी ये चप्पलें 14 साल का वनवास खत्म होने तक सिंहासन पर रखी रहेंगी. इसलिए फिल्म के बड़े हिस्से में मैं नंगे पैर हूं.

''लेकिन जब आप उबड़ खाबड़ वाली जगहों पर शूट करते हो तब बिना चप्पल के शूट करना मुश्किल होता है. इसलिए मुझे सीन में चप्पलें पहननी पड़ी थीं. लेकिन वो रबड़ की साधारण चप्पलें थीं. इन चप्पलों को कैमरे में इस तरह छिपाया गया कि वे स्क्रीन पर न दिखे. विजुअल इफेक्ट्स की मदद से उन्हें आसानी से हटा दिया गया है.''

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रणबीर के मुताबिक, रबड़ की चप्पल पहनने की वजह से उन्हें लंबे समय तक शूटिंग करने में आसानी हुई. लेकिन दर्शकों को फिल्म में भगवान राम हमेशा नंगे पैर ही नजर आएंगे. राम के किरदार में रणबीर ने कितनी मेहनत की है, इसे ट्रेलर देखकर समझा जा सकता है. नमित मल्होत्रा, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना है कि रणबीर कपूर हमेशा से राम के रोल में उनकी पहली पसंद थे. फिल्म में सीता का रोल साई पल्लवी निभा रही हैं. रावण बने हैं साउथ स्टार यश. सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में नजर आएंगे.

रामायण दो पार्ट्स में रिलीज होगी. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मानी जा रही है. इसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा.

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