scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बिना चप्पल पहने...', रामायण में वनवास के सीन में रणबीर कपूर ने नंगे पैर किया शूट? बताई मजबूरी

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर चर्चा में है. फिल्म में रणबीर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. शूटिंग के दौरान उन्हें वनवास के सीन्स में नंगे पैर दिखना था. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, जानें क्यों?

Advertisement
X
रणबीर कपूर का अहम खुलासा (Photo: Screengrab)
रणबीर कपूर का अहम खुलासा (Photo: Screengrab)

नितेश तिवारी की फिल्म रामायण की हर ओर धूम है. फिल्म का ट्रेलर ग्लोबली ट्रेंड हो रहा है. मूवी में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. एक इंटरव्यू में एक्टर ने बिहाइंड द सीन की एक मजेदार डिटेल को शेयर किया है. रणबीर ने बताया कि शूट के दौरान उन्होंने रबड़ की चप्पलें पहनी थीं.

रणबीर ने खोला राज 
स्क्रीन रैंट से बात करते हुए एक्टर ने कहा कि उन्हें फिल्म के कुछ सीन्स में नंगे पैर दिखना था. वो कहते हैं- मेरे ख्याल से ये बात किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं दिखेगी. कहानी के अनुसार, भगवान राम के भाई उनकी चप्पलों को लेकर सिंहासन पर रख देते हैं. वो कहते हैं- आपकी ये चप्पलें 14 साल का वनवास खत्म होने तक सिंहासन पर रखी रहेंगी. इसलिए फिल्म के बड़े हिस्से में मैं नंगे पैर हूं.

''लेकिन जब आप उबड़ खाबड़ वाली जगहों पर शूट करते हो तब बिना चप्पल के शूट करना मुश्किल होता है. इसलिए मुझे सीन में चप्पलें पहननी पड़ी थीं. लेकिन वो रबड़ की साधारण चप्पलें थीं. इन चप्पलों को कैमरे में इस तरह छिपाया गया कि वे स्क्रीन पर न दिखे. विजुअल इफेक्ट्स की मदद से उन्हें आसानी से हटा दिया गया है.''

सम्बंधित ख़बरें

'रामायण-2' को लेकर रणबीर कपूर का बड़ा खुलासा, देखें मूवी मसाला
Ramayana 50000 Screen
Film Wrap: रामायण को मिली रिकॉर्ड तोड़ स्क्रीन, 'बंटवारा 1947' को लेकर क्या बोलीं प्रीति जिंटा?
Ranbir kapoor ramayana
50 हजार स्क्रीन पर रिलीज होगी 'रामायण', CM ने कर दी ऑस्कर की डिमांड!
Ramayana English trailer
'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर आउट, जानें किसने दी राम और रावण की आवाज?
Ramayana starcast
रामायण: दशानन रावण बने यश, मंदोदरी-शूर्पणखा बनीं कौन? रावण के परिवार की दिखी झलक
Advertisement

रणबीर के मुताबिक, रबड़ की चप्पल पहनने की वजह से उन्हें लंबे समय तक शूटिंग करने में आसानी हुई. लेकिन दर्शकों को फिल्म में भगवान राम हमेशा नंगे पैर ही नजर आएंगे. राम के किरदार में रणबीर ने कितनी मेहनत की है, इसे ट्रेलर देखकर समझा जा सकता है. नमित मल्होत्रा, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनका कहना है कि रणबीर कपूर हमेशा से राम के रोल में उनकी पहली पसंद थे. फिल्म में सीता का रोल साई पल्लवी निभा रही हैं. रावण बने हैं साउथ स्टार यश. सनी देओल भगवान हनुमान के रोल में नजर आएंगे.

रामायण दो पार्ट्स में रिलीज होगी. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मानी जा रही है. इसका पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'सब बर्बाद हो गया...', अबान अहमद की मौत की खबर सुन झांसी जेल में रो पड़ा भाई अली |
    NEET पेपर लीक में CBI की चार्जशीट से बड़ा खुलासा... NTA के विषय विशेषज्ञों ने ही लीक किया था प्रश्नपत्र, पूरे मोडस ऑपरेंडी का हुआ पर्दाफाश |
    भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे में फेरबदल, अचानक जोड़े गए 3 टी20I मैच, देखें फुल शेड्यूल |
    हवाई जहाज़ में ‘इथेनॉल’ की जंग, केजरीवाल और मालवीय के बीच पॉलिटिकल 'टर्बुलेंस' |
    अनार छोड़ शुरू की इस चीज की खेती, अब हर साल 80 लाख की कमाई! |
    टूटा पैर, खाली जेब और 150 KM की दूरी... ट्राईसाइकिल से अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग, भावुक कर देगी ये कहानी |
    SC ने बंद की बोफोर्स केस की फाइल, हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ याचिका खारिज |
    बारिश में डंठल से उगाएं ये 5 खूबसूरत पौधे, मुफ्त में होंगे तैयार; बालकनी लगेगी सुंदर और हरी-भरी |
    'इंटीमेट सीन में बहके पवन सिंह, जबरदस्ती करते रहे Kiss' काजल राघवानी ने पावर स्टार पर लगाया आरोप |
    Crude Oil Price Spike: होमुज में अमेरिका की नो-एंट्री, ईरान के बयान से तेल में फिर उबाल
    Advertisement