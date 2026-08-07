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Namkeen kaju Biscuit Recipe: घर पर बनाएं बेकरी जैसे कुरकुरे नमकीन काजू बिस्किट, रेसिपी है बेहद आसान

Namkeen Kaju Biscuit Recipe: आज हम आपको घर पर बेकरी जैसे करारे और टेस्टी नमकीन काजू बिस्किट बनाने का आसान तरीका बताएंगे. इन्हें आप बहुत ही आसानी से बनाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं और चाय के साथ या शाम की हल्की भूख में खा सकते हैं.

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नमकीन काजू बिस्कुट रेसिपी (Photo-ITG)
नमकीन काजू बिस्कुट रेसिपी (Photo-ITG)

Namkeen Kaju Biscuit Recipe: चाय के साथ अगर आप कुछ कुरकुरा और नमकीन खाना चाहते हैं तो नमकीन काजू बिस्किट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. बाहर से करारे और अंदर से हल्के ये बिस्किट खाने में काफी टेस्टी होते हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें घर पर बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ती.

इनका स्वाद बिल्कुल बेकरी में मिलने वाले नमकीन काजू बिस्किट जैसा आता है. तो अगर आप भी घर पर नमकीन काजू बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताएंगे.  

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 कप मैदा
½ कप बारीक पिसे हुए काजू
½ कप बिना नमक वाला मक्खन
2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी
½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
½ छोटा चम्मच जीरा
¼ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
जरूरत पड़ने पर थोड़ा-सा दूध
स्वादानुसार नमक

नमकीन काजू बिस्किट कैसे बनाएं?

  1. नमकीन काजू बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मक्खन और पिसी हुई चीनी को अच्छी तरह फेंट लें, ताकि मिश्रण हल्का और क्रीमी हो जाए. इसके बाद इसमें बारीक पिसे हुए काजू डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इस मिश्रण में मैदा, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा और बेकिंग पाउडर डालें. सभी चीजों को मिलाकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें. अगर आटा सूखा लगे तो इसमें थोड़ा-सा दूध मिलाकर गूंथ सकते हैं. तैयार आटे को 15 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  3. इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें हल्का दबाकर बिस्कुट का आकार दें. अब इन्हें बेकिंग ट्रे में थोड़ी दूरी पर रखें.
  4. ओवन को पहले से 170 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें और बिस्कुट को 15 से 18 मिनट तक बेक करें. अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इन्हें कुकर में बिना सीटी लगाए कम गैस पर भी बेक किया जा सकता है.
  5. बेक होने के बाद बिस्कुट को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे होने पर ये और भी ज्यादा करारे हो जाएंगे.
  6. तैयार नमकीन काजू बिस्किट को चाय या कॉफी के साथ परोसें. इन्हें एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करने पर कई दिनों तक ताजगी बनी रहती है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • मक्खन कमरे के तापमान पर हो, ताकि वह आसानी से फेंटा जा सके.
  • आटा ज्यादा सख्त या बहुत ढीला न गूंथें.
  • बिस्किट को ज्यादा देर तक बेक न करें, वरना वे सख्त हो सकते हैं.
  • बेक होने के बाद बिस्किट को पूरी तरह ठंडा होने दें, तभी उनका सही कुरकुरापन आएगा.
  • हमेशा एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, ताकि बिस्किट लंबे समय तक करारे बने रहें.
---- समाप्त ----
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