scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

LIVE: अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा दफन, जुमे की नमाज के बाद जनाजा

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. आज शुक्रवार को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में जुमा की नमाज के बाद उनका जनाजा पढ़ाया जाएगा और सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. हादसे में अबान के एक दोस्त की भी मौत हुई थी, जबकि तीन लोग घायल हुए थे.

Advertisement
X
Aban's last rites Kasari-Masari graveyard in Prayagraj (Photo: ITG)
Aban's last rites Kasari-Masari graveyard in Prayagraj (Photo: ITG)

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को आज, शुक्रवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अबान का जनाजा जुमे की नमाज के बाद होगा और प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. परिवार की योजना अबान को उनके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाने की है. झांसी में गुरुवार को हुए सड़क हादसे के बाद अबान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. जनाजे को लेकर परिवार और पुलिस की तैयारियां चल रही हैं.

अबान अहमद के जनाजे पर तमाम अपडेट के लिए पेज रिफ्रेश करें:

- अतीक अहमद के बेटे के सड़क हादसे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है. विपक्ष के दीपक रंजन ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की. वक्ता ने इस घटना की तुलना विकास दुबे एनकाउंटर से पहले हुए वाहन हादसे से की. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए. यदि किसी तरह की साजिश या लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. वक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा से जुड़े मामलों में ऐसी घटनाओं की गंभीरता से जांच होना जरूरी है.

जेल में बंद अबान के बड़े भाई अली और उमर के जनाजे में शामिल होने को लेकर परिवार की ओर से अनुमति की कोशिश की जा रही है. वहीं, अबान की मां शाइस्ता परवीन के आने की संभावना को देखते हुए भी पुलिस की नजर रहेगी. अतीक अहमद और उनके परिवार के कई सदस्यों की वजह से कसारी-मसारी कब्रिस्तान पहले भी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रहा है. 2023 में अतीक और अशरफ को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था.

Advertisement

कैसे हुआ था हादसा?

अबान अहमद की गुरुवार सुबह झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वह एसयूवी से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था. पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. अबान के साथ मौजूद उनके दोस्त सोनू उर्फ जाकिर की भी मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए.

हादसे की वजह को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है. अबान की मौत के बाद झांसी पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. वहीं, परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं. अब सबकी नजर आज होने वाले जनाजे और सुपुर्द-ए-खाक की प्रक्रिया पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    40 की उम्र में दुल्हन बनेंगी हुमा कुरैशी, दूसरे धर्म के हीरो के साथ बसाएंगी घर? बोलीं- बिजी हूं |
    क्या शापित हैं 13 तारीख के 3 शुक्रवार... 2026 में कब आने वाला है तीसरा? |
    श्रीलंका में टीम इंडिया को झटका, उंगली की चोट से बाहर हुए शुभमन गिल, केएल राहुल बने कप्तान |
    Namkeen kaju Biscuit Recipe: घर पर बनाएं बेकरी जैसे कुरकुरे नमकीन काजू बिस्किट, रेसिपी है बेहद आसान |
    Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग |
    BJP विधायक के किस बयान से विधानसभा में मचा बवाल? देखें पंजाब आजतक |
    थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी, छात्र ने की अंधाधुंध फायरिंग, 2 की मौत |
    'पहले भी विरोध किया, आगे भी करेंगे', उदयनिधि बोले परिसीमन पर DMK का स्टैंड क्लियर |
    'बिना चप्पल पहने...', रामायण में वनवास के सीन में रणबीर कपूर ने नंगे पैर किया शूट? बताई मजबूरी |
    'सब बर्बाद हो गया...', अबान अहमद की मौत की खबर सुन झांसी जेल में रो पड़ा भाई अली
    Advertisement