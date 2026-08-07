LIVE: अतीक अहमद के बेटे अबान को आज किया जाएगा दफन, जुमे की नमाज के बाद जनाजा

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद को आज, शुक्रवार को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अबान का जनाजा जुमे की नमाज के बाद होगा और प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. परिवार की योजना अबान को उनके पिता अतीक अहमद की कब्र के पास दफनाने की है. झांसी में गुरुवार को हुए सड़क हादसे के बाद अबान का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. जनाजे को लेकर परिवार और पुलिस की तैयारियां चल रही हैं.

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अबान अहमद के जनाजे पर तमाम अपडेट के लिए पेज रिफ्रेश करें:

- अतीक अहमद के बेटे के सड़क हादसे को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है. विपक्ष के दीपक रंजन ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की. वक्ता ने इस घटना की तुलना विकास दुबे एनकाउंटर से पहले हुए वाहन हादसे से की. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए. यदि किसी तरह की साजिश या लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. वक्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा से जुड़े मामलों में ऐसी घटनाओं की गंभीरता से जांच होना जरूरी है.

जेल में बंद अबान के बड़े भाई अली और उमर के जनाजे में शामिल होने को लेकर परिवार की ओर से अनुमति की कोशिश की जा रही है. वहीं, अबान की मां शाइस्ता परवीन के आने की संभावना को देखते हुए भी पुलिस की नजर रहेगी. अतीक अहमद और उनके परिवार के कई सदस्यों की वजह से कसारी-मसारी कब्रिस्तान पहले भी सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील रहा है. 2023 में अतीक और अशरफ को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था.

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कैसे हुआ था हादसा?

अबान अहमद की गुरुवार सुबह झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. वह एसयूवी से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था. पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. अबान के साथ मौजूद उनके दोस्त सोनू उर्फ जाकिर की भी मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हुए.

हादसे की वजह को लेकर अलग-अलग बातें सामने आई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है. अबान की मौत के बाद झांसी पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. वहीं, परिवार की ओर से अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं. अब सबकी नजर आज होने वाले जनाजे और सुपुर्द-ए-खाक की प्रक्रिया पर है.

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