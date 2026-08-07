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क्या शापित हैं 13 तारीख के 3 शुक्रवार... 2026 में कब आने वाला है तीसरा?

एक साल में 13 तारीख को अगर तीन शुक्रवार पड़ जाए, तो क्या यह अशुभ होता है? इस बारे में कई देशों में अलग- अलग मान्यताएं हैं. आखिर, इस संयोग को शापित क्यों समझा जाता है. चलिए जानते हैं यह दिलचस्प मान्यता क्या है?

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13 तरीख को शुक्रवार का दिन होने से जुड़ी है कई कहानियां (Photo - Pixabay)
13 तरीख को शुक्रवार का दिन होने से जुड़ी है कई कहानियां (Photo - Pixabay)

अगर आप भी 13 तारीख के शुक्रवार को अशुभ मानते हैं, तो साल 2026 आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है. इस साल कैलेंडर में एक नहीं, बल्कि तीन बार 13 तारीख शुक्रवार को पड़ रही है. इनमें से दो तारीखें गुजर चुकी हैं, जबकि तीसरी अभी आनी बाकी है. 

पश्चिमी देशों में शुक्रवार की 13 तारीख को लंबे समय से अशुभ माना जाता रहा है. फिल्मों, कहानियों और अंधविश्वासों की वजह से भी इस तारीख को लेकर लोगों के मन में डर बना रहता है.

2026 में कब-कब पड़ा 13 तारीख का शुक्रवार?
साल 2026 में 13 तारीख का शुक्रवार दो बार आ चुका है. एक आखिरी आने वाला है. 13 फरवरी 2026 को पहला शुक्रवार था. फिर 13 मार्च 2026 को भी शुक्रवार आया. अब, 13 नवंबर 2026 को शुक्रवार का दिन होगा. 
 
आमतौर पर किसी भी साल में 13 तारीख का शुक्रवार एक या दो बार ही आता है. लेकिन कैलेंडर के कुछ खास संयोजन ऐसे होते हैं, जिनमें यह तीन बार पड़ता है. ऐसा 14 संभावित कैलेंडर पैटर्न में से सिर्फ दो में ही होता है.

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आखिर ऐसा क्यों होता है?
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर किसी महीने की पहली तारीख रविवार होती है, तो उस महीने की 13 तारीख शुक्रवार पड़ती है. यही वजह है कि 2026 में फरवरी और मार्च लगातार ऐसे महीने बने, जिनमें 13 तारीख शुक्रवार रही. इसके बाद नवंबर में फिर यही संयोग बन रहा है.

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क्या पहले भी ऐसा हुआ है?
यह पहली बार नहीं है. इससे पहले भी कई साल ऐसे रहे हैं. जब 13 तारीख का शुक्रवार तीन बार आया. 1984, 1987,1998, 2009,  2012 और 2015. इन वर्षों में दुनिया में कई बड़ी और यादगार घटनाएं हुईं.

1984 में लॉस एंजिलिस ओलंपिक हुए, जहां कार्ल लुईस और मैरी लू रेटन जैसे खिलाड़ियों ने इतिहास रचा. इसी साल भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और मशहूर गायक मार्विन गे की भी मौत हो गई थी.

1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने बर्लिन की दीवार गिराने की अपील की. इसी साल प्रसिद्ध कलाकार एंडी वॉरहोल का निधन हुआ. 

1998 में फिल्म Titanic ने रिकॉर्ड 11 ऑस्कर जीते और गूगल की शुरुआत हुई. वहीं इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की विवाद भी सुर्खियों में रहा.

2009 में बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. इसी साल हडसन नदी में विमान की सफल इमरजेंसी लैंडिंग को 'मिरेकल ऑन द हडसन' कहा गया. लेकिन इसी साल माइकल जैक्सन, फराह फॉसेट और पैट्रिक स्वेज़ जैसे कई मशहूर सितारों का निधन भी हुआ.

2012 में लंदन ओलंपिक हुए, लेकिन इसी साल अमेरिका के सैंडी हुक स्कूल में गोलीबारी और हरिकेन सैंडी जैसी दुखद घटनाएं भी हुईं.

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2015 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट बनीं. अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली और जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक पेरिस समझौता हुआ. हालांकि साल के अंत में पेरिस में बड़ा आतंकी हमला भी हुआ.

क्या सच में अशुभ होता है शुक्रवार, 13 तारीख?
इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि शुक्रवार की 13 तारीख बाकी दिनों से ज्यादा अशुभ होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक सांस्कृतिक मान्यता और अंधविश्वास है, जो खास तौर पर अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में लोकप्रिय है.

हालांकि, एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि अगर लोग 'बुरी किस्मत' से बचने के लिए लकड़ी छूने जैसे पारंपरिक उपाय करते हैं. इससे उन्हें मानसिक रूप से बेहतर महसूस होता है. भले ही वे खुद उस पर पूरी तरह विश्वास न करते हों.

हर देश में अलग है 'अशुभ' तारीख
दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया शुक्रवार की 13 तारीख से नहीं डरती. इटली में 17 तारीख का शुक्रवार अशुभ माना जाता है. स्पेन और कई लैटिन अमेरिकी देशों में मंगलवार की 13 तारीख को बदकिस्मती का दिन माना जाता है. यानी अशुभ तारीख का यह डर हर संस्कृति में अलग-अलग है.

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अब 2026 का तीसरा और 13 तारीख वाला आखिरी शुक्रवार 13 नवंबर को आएगा. इसे लेकर कुछ लोग अंधविश्वास में यकीन करेंगे, तो कुछ इसे कैलेंडर का एक दिलचस्प संयोग मानकर नजरअंदाज कर देंगे.

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