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'तेज रफ्तार में क्रेटा कार डिवाइडर से टकराई...', अतीक अहमद के बेटे के एक्सीडेंट पर घायल शख्स ने क्या बताया

अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई. अबान अपने भाई अली से मिलने जा रहा था, जो झांसी जेल में बंद है। हादसे में अबान के साथ तीन अन्य लोग भी थे.

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अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है
अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है

अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई. अबान अपने भाई अली से मिलने झांसी जा रहा था. अली अहमद झांसी जेल में बंद है. अली अहमद उससे मिलने जाया करता था. गुरुवार को अबान जब अली से मिलने जा रहा था, तो उसके साथ तीन और लोग थे. इस हादसे में घायल एक अन्य शख्स ने पूरे हादसे को लेकर बताया है कि कैसे हादसा हुआ. 

घायल शख्स ने कहा- आंख खुली तो देखा कि रोड पर पड़े हैं
घायल शख्स का नाम मोहम्मद उमर है. मोहम्मद उमर ने पूछने पर बताया कि यह हादसा डिवाइडर में टकराने से हुआ. बकौल उमर, उनकी क्रेटा कार तेज रफ्तार में थी और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर भिड़ गई. उमर ने कहा कहा कि हम सभी झांसी में अली भाई से मिलने जा रहे थे.
 
यह भी पढ़िएः अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की रोड एक्सीडेंट में मौत, जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था
 
 
गाड़ी में कौन-कौन था?
घायल मोहम्मद उमर ने बताया कि कार में अबान अहमद, फारुख, सोनू  और जैद भाई थे. उमर ने कहा कि, 'डिस्बैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई. फिर सभी लोग घायल हो गए. उसके बाद क्या हुआ याद नहीं. फिर जब आंख खुली तो देखा कि रोड पे पड़े हैं. 

बता दें कि अतीक अहमद के बेटे के साथ यह हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ है. इस हादसे में अबान अहमद के साथ दो अन्य लोगों की भी मौत हो गई. हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे.

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घायलों को भेजा गया अस्पताल

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जानकारी के मुताबिक, हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया. मृतकों में अबान अहमद की पहचान की गई है. हादसे में मोहम्मद जैद, उमर समेत तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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