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श्रीलंका में टीम इंडिया को झटका, उंगली की चोट से बाहर हुए शुभमन गिल, केएल राहुल बने कप्तान

श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. कप्तान शुभमन गिल प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ की रिंग फिंगर में चोट लगने के कारण SLC XI के खिलाफ वार्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे. एहतियात के तौर पर उन्हें आराम दिया गया है. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

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वार्म-अप मैच से पहले बदला कप्तान, शुभमन गिल की चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन (Photo: ITG)
वार्म-अप मैच से पहले बदला कप्तान, शुभमन गिल की चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन (Photo: ITG)

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. कप्तान शुभमन गिल वार्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतर सके. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बताया कि गिल को गुरुवार को अभ्यास सत्र के दौरान दाएं हाथ की रिंग फिंगर (अनामिका) में चोट लगी थी.

BCCI के मुताबिक, यह चोट प्रैक्टिस के दौरान लगी और एहतियात के तौर पर शुभमन गिल को SLC XI के खिलाफ तीन दिवसीय वार्म-अप मुकाबले के पहले दिन आराम दिया गया है. फिलहाल BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. अभी तक यह नहीं बताया गया है कि चोट कितनी गंभीर है और वह कब तक पूरी तरह फिट होंगे.

गिल की गैरमौजूदगी में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. टेस्ट सीरीज से पहले यह मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी मैच के जरिए टीम अंतिम तैयारियों को परखेगी.

कोलंबो के नॉनडिस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे इस तीन दिवसीय वार्म-अप मैच में SLC XI ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. मुकाबला शुक्रवार 7 अगस्त से 9 अगस्त तक खेला जाएगा.

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शुभमन गिल की चोट ने भारतीय टीम की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि वह टेस्ट टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं. हालांकि BCCI ने साफ किया है कि फिलहाल यह सिर्फ एहतियाती कदम है और मेडिकल टीम उनकी रिकवरी पर लगातार नजर रखे हुए है. अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि गिल टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं.

 

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