40 की उम्र में दुल्हन बनेंगी हुमा कुरैशी, दूसरे धर्म के हीरो के साथ बसाएंगी घर? बोलीं- बिजी हूं

हुमा कुरैशी और रचित सिंह का रिश्ता सुर्खियों में है. दोनों ने कभी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की है. पर पब्लिक प्लेस पर हुमा और रचित का साथ आना इनके रिश्ते की गवाही देता है. फैन्स का मानना है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. कुछ महीने पहले खबरें आई थीं कि हुमा और रचित इस साल अक्टूबर या नवंबर में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. जानते हैं कि वेडिंग न्यूज पर कपल का क्या कहना है.

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शादी पर बोलीं हुमा

HT City को दिए एक इंटरव्यू में हुमा ने शादी के सवाल पर कहा, आप और मेरी मम्मी दोनों के सवाल एक जैसे हैं. मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि शादी कब होगी. शादी जब होगी तब हो जाएगी. मेरे पास बहुत काम है. ये साल बहुत व्यस्त है और अभी मैं बस उसी पर फोकस कर रही हूं.

रचित सिंह ने किया रिएक्ट

इससे कुछ हफ्ते पहले रचित ने भी इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी थी. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक्टर ने कहा था, पता नहीं कौन, कहां मेरी शादी करा रहा है. मैं तो सोच रहा हूं अपनी मम्मी का नंबर दे दूं. सब लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं. फिलहाल अभी शादी नहीं हो रही है.

दोनों ने शादी की खबरों का इनकार किया है, लेकिन देखना ये है कि दोनों कब सात फेरे लेते हैं.

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वर्कफ्रंट की बात करें, तो हुमा और रचित को बिग स्क्रीन पर एक साथ फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ में देखा गया, जो 3 जुलाई 2026 को रिलीज हुई थी. फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं और ये बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई. Sacnilk के मुताबिक, ‘बेबी डू डाई डू’ ने अब तक कुल 7.10 करोड़ रुपये की कमाई की है. हुमा क़ुरैशी की आगामी फिल्में

हुमा जल्द ही फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी, जिसमें यश, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है. फिल्म अपने इंटीमेट और बोल्ड सीन्स को लेकर विवादों में भी है.

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