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बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया से दूर रखो, पूर्व पाकिस्तानी स्टार की PCB को सलाह

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने इंग्लैंड दौरे से पहले PCB को सलाह दी है कि बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया से दूर रखा जाए और पूर्व कप्तान शान मसूद को मीडिया से बातचीत की जिम्मेदारी दी जाए.

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पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बाबर आजम को दी इंग्लिश मीडिया से दूर रहने की सलाह (Photo: Reuters)
पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बाबर आजम को दी इंग्लिश मीडिया से दूर रहने की सलाह (Photo: Reuters)

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को सलाह दी है कि आगामी इंग्लैंड दौरे के दौरान बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया से दूर रखा जाए.

उनका मानना है कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान के लिए बेहद कठिन होने वाला है और मीडिया का ज्यादा दबाव बाबर के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है.

राशिद ने जियो न्यूज के कार्यक्रम ‘स्कोर’ में बातचीत के दौरान कहा, 'इंग्लैंड का दौरा हमेशा एक कठिन चुनौती होता है और इंग्लिश मीडिया अक्सर मेहमान टीमों को बेवजह खबरों में घसीटने की कोशिश करता है.' 

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उन्होंने आगे कहा, 'बाबर आजम एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि पीसीबी प्रबंधन उन्हें अंग्रेज़ मीडिया से दूर रखे और पूर्व कप्तान शान मसूद को ज्यादा बार मीडिया से बातचीत के लिए भेजे.'

राशिद ने आगे कहा, 'शान मसूद इंग्लैंड में खेल चुके हैं और उन्हें इंग्लिश मीडिया से निपटने का बेहतर अनुभव है.' राशिद लतीफ ने कहा कि बाबर को इस समय पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए और विवादास्पद या दबाव बढ़ाने वाले मीडिया इंटरैक्शन से बचना चाहिए.

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बाबर आजम की पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में वापसी मिली-जुली रही. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई. पाकिस्तान को पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की और सीरीज बराबर कर ली.

पाकिस्तान को अब इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की अहम सीरीज खेलनी है. पहला टेस्ट 19 से 23 अगस्त तक लीड्स में, दूसरा टेस्ट 27 से 31 अगस्त तक लॉर्ड्स में और तीसरा टेस्ट 9 से 13 सितंबर 2026 को बर्मिंघम में खेला जाएगा.

इस सीरीज को बाबर आजम की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि बाबर बिना किसी बाहरी दबाव के मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें.

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