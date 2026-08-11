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भिवंडी TET पेपर लीक में 16वां आरोपी पकड़ा गया, वकील बोले- सिर्फ शक पर हुई कार्रवाई

भिवंडी TET पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस ने सोलापुर से प्रकाश पवार को गिरफ्तार किया है. इसके साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 16 हो गई है. पुलिस ने पूछताछ के लिए उसकी हिरासत मांगी, जिसके बाद अदालत ने उसे 15 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. आरोपी के वकील ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए इसे सिर्फ शक के आधार पर बताया है.

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भिवंडी TET पेपर लीक केस में सोलापुर से एक और गिरफ्तारी. (Photo: Representational)
भिवंडी TET पेपर लीक केस में सोलापुर से एक और गिरफ्तारी. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET पेपर लीक मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. ठाणे पुलिस ने इस मामले में सोलापुर से प्रकाश पवार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है.

पुलिस के मुताबिक, पेपर लीक मामले की जांच के दौरान प्रकाश पवार का नाम सामने आया था. इसके बाद पुलिस ने उसे सोलापुर से हिरासत में लिया और पूछताछ की. पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रकाश पवार का कथित पेपर लीक नेटवर्क से क्या संबंध है और इस पूरे मामले में उसकी भूमिका क्या रही है.

15 अगस्त तक पुलिस हिरासत

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TET पेपर लीक: आमने-सामने पूछताछ को लेकर अब ये है प्लान

प्रकाश पवार को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने अदालत से पूछताछ के लिए उसकी हिरासत मांगी. अदालत ने पुलिस की मांग पर प्रकाश पवार को 15 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

अब पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसका TET पेपर लीक मामले से किस तरह का संबंध है. जांच एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि कथित पेपर लीक नेटवर्क में उसकी कोई भूमिका थी या नहीं.

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पुलिस के सामने यह भी चुनौती है कि जांच के दौरान सामने आए नाम और आरोपियों के बीच संबंधों की कड़ियां जोड़ी जाएं. प्रकाश पवार की गिरफ्तारी इसी जांच का हिस्सा बताई जा रही है.

आरोपी के वकील ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

वहीं, प्रकाश पवार के वकील एडवोकेट नारायण अय्यर ने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि प्रकाश पवार को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.

वकील के मुताबिक, प्रकाश पवार पिछले करीब 10 सालों से सोलापुर में एक पुलिस प्रशिक्षण संस्था चला रहे हैं. उनका दावा है कि प्रकाश पवार का TET पेपर लीक मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

आरोपी के वकील ने अदालत में भी गिरफ्तारी को लेकर अपना पक्ष रखा. अब पुलिस पूछताछ और आगे की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रकाश पवार की इस मामले में वास्तविक भूमिका क्या है.

पहले भी कई राज्यों से हुई गिरफ्तारियां

भिवंडी TET पेपर लीक मामले की जांच में इससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब सोलापुर से प्रकाश पवार की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और महत्वपूर्ण हो गया है.

पुलिस की कार्रवाई से यह संकेत मिल रहा है कि कथित पेपर लीक नेटवर्क के तार एक से ज्यादा राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं. हालांकि, इस नेटवर्क की वास्तविक स्थिति और इसमें शामिल लोगों की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

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जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित तौर पर लीक हुआ प्रश्नपत्र किन लोगों तक पहुंचा था. इसके साथ ही विद्यार्थियों से जुड़े दस्तावेज किस उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी भी जांच की जा रही है.

16 आरोपियों तक पहुंची गिरफ्तारी की संख्या

प्रकाश पवार की गिरफ्तारी के बाद TET पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 16 हो गई है. पुलिस अब पूछताछ के जरिए मामले की आगे की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है.

जांच एजेंसी को आशंका है कि पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं. इसी वजह से पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

प्रकाश पवार की गिरफ्तारी को भी पुलिस की जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि कथित पेपर लीक नेटवर्क में उनकी भूमिका क्या थी. पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए उनसे पूछताछ कर रही है.

पुलिस और बचाव पक्ष के दावे अलग

इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान प्रकाश पवार का नाम सामने आया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार किया गया. पुलिस उसकी कथित भूमिका और पेपर लीक नेटवर्क से संबंधों की जांच कर रही है.

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दूसरी ओर, बचाव पक्ष का कहना है कि गिरफ्तारी सिर्फ शक के आधार पर की गई है. आरोपी के वकील के मुताबिक, प्रकाश पवार सोलापुर में पिछले करीब 10 वर्षों से पुलिस प्रशिक्षण संस्था चला रहे हैं और उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है.

अब पुलिस हिरासत के दौरान होने वाली पूछताछ और जांच से यह सामने आएगा कि प्रकाश पवार का TET पेपर लीक मामले से वास्तव में क्या संबंध है. फिलहाल अदालत ने उन्हें 15 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा है. इस दौरान पुलिस कथित पेपर लीक नेटवर्क, प्रश्नपत्र की पहुंच और उससे जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी. मामले में अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच आगे जारी है.

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