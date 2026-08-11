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Parliament Monsoon Session: संसद में दूर हुआ गतिरोध, राम मंदिर 'चढ़ावा चोरी' के मुद्दे पर चर्चा को तैयार हुई सरकार

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 अगस्त 2026, 2:43 PM IST

Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है और सत्र के सिर्फ दो तीन दिन बाकी हैं. कल दोनों सदन 11 बजे तक स्थगित हुए थे और आज फिर 11 बजे शुरू हुआ. सुबह हुई NDA की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता मौजूद रहे और सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई. विपक्ष छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे के मामले पर गृहमंत्री से जवाब मांग रहा है.

सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के बाद राम मंदिर चढ़ावे पर बहस को तैयार (Photo: PTI) सरकार छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के बाद राम मंदिर चढ़ावे पर बहस को तैयार (Photo: PTI)

Monsoon Session 2026: संसद के मानसून सत्र का आज 17वां दिन है. सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चलेगा. विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से कई दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया और सदन बार बार स्थगित हुआ. सोमवार यानी 10 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए रोक दी गई थी. आज दोनों सदन सुबह 11 बजे फिर शुरू हुआ. सत्र के अब सिर्फ दो तीन दिन ही बचे हैं, इसलिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है.

सुबह NDA के सांसदों की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और बाकी NDA सांसद शामिल हुए. बैठक में सत्र के आखिरी दिनों की रणनीति, सदन को सही तरीके से चलाने और विपक्ष के विरोध से निपटने पर बात हुई. सांसदों से कहा गया कि वे एकजुट रहें और जरूरी बिल पास कराने में साथ दें.

दूसरी तरफ विपक्ष यानी INDIA गठबंधन के दल छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी या दुरुपयोग के मामले पर गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल लगातार नारेबाजी और विरोध कर रहे हैं. सोमवार को भी हंगामे के बीच ही लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 बिना किसी बहस के पास हो गया. वहीं राज्यसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पास किया गया.

आज भी सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं. विपक्ष प्रश्नकाल में रुकावट डाल सकता है, जबकि सरकार कुछ जरूरी बिल पेश करने या पास कराने की कोशिश करेगी. कल केरल नाम परिवर्तन बिल, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संशोधन बिल लोकसभा में पेश हुए थे. FCRA संशोधन, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है.

सरकार का कहना है कि विपक्ष को पहले शांति से बात सुननी होगी, तभी जवाब दिया जाएगा. किरेन रिजिजू ने कल कहा था कि गृहमंत्री जवाब जरूर देंगे लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बार बार विपक्ष से सदन ठीक से चलाने की अपील कर रहे हैं.

2:43 PM (9 मिनट पहले)

Lok Sabha adjourned: लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

Posted by :- Anurag

हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है.

2:29 PM (23 मिनट पहले)

Parliament Monsoon: संसद में चार अहम बिलों पर मुहर

Posted by :- Anurag

संसद के मानसून सत्र में कई अहम विधेयक पारित हुए. ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ और ‘नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2026’ लोकसभा से पास हो गए. वहीं ‘ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026’ को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए लिया गया. 

2:21 PM (30 मिनट पहले)

Parliament Session: सरकार छात्रों पर चर्चा के बाद राम मंदिर चढ़ावे पर चर्चा को तैयार

Posted by :- Anurag

संसद में FCRA बिल को लेकर विपक्षी दलों में मतभेद सामने आया है. कांग्रेस बिल वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि TMC, DMK और BJD इसे JPC को भेजने के पक्ष में हैं. सरकार पहले छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा कराने और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है. इसके बाद राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

इनपुट: हिमांशु मिश्रा 

2:17 PM (34 मिनट पहले)

लोकसभा से ‘केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026’ पारित

Posted by :- Anurag

‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ लोकसभा से पास हो गया है. वहीं राज्यसभा में Reforms Bill, 2026 को विचार और पारित करने के लिए लिया गया है. 

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2:05 PM (47 मिनट पहले)

कांग्रेस-TMC ने की FCRA वापस लेने की मांग, BAC में उठाया मुद्दा

Posted by :- Anurag

कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने FCRA को वापस लेने की मांग की है. दोनों दलों ने यह मुद्दा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में उठाया. 

इनपुट: पीयूष मिश्रा

12:28 PM (2 घंटे पहले)

‘गृहमंत्री चर्चा में भाग लेंगे, छात्रों के मुद्दे पर होगी चर्चा’, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की विपक्ष से अपील

Posted by :- Anurag

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि विपक्ष की दोनों मुख्य मांगें मान ली गई हैं और गृहमंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे पर चर्चा में भाग लेंगे.

इनपुट: मंजीत नेगी

12:15 PM (2 घंटे पहले)

Rajya Sabha adjourned: राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित

Posted by :- Anurag

हंगामे के बीच दोपहर दो बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.

11:05 AM (3 घंटे पहले)

Monsoon Session: लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित

Posted by :- Anurag

लोकसभा की कार्यवाही जोरदार हंगामे के बीच दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया है. लोकसभा स्पीकर ने कहा, 'मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया था कि प्रश्नकाल बहुत जरूरी होता है. इससे कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है. कई सांसद मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्होंने भी आग्रह किया कि प्रश्नकाल चलने दिया जाए.'

इनपुट: मौसमी सिंह

10:38 AM (4 घंटे पहले)

BJP questions Priyanka Gnadhi: झारखंड के छात्रों पर BJP सांसदों का प्रियंका गांधी से सवाल- वहां क्यों नहीं गईं?

Posted by :- Anurag

झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी सांसदों ने सवाल किया कि “आप झारखंड क्यों नहीं गईं? झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोल रही हैं?” बीजेपी सांसदों ने प्रियंका गांधी से झारखंड में छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की.

इनपुट: अमित भारद्वाज 

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10:33 AM (4 घंटे पहले)

मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला, बोले- अमित शाह जी जवाब देंगे, भागना मत

Posted by :- Anurag

दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, “अमित शाह जवाब देंगे, राहुल गांधी भागना मत.” मनोज तिवारी ने झारखंड में छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से सवाल किया और कहा, “राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है…”

 

10:25 AM (4 घंटे पहले)

NDA सांसदों का मकर द्वार तक मार्च

Posted by :- Anurag

छात्र आंदोलन के मुद्दे पर NDA सांसदों ने संसद के मकर द्वार तक मार्च किया. NDA सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है.

 

10:23 AM (4 घंटे पहले)

संसद में छात्र आंदोलन पर चर्चा को तैयार सरकार, विपक्ष से कहा- चर्चा से न भागें

Posted by :- Anurag

विपक्षी दल जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए चर्चा की मांग कर रहे थे, आज एनडीए के सांसद भी चर्चा की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि विपक्ष चर्चा से न भागे, सरकार चर्चा के लिए तैयार है. जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से विपक्ष इस बात की मांग कर रहा था कि छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए. अब सरकार मानसून सत्र के अंतिम चरण में चर्चा के लिए तैयार है. विपक्ष कह रहा है कि दो मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए - मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा और छात्र आंदोलन का मुद्दा. सरकार का कहना है कि समय कम है और क्षमता आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है.

इनपुट: हिमांशु मिश्रा

10:05 AM (4 घंटे पहले)

BJP Mangal Milan: NDA की मंगल मिलन बैठक में PM मोदी और अमित शाह समेत कई नेता शामिल

Posted by :- Anurag

दिल्ली में संसद के लाइब्रेरी भवन में NDA की ‘मंगल मिलन’ बैठक हुई. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नबीन समेत NDA के कई नेता शामिल हुए. इस दौरान सांसदों ने तिरंगा लहराया. पूरी खबर यहां क्लिक कर पढ़ें- NDA का 'मंगल मिलन', पीएम मोदी और सांसदों ने एक साथ लहराया तिरंगा

 Delhi | Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Union Minister JP Nadda, BJP President Nitin Nabin and other NDA leaders during the National Democratic Alliance (NDA) Parliamentary Party Meeting, ‘Mangal Milan,’ at Parliament Library Building.

(ANI Photos by… pic.twitter.com/rHNZDXsoDB

 

10:03 AM (4 घंटे पहले)

Parliament Monsoon Session 2026: प्लेकार्ड लेकर मकर द्वार तक मार्च करेंगे NDA सांसद

Posted by :- Anurag

छात्र आंदोलन के मुद्दे पर NDA सांसद संसद के मकर द्वार तक मार्च करेंगे. सांसदों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है.

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