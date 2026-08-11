वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका... 2027 वर्ल्ड कप में सीधे नहीं मिली एंट्री, अफगानिस्तान ने पक्की की जगह

दो बार की वनडे विश्व चैम्पियन वेस्टइंडीज 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और उसे एक बार फिर क्वालिफायर का रास्ता अपनाना होगा. अफगानिस्तान ने सोमवार को बेलफास्ट में आयरलैंड को हराकर सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों के बीच अपनी जगह पक्की कर ली, जिससे वेस्टइंडीज की सीधी एंट्री की उम्मीदें खत्म हो गईं.

और पढ़ें

2027 वर्ल्ड कप के लिए 30 सितंबर 2026 की ICC ODI रैंकिंग के आधार पर शीर्ष आठ गैर-मेजबान टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी. टूर्नामेंट के तीन मेजबान दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया हैं, जिन्हें मेजबान होने के नाते जगह मिलेगी. इस तरह कुल 11 टीमें सीधे वर्ल्ड कप में पहुंचेंगी, जबकि बाकी तीन स्थान क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से तय होंगे.

अफगानिस्तान की सीधी क्वालिफिकेशन के साथ वह गत चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड और बांग्लादेश जैसी टीमों के साथ 2027 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली टीमों में शामिल हो गया है.

फिलहाल 10वें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज के पास कटऑफ से पहले भारत के खिलाफ दो वनडे मैच बाकी हैं. हालांकि, इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करने के बावजूद वह सीधे क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाएगा. अब उसे अगले साल फरवरी से शुरू होने वाले क्वालिफायर के जरिए वर्ल्ड कप में जगह बनानी होगी.

Advertisement

यह लगातार तीसरी बार होगा जब वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा. 2019 में वह क्वालिफायर के जरिए वर्ल्ड कप में पहुंचा था, जबकि 2023 में क्वालिफायर में ही उसका सफर खत्म हो गया था.

कैसे वर्ल्ड कप में पहुंचेगा वेस्टइंडीज?

ICC ने 15 जुलाई 2026 को 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है. टूर्नामेंट में 14 टीमें ही रहेंगी, लेकिन अब मुकाबले तीन चरणों में होंगे.

वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 10 टीमें हिस्सा लेंगी. वेस्टइंडीज और आयरलैंड को इसमें सीधे जगह मिलेगी, क्योंकि 30 सितंबर 2026 की कटऑफ पर वे मेजबान देशों को छोड़कर सबसे निचली रैंक वाली दो Full Member टीमें होंगी. इनके अलावा CWC League 2 की शीर्ष चार टीमें और Qualifier Play-off की शीर्ष चार टीमें मुख्य क्वालिफायर में पहुंचेंगी.

क्वालिफायर प्लेऑफ में CWC League 2 की निचली चार टीमें और चैलेंज लीग की चार टीमें खेलेंगी. इस आठ टीमों के प्लेऑफ से शीर्ष चार टीमें मुख्य क्वालिफायर में पहुंचेंगी.

मुख्य क्वालिफायर में कुल 10 टीमें होंगी. इनमें से शीर्ष चार टीमें 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी.

इसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर नया तीन चरणों वाला प्रारूप लागू होगा. 14 क्वालिफाइड टीमों में सबसे निचली रैंक वाली तीन टीमें पहले चरण में Super Series खेलेंगी. तीनों टीमें एक-दूसरे से मुकाबला करेंगी और शीर्ष टीम अगले दौर में पहुंचेगी. इसके बाद बची हुई 12 टीमें दो ग्रुप में बांटी जाएंगी. दोनों ग्रुप से शीर्ष तीन-तीन टीमें और दोनों ग्रुप में अगली सर्वश्रेष्ठ टीम Super 7 चरण में पहुंचेगी.

Advertisement

Super 7 में सात टीमें राउंड-रॉबिन आधार पर खेलेंगी. यहां से शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और इसके बाद फाइनल खेला जाएगा.

इस नए प्रारूप का उद्देश्य टूर्नामेंट में अधिक प्रतिस्पर्धी मुकाबले कराना और 14 टीमों के बीच मैचों को ज्यादा रोमांचक बनाना है. हालांकि, कुछ एसोसिएट देशों ने सीधे वर्ल्ड कप में पहुंचने के अवसर कम होने को लेकर चिंता जताई है.

---- समाप्त ----