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Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण कल! कर्क राशि पर मंडराएगा संकट, जानें अपनी राशि का हाल

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है. ग्रहण के दौरान शनि-मंगल का परस्पर केंद्र में होना और मंगल-राहु का निकट अंशों में होना आतंकी घटनाओं या बड़ी दुर्घटना घटनाओं का संकेत दे रहा है.

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भारत में यह दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां सूतक के नियम लागू नहीं होंगे.
भारत में यह दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां सूतक के नियम लागू नहीं होंगे.

12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. यह ग्रहण कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में होगा. भारत में यह दिखाई नहीं देगा. इसलिए यहां सूतक के नियम लागू नहीं होंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर समान नहीं रहता है. ज्योतिषाचार्य पंडित शैलेंद्र पांडेय ने बताया है कि इस सूर्य ग्रहण का देश-दुनिया पर क्या प्रभाव रहने वाला है और सभी राशियों पर इसका कैसा प्रभाव होगा.

देश-दुनिया पर कैसा असर?
सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है. ग्रहण के दौरान शनि-मंगल का परस्पर केंद्र में होना और मंगल-राहु का निकट अंशों में होना आतंकी घटनाओं या बड़ी दुर्घटना घटनाओं का संकेत दे रहा है. तटीय स्थान जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा प्राकृतिक समस्याएं हो सकती हैं और राजनीति में बड़े उलटफेट देखने को मिल सकते हैं.

सूर्य ग्रहण का समय
12 अगस्त का सूर्य ग्रहण रात 9:04 बजे से लेकर देर रात 1:27 बजे तक लगने वाला है. इस दौरान रात 10:28 बजे लेकर रात 12:04 बजे ग्रहण का मध्य काल रहेगा. सूर्य ग्रहण. रात करीब 11.16 बजे अपने पीक पर होगा. इस समय ही दुनिया पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देख सकेगी.

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राशियों पर कैसा रहेगा असर?

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मेष राशि वालों को परिवार, प्रॉपर्टी और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

वृषभ राशि वालों को गलत संगति से बचने और आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की सलाह है.

मिथुन राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण और प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसलों में सतर्कता रखनी होगी. 

कर्क राशि वालों को मानसिक तनाव से बचने, बड़े फैसलों में धैर्य रखने और नौकरी या कारोबार में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है.

सिंह राशि वालों को खर्च, क्रोध और विवाद से बचने की सलाह है. धनु राशि के जातकों को निवेश, नौकरी बदलने और बड़े जोखिम वाले फैसलों में सावधानी रखनी होगी.

कन्या राशि वालों को करियर में तरक्की और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचना चाहिए.

वृश्चिक राशि वालों के रुके काम पूरे होने और प्रोफेशन में आगे बढ़ने के संकेत बताए गए हैं.

धनु राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सामान्य परिणाम लेकर आने वाला है. आपको न तो ज्यादा फायदा होगा और न ही ज्यादा नुकसान

मकर राशि वालों को जीवनसाथी के साथ विवाद से बचने और खर्चों को नियंत्रित रखने की सलाह दी गई है.

कुंभ राशि वालों को शत्रुओं और बड़े आर्थिक फैसलों से सावधान रहना होगा. इन राशियों के लिए ग्रहण के दौरान धैर्य और संयम को महत्वपूर्ण बताया गया है.

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मीन राशि वालों को भी आने वाले समय में बड़े निवेश और नौकरी बदलने जैसे फैसलों में सावधानी रखने की सलाह दी गई है.

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