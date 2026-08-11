Rajasthani Chandi Ki Chutney: कभी खाई है चांदी की चटनी? जयपुर के राजमहलों की इस रॉयल डिश पर फिदा हैं विदेशी मेहमान

Rajasthani Chandi Ki Chutney: देशभर में अलग-अलग तरह की चटनी बनाई जाती हैं, जिन्हें अलग-अलग डिशेज के साथ स्वाद बढ़ाने के लिए परोसा जाता है. धनिया-पुदीना, मोरिंगा, कढ़ी पत्ता और टमाटर-प्याज की चटनी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी चांदी की चटनी के बारे में सुना है. रियलिटी शो 'मास्टरशेफ' के स्टेज पर सब लोग उस समय चौंक गए, जब एक कंटेस्टेंट ने चांदी चटनी बनाई.

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इस शो में जब भी देश के कोने-कोने से पारंपरिक और अनोखी डिशेज आती हैं, जिन्हें देखकर कई बार जजेस भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक नजारा तब देखने को मिला जब बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी के सामने जयपुर के रजवाड़ों की सबसे महंगी और नायाब चांदी की चटनी पेश की गई.

सबसे पहले तो वो चटनी का नाम सुनकर ही चौंक गईं, इतना ही नहीं इसकी अनोखी रेसिपी और शाही अंदाज जानकर सभी लोग दंग रह गए थे. यह कोई आम हरी धनिया की चटनी नहीं है, बल्कि जयपुर के सिटी पैलेस की शेफ चारू सोनी ने इसके बारे में बताया है जो सीधा राजस्थान के राजा-महाराजाओं के इतिहास से जुड़ी है.

राजा-महाराजाओं की थाली की शान

शेफ चारू सोनी बताती हैं कि उन्हें इस शाही चटनी की प्रेरणा एक वैद्य से मिली थी. पुराने समय में राजघरानों में राजा-महाराजाओं की सेहत, ताकत और डाइजेशन को ध्यान में रखकर यह खास चटनी बनाई जाती थी.

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चारू सोनी ने इस पारंपरिक चटनी को मॉर्डन तरीके के साथ पेश किया. इस चटनी को बनाने की लागत लगभग 60 से 70 हजार रुपये प्रति किलो तक आती है, जिसके कारण यह बाजार में आम दुकानों पर नहीं मिलती बल्कि केवल खास शाही अवसरों पर तैयार की जाती है.

क्या है इस शाही चटनी की खासियत?

स्वर्ण और चांदी भस्म: इसमें असली चांदी भस्म और स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे आयुर्वेदिक के नजरिए से बेहद फायदेमंद और सेहतमंद बनाती है.

रॉयल ड्राई फ्रूट्स: साधारण मसालों की जगह इसमें बादाम, किशमिश और अन्य प्रीमियम सूखे मेवों का मिक्सर होता है.

चांदी के बर्तन में परोसना: इस चटनी को न केवल चांदी के घटक डालकर बनाया जाता है, बल्कि इसे परंपरागत रूप से चांदी के बर्तनों में ही रखा और परोसा जाता है.

देशी-विदेशी मेहमानों की पहली पसंद

जयपुर के सिटी पैलेस में पिछले कई सालों से शेफ के तौर पर काम कर रहीं चारू सोनी बताती हैं कि वहां आने वाले देशी और खासकर विदेशी टूरिस्ट राजस्थान के इतिहास और शाही खानपान से बेहद इंप्रेस होते हैं. जब भी वे इस चांदी की चटनी को शाही प्लेटिंग के साथ पेश करती हैं, तो मेहमान इसके स्वाद और इतिहास के दीवाने हो जाते हैं.

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मास्टरशेफ के सेट पर जब शिल्पा शेट्टी ने इस 70 हजार रुपये किलो वाली चटनी की ऐतिहासिक कहानी सुनी और इसका अनोखा स्वाद चखा, तो उन्होंने इसे भारतीय शाही खानपान की एक बेहतरीन मिसाल बताया.

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