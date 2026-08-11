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आवारापन 2 स्टारकास्ट की फीस आई सामने, कितने करोड़ में माने इमरान हाश्मी? चौंका देगी कीमत

आवारापन के शिवम की कहानी वापस बड़े पर्दे पर आ रही है. इमरान हाशमी अपने आइकॉनिक किरदार को वापस निभाएंगे, जिसके लिए उन्होंने तगड़ी फीस भी ली है. उनके अलावा और भी स्टार्स हैं, जिनकी फीस का खुलासा हुआ है.

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'आवारापन 2' के लिए मिली कितनी फीस? (Photo: ITGD)
'आवारापन 2' के लिए मिली कितनी फीस? (Photo: ITGD)

इमरान हाशमी ने अपने करियर में कई आइकॉनिक किरदार निभाए हैं, जिन्हें फैंस आज भी याद रखते हैं. लेकिन अगर उनके सबसे यादगार रोल की बात होगी, तो उसमें आवारापन वाले शिवम का नाम काफी ऊपर रहेगा. फिल्म फ्लॉप थी, मगर शिवम के रोल में इमरान का दर्द लोगों को सच्चा लगा. यही कारण भी है कि आज के समय में आवारापन एक कल्ट-क्लासिक है. अब इस आवारापन का सीक्वल आ रहा है. 

आवारापन 2 के लिए मिले इतने पैसे

फिल्म आवारापन 2 कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों के अंदर दस्तक देने वाली है. इमरान हाशमी शिवम के रोल में वापस तो आ रहे हैं. लेकिन उनके आसपास मौजूद बाकी खिलाड़ी बदल गए हैं. फिल्म में दिशा पाटनी, शबाना आजमी मेन रोल में नजर आएंगी. वहीं विलेन के रोल में पूरन गब्बी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली जैसे कलाकार होंगे, जो इमरान के किरदार की कहानी को एक नया मोड़ देंगे. 

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आवारापन 2 के लिए इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी की फीस का खुलासा हो चुका है. खबरों की मानें तो अपनी कल्ट फिल्म में वापस आने के लिए इमरान ने करोड़ों रुपये बतौर फीस लिए हैं. न्यूज 18 की रिपोर्ट अनुसार, उन्हें आवारापन 2 के लिए 12 करोड़ रुपये मिले हैं जो उनकी 19 साल पहले आई आवारापन के 10 गुना फीस बताई जा रही है. 

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वहीं दिशा पाटनी को 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं. शबाना आजमी, जो आवारापन 2 में एक अहम रोल के लिए कास्ट की गईं उन्हें भी 2-5 करोड़ रुपये के बीच बतौर फीस दिए गए. फिल्म का बजट 25-30 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. हालांकि इन आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती. प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और विशेष भट्ट ने अपनी तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी है.

फिल्म के लिए कैसी है हाइप?

इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 की हाइप उम्मीद के मुताबिक काफी कमजोर है. फिल्म के टीजर-ट्रेलर और म्यूजिक ने लोगों पर कोई खास असर नहीं छोड़ा है. जो कमाल फिल्म के पहले पार्ट का था, वो दूसरे पार्ट में कितना नजर आएगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा. मगर उससे भी पहले क्या इमरान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक तगड़ी ओपनिंग ले पाएगी? 

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