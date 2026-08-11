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Surya Grahan 2026: संतान और शिक्षा के लिए अभिशाप! जानें कितना खतरनाक पंचम भाव का ग्रहण

पंचम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण योग बनने पर व्यक्ति का सोचने का तरीका पारंपरिक नहीं रहता है. वह सामान्य तरीके से अलग हटकर सोचता है और समस्याओं का समाधान जुगाड़ या वैकल्पिक तरीकों से निकालने की कोशिश करता है.

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ग्रहण योग काल पुरुष की कुण्डली के पंचम भाव में बनता है तो इसके प्रभाव जीवन के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिखाई देते हैं. (Photo: ITG)
ग्रहण योग काल पुरुष की कुण्डली के पंचम भाव में बनता है तो इसके प्रभाव जीवन के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिखाई देते हैं. (Photo: ITG)

ज्योतिष में सूर्य और राहु की युति को अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील योग माना जाता है. इसे ग्रहण योग भी कहते हैं. यह योग काल पुरुष की कुण्डली के पंचम भाव में बनता है तो इसके प्रभाव जीवन के उन क्षेत्रों पर विशेष रूप से दिखाई देते हैं, जो बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों से जुड़े होते हैं. पंचम भाव को सूर्य का स्वभाविक स्थान माना जाता है. इसलिए यहां सूर्य का पीड़ित होना व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकता है.

पंचम भाव में सूर्य-राहु का ग्रहण योग बनने पर व्यक्ति का सोचने का तरीका पारंपरिक नहीं रहता है. वह सामान्य तरीके से अलग हटकर सोचता है और समस्याओं का समाधान जुगाड़ या वैकल्पिक तरीकों से निकालने की कोशिश करता है. ऐसे लोग तेज बुद्धि के होते हैं. लेकिन उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता है, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं. कई बार पढ़ाई के दौरान बार-बार बाधाएं आती हैं या रुचि बदलती रहती है.

यदि यह ग्रहण योग सूर्य की उच्च राशि मेष में बनता है तो इसके परिणामों में कुछ सकारात्मकता भी देखने को मिलती है. इस स्थिति में व्यक्ति आत्मविश्वासी, साहसी और निर्णय लेने में सक्षम होता है. वह अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है. हालांकि, इसके बावजूद पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसका दृष्टिकोण सामान्य से अलग होता है.

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कब लाभ देता है पांचवें भाव का ग्रहण
यदि इस ग्रहण योग पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ती है तो यह योग व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है. ऐसे व्यक्ति गहरी समझ रखने वाले ज्ञानवान और प्रभावशाली वक्ता बनते हैं. राजनीति, शिक्षा या सामाजिक क्षेत्र में वे अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. बिना किसी बड़े पद के भी वे अपने ज्ञान और व्यक्तित्व के बल पर समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं.

इसके विपरीत, यदि सूर्य अपनी नीच स्थिति में इस ग्रहण योग का हिस्सा बनता है तो इसके नकारात्मक प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं. व्यक्ति में स्वार्थ की भावना बढ़ सकती है और वह अपने लाभ के लिए गलत रास्तों का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाता है. संतान सुख में बाधाएं आ सकती हैं या संतान से जुड़े मामलों में चिंता बनी रहती है. प्रेम संबंधों में भी अस्थिरता, अविश्वास और शक की भावना बढ़ जाती है, जिससे रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं पाते. 

प्रेम जीवन की बात करें तो इस योग के कारण व्यक्ति को अक्सर धोखा मिलने या खुद धोखा देने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता की कमी और मानसिक असंतुलन के कारण तनाव बना रहता है. ऐसे लोग कई बार भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे उनके निर्णय भी प्रभावित होते हैं.

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उपाय
इस योग के नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं होता है. लेकिन उन्हें संतुलित जरूर किया जा सकता है. इसके लिए व्यक्ति को अनुशासन, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक उपायों को अपनाना चाहिए. नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देना, ध्यान-योग का अभ्यास करना और दान-पुण्य जैसे कार्य मानसिक शांति प्रदान करते हैं. साथ ही, निर्णय लेते समय धैर्य और विवेक का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे योग वाले व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना चाहिए और अपने संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए.

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