Aaj ka Rashifal 11 अगस्त 2026: वृश्चिक राशि वाले प्राप्त करेंगे धन, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, व्यापारिक फैसलों के लिए बेहतरीन रहेगा दिन

मेष राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा. मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा. हालांकि उम्र में बड़े लोगों से किसी बात पर मतभेद होने की आशंका है.

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लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे और पुराने संबंधों में नई जान आएगी. सकारात्मक सोच के साथ काम करें, लाभ जरूर होगा. व्यापार से जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए आज का दिन सही है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): शिव परिवार का पूजन करें.

वृष राशि: दूर होंगी मन की उलझनें, करियर में सफलता दिलाएगा भाग्य

वृष राशि के जातकों के मन की तमाम उलझनें आज दूर हो जाएंगी. यह समय अपने करियर पर पूरा ध्यान देने का है. भाग्य का पूरा साथ मिलने से उन्नति होगी.

नई नौकरी का अच्छा ऑफर मिल सकता है. हालांकि लगातार बढ़ रहे खर्चों को नियंत्रित करना होगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी और व्यापार में लाभ का योग बन रहा है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

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शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं.

मिथुन राशि: बिना प्लानिंग के निर्णय लेने से बचें, शिक्षा-रिसर्च में मिलेगा लाभ

मिथुन राशि के जातक बिना प्लानिंग के कोई भी फैसला करने से बचें. प्रॉपर्टी से संबंधित बड़ा लोन लेने से फिलहाल परहेज करना चाहिए. नए लोगों से बेहतरीन संपर्क स्थापित होंगे.

शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलने का योग है. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. किसी से झगड़ा न करें और व्यापार में बहुत ज्यादा निवेश न करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

कर्क राशि: क्रिएटिविटी से मिलेगा बड़ा लाभ, व्यापार में बनेगी मुनाफे की स्थिति

कर्क राशि के जातकों की क्रिएटिविटी उन्हें बड़ा लाभ दिलाएगी. कार्यों के बेहतरीन नतीजे प्राप्त होंगे. आपको अपने समय का सही और बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना होगा.

दोस्तों के साथ मिलकर नए काम की योजना बनेगी. उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे. आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन व्यापार में लाभ की मजबूत स्थिति बनेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को दूध और शहद अर्पित करें.

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सिंह राशि: धन संबंधी मामलों में रह सकता है तनाव, कोर्ट केस में मिलेगी सफलता

सिंह राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है. कोर्ट केस से जुड़े मामलों में सफलता प्राप्त होगी. बातचीत में धैर्य बनाकर रखें.

दूसरों के कहने पर अपने काम करने का तरीका न बदलें और शत्रुओं को हल्के में लेने की भूल न करें. सेहत का ध्यान रखें और व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

कन्या राशि: मन में चिंता पालने से बचें, व्यापार में मिलेंगे तरक्की के मौके

कन्या राशि के जातक व्यर्थ की चिंताओं को मन में पालने से बचें. धैर्य से काम करने का समय है और किसी भी काम में अति उत्साह न दिखाएं. संतान से खुशी मिलेगी.

परिवार में चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. लंबी दूरी की यात्रा से फिलहाल बचें. व्यापार के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने और तरक्की के नए मौके मिलेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

तुला राशि: संबंधों में घुलेगी मधुरता, सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

तुला राशि के जातकों के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आप पूरी तरह कामयाब होंगे. प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ होगा.

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सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. काम के दौरान गुस्सा दिखाने से बचें. वाहन सावधानी से चलाएं, चोट का खतरा है. व्यापार में लोन लेकर पैसा न लगाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को लाल फल दान करें.

वृश्चिक राशि: सफल होंगी बनाई गई योजनाएं, कार्यक्षेत्र का होगा विस्तार

वृश्चिक राशि के जातकों की सभी योजनाएं सफल होंगी. मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा और आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

धन की प्राप्ति होगी. सहकर्मियों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें. व्यापार के क्षेत्र में लाभ की बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को भोजन दान करें.

धनु राशि: शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे अच्छे अवसर, सोच-समझकर करें वाणी का प्रयोग

धनु राशि के जातकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. धन लाभ के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा. परिवार के सदस्यों की बात सुनें.

मन की चिंताएं दूर करने में आप सफल रहेंगे और समाज में सम्मान बढ़ेगा. अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करें. कारोबार में लाभ के नए रास्ते बनेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज का उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

मकर राशि: अधूरे कार्य होंगे पूरे, सेहत में देखने को मिलेगा सुधार

मकर राशि के जातकों के लिए अपने काम को संभालने का समय आ गया है. लंबे समय से अटके अधूरे कार्य पूरे होंगे. धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं.

शिक्षा से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा. बड़े फैसले लेने में बिल्कुल देरी न करें. सेहत में सुधार देखने को मिलेगा और व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

कुंभ राशि: अचानक मिलेगी खुशखबरी, विदेश से जुड़े काम आसानी से बनेंगे

कुंभ राशि के जातकों को अचानक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. विदेश से संबंधित काम आसानी से पूरे होंगे. हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है.

परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे. करियर को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है. गाड़ी बहुत तेज न चलाएं और व्यापार में नुकसान से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

आज का उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब को फल दान करें.

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मीन राशि: धन लाभ के प्रयास होंगे सफल, योजना बनाकर करें काम

मीन राशि के जातक किसी विशेष काम में व्यस्त रहेंगे. धन लाभ के लिए किए गए सभी प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. नए लोगों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे.

कोई अच्छा समाचार प्राप्त होगा. योजना बनाकर काम करने का सही समय है. करियर के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा और व्यापार में धन लगाने से बड़ा लाभ होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): नारंगी

आज का उपाय (aaj ke upay): शिवजी को जल अर्पित करें.

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