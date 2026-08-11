Career Rashifal 11 August 2026 (करियर राशिफल): धनु राशि वाले अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

मेष- कारोबार में रुचि बढ़ेगी. व्यवसाय में तेजी लाएंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. कामकाजी वार्ता में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य प्राप्ति में सफल होंगे.

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वृष- कारोबार में आपसी सहयोग की भावना बढ़ेगी. भेंट में उत्साह बढ़ाएंगे. करियर में सहज प्रदर्शन रहेगा. व्यापार को गति मिलेगी. योजनाओं के प्रयास पक्ष में रहेंगे.

मिथुन- कार्यगति तेज रहेगी. महत्वपूर्ण गतिविधियों में रुचि रखेंगे. व्यापार में तैयारी पर जोर देंगे. निरंतरता पर बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी.

कर्क- कला कौशल को बल मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. इच्छित सफलता प्राप्ति के संकेत हैं. व्यवसायिक मामले गति लेंगे. बढ़त बनाए रखेंगे.

सिंह- कामकाज में धैर्य बढ़ाएं. पेशेवर मामलों में नियमितता बनाए रखें. आर्थिक योजनाओं के विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे.

कन्या- व्यापार में दूरदर्शिता बनाए रखेंगे. विविध परिणाम पक्ष में रहेंगे. चहुंओर सकारात्मकता बढ़ेगी. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी.

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तुला- लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

वृश्चिक- संपर्क संचार तंत्र मजबूत रहेगा. लाभ प्रतिशत उंूचा रहेगा. चहुंओर संवार बढ़ेगी. पेशेवर गतिविधियों पर फोकस होगा. अधिकांश क्षेत्रों में इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे.

धनु- कारोबार सामान्य बना रहेगा. अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. आवेश में नहीं आएंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. उतावली न दिखाएं.

मकर- वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधेंगे. योजनाओं में सफल रहेंगे. विविध मामलों को गति प्रदान करें. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं

कुंभ- नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले दबावपूर्ण बने रहेंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तर्क बनाए रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य पूर्ववत् बने रहेंगे. ठगों व धूर्ताें से दूरी बनाएं. आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखेंगे. योजनाएं सहज गति से आगे बढ़ेंगी. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च पर अंकुश रखें.

मीन- कार्य योजनाओं को दिशा देंगे. अवसरों को भुनाएंगे. करियर में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्य पाएंगे. फोकस बढ़ेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

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