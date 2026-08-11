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Jharkhand Students Protest Live: कहीं रोड ब्लॉक, कहीं लाठीचार्ज... छात्रों के अगले कदम पर सस्पेंस बरकरार

सत्यजीत कुमार | 11 अगस्त 2026, 2:44 PM IST

Jharkhand Student Protest Live Updates: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितिताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा का घेराव किया था. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके विरोध में भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद का ऐलान किया है.

BJP calls for Jharkhand Band BJP calls for Jharkhand Band

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार और छात्रों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था. इस दौरान उन्होंने 7 बैरिकेड पार कर विधानसभा के पास पहुंचने की कोशिश की. छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ. इसके खिलाफ भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद का ऐलान किया है.

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और आंसू गैस के गोले छोड़े. शाम को पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया. बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, जबकि दो छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन शाम होते ही पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया. उन्होंने दावा किया कि कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और कुछ के साथ मारपीट भी हुई. उनका कहना है कि अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन बन गया है.

लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने आज रांची बंद का ऐलान किया है. वहीं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी की CBI जांच हो. राज्य सरकार मामले की CID जांच करा रही है और जांच ED को भी सौंपी गई है. हालांकि, CBI जांच की मांग पर अभी सहमति नहीं बनी है.

यह भी पढ़ें: 'दौड़ा-दौड़ा कर मारा, कीचड़ में भी पीटा', रांची में छात्रों ने दिखाए लाठी के निशान- VIDEO

सोमवार को झारखंड CID ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. खियांगते को गिरफ्तार किया. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की अपील की. उन्होंने भाजपा पर इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया. 
 

2:43 PM (8 मिनट पहले)

Jharkhand Student Protest: कहीं रोड ब्लॉक, कहीं लाठीचार्ज! झारखंड बंद में क्या-क्या हुआ

Posted by :- Aanchal

मंगलवार को भाजपा ने झारखंड बंद का ऐलान किया था. रांची समेत कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कई जगह टायर जलाए गए. ABVP कार्यकर्ता भी छात्रों के समर्थन में 'विधानसभा मार्च' के लिए निकले थे. लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया. वहीं दूसरी ओर, छात्रों ने साफ कह दिया है कि इस मामले पर वे सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करेंगे. उनका कहना है कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है. छात्रों के अगले कदम को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है. 

12:09 PM (2 घंटे पहले)

Jharkhand Student Protest: रांची में डिटेन किए गए ABVP कार्यकर्ता

Posted by :- Aanchal

ABVP कार्यकर्ता विधानसभा मार्च के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर घेर लिया. पुलिस ने उन्हें बस में बैठाने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने ABVP कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. वहीं, आंदोलन कर रहे छात्र भी जल्द ही बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी.
 

(इनपुट - सत्यजीत)

11:39 AM (3 घंटे पहले)

Jharkhand Student Protest: थोड़ी देर में आंदोलनकारी छात्र करेंगे बैठक

Posted by :- Aanchal

बीजेपी के झारखंड बंद के बीच आंदोलनकारी छात्र अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक करने वाले हैं. उनकी यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी. बैठक में आंदोलन को लेकर आगे की दिशा तय की जाएगी. छात्रों ने पहले ही कह दिया है कि इस मामले में वे सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बात करेंगे.

11:26 AM (3 घंटे पहले)

Jharkhand Student Protest: बंद के कारण यातायात प्रभावित, सड़कों पर लगा जाम

Posted by :- Aanchal

आज सुबह आठ बजे से झारखंड के रंका मोड़ घंटा घर के पास भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकत्रित हैं. यहां उन्होंने चक्का जाम किया. इसके कारण सड़कें जाम हो गई. हालांकि पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं. लेकिन बंद के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित है. जिला अध्यक्ष उदय मेहता का कहना है कि झारखंड सरकार ने बच्चों पर लाठीचार्ज करके बहुत बड़ी गलती की है. उनकी मांग है कि लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो. 
 

(इनपुट - चंदन कुमार कश्यप)

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10:33 AM (4 घंटे पहले)

Jharkhand Student Protest: बंद के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, रांची में जलाए टायर

Posted by :- Aanchal

झारखंड में छात्रों के समर्थन में बीजेपी का बंद जारी है. पार्टी कार्यकर्ता जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है. बंद के समर्थन में बीजेपी समर्थकों ने कई जगहों पर सड़क पर टायर भी जलाए.

 

10:17 AM (4 घंटे पहले)

Jharkhand Student Protest: बंद के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, रांची में जलाए टायर

Posted by :- Aanchal

रांची समेत झारखंड के कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है. रांची के न्यूक्लियस मॉल के पास झारखंड बंद का समर्थन करने वालों ने टायर जला दिए हैं. बीजेपी कार्यकर्ता इस बंद के समर्थन में सड़कों पर बैठे हुए हैं. बीजेपी के इस प्रदर्शन के कारण रांची के कई स्थानों पर आवागमन प्रभावित हुआ है. 

(इनपुट- सत्यजीत)

9:28 AM (5 घंटे पहले)

Jharkhand Student Protest: प्रदर्शनकारी छात्र बोले 'सिर्फ CM सोरेन से ही बात होगी'

Posted by :- Aanchal

भाजपा ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है. पार्टी कार्यकर्ता सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को ‘काला दिन’ बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने साफ कहा है कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही बातचीत करेंगे. रांची में छात्रों के कोर ग्रुप ने आगे की रणनीति तय करने के लिए दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई है. बैठक में आंदोलन को लेकर अगला कदम तय किया जाएगा.

(इनपुट - आशुतोष)

9:07 AM (5 घंटे पहले)

Ranchi Students Protest: BJP के बंद पर छात्र बोले- 'हमारा राजनीतिक पार्टियों से लेना-देना नहीं'

Posted by :- Aanchal

भाजपा ने मंगलवार को झारखंड बंद का ऐलान किया है. भाजपा के इस ऐलान पर छात्र नेता पीयूष का कहना है कि वे किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं. हालांकि अगर कोई छात्रों के समर्थन में झारखंड बंद का आह्वान करता है तो वे उसका स्वागत करते हैं. उनका कहना है कि हम छात्रों का राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना-देना नहीं है. उनका कहना है कि वे इसपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं. वे बस अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं और उनका एकमात्र एजेंडा इन मांगों को पूरा कराना है. 


 

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