13 नवंबर 2026 की तारीख, माउंट माउंगानुई का बे ओवल मैदान. मौका भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे का. भारतीय टीम 334 रनों के टारगेट को चेज कर रही थी. गेंद मैट हेनरी के हाथ में थी. पहली गेंद पर रोहित शर्मा आउट, पांचवीं गेंद पर व‍िराट कोहली आउट और छठी गेंद पर श्रेयस अय्यर भी आउट.

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मैट हेनरी ने मैच में कुल 6 व‍िकेट झटके और उनका स्पेल रहा 9.4 ओवर्स, 2 मेडन, 27 रन और 6 व‍िकेट. यह आंकड़ा देखने में वनडे क्रिकेट के ल‍िहाज से बेहद खूबसूरत द‍िखते हैं और हैं भी. हेनरी का वनडे मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. यह हेनरी के मैज‍िकल स्पेल की ही बात थी कि भारतीय टीम को मैच में 244 रनों से हार मिली. टीम इंड‍िया महज 89 रनों पर स‍िमट गई. 244 रनों से हार भारत की वनडे क्रिकेट में दूसरी बड़ी हार (रनों के ल‍िहाज) से रही.

TRIPLE-WICKET MAIDEN! 😳 Matt Henry couldn't have scripted a more explosive start! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND https://t.co/9gipGvgUIw — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026

अब वापस आते हैं मैट हेनरी पर. मैट हेनरी ने भारत का टॉप ऑर्डर तो उखाड़ा ही, वहीं उन्होंने म‍िड‍िल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को भी पनपने नहीं दिया. मैट हेनरी ने ईशान क‍िशन को 27 रनों पर आउट कर टीम इंड‍िया को 61 रन के स्कोर पर छठा झटका दिया. यह हेनरी का चौथा व‍िकेट था. वहीं टीम इंड‍िया के टेलेंडर कुलदीप यादव को आउट कर उन्होंने अपना पांचवां और गुरनूर बरार छठा व‍िकेट हास‍िल किया.

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कुल म‍िलाकर मैट हेनरी ने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के लिए सीरीज बराबरी की उम्मीदें जीवंत रखी हैं. एक समय भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आग थी, तीसरा मैच बार‍िश में धुल गया, फ‍िर माउंट माउंगानुई का चौथा मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया.

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माउंट माउंगानुई वनडे खत्म होने के बाद व‍िराट कोहली संग मैट हेनरी (Photo: AFP)

लेकिन हेनरी पहले भी टीम इंड‍िया के लिए बन चुके हैं नासूर



माउंट माउंगानुई में अपने वनडे कर‍ियर की बेस्ट गेंदबाजी करने वाले मैट हेनरी 2019 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के लिए नासूर बन चुके हैं. तब मैनचेस्टर में जुलाई 2019 में हुए सेमीफाइनल मैच में वो 3 व‍िकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे.

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भारतीय टीम ने उस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को 50 ओवर्स में 239/8 का स्कोर पर स्थ‍िर कर द‍िया था, टारगेट था 240 का. ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम मैच को आसानी से जीत लेगी. क्योंकि उस पूरे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा इस मैच से पहले 5 शतक जड़ चुके थे, व‍िराट कोहली भी शानदार फॉर्म में थे.

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ऐसे में मैनचेस्टर में यह स्कोर भारतीय टीम के लिए 'बच्चा' जैसा लग रहा था. भारतीय टीम 240 रनों को चेज करने उतरी थी.

लेकिन फ‍िर जो हुआ वो इत‍िहास के पन्नों में दर्ज है. मैट हेनरी ने तब मैच के दूसरे ओवर और अपने पहले ओवर में रोहित शर्मा (1) को आउट किया. फ‍िर अपने दूसरे ओवर में और मैच के चौथे ओवर में दूसरे ओपनर केएल राहुल (1) को आउट किया. इसके बाद दसवें ओवर में उन्होंने द‍िनेश कार्त‍िक (6) को आउट किया. इस तरह भारतीय टीम के 4 व‍िकेट 24 रन पर ग‍िर चुके थे, तीन व‍िकेट लेने वाले मैट हेनरी ही थे. यानी तब भी यह मैट हेनरी ही थे, जब उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को एक तरह से सेमीफाइनल में नेस्तनाबूद कर द‍िया था. क्योंकि भारत अगर वो सेमीफाइनल जीतता तो फ‍िर वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए हॉट फेवरेट होता.

और अब भी मैट हेनरी... हेनरी के सामने एक बार रोहित और कोहली थे और एक बार फ‍िर 13 नवंबर को माउंट माउंगानुई वनडे में इस बार कीवी गेंदबाज 'बीस' साब‍ित हुआ.

मैनचेस्टर में भारत उस मुकाबले को भारतीय टीम 18 रनों से हार गई थी, उस हार से व‍िराट का बतौर कप्तान वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का सपना टूटा था और बाद में जीतने का भी, धोनी का भी वो आख‍िरी इंटरनेशनल मैच था. वो भी अपनी आख‍िरी पारी में 72 गेंदों पर 50 रन बनाकर मार्ट‍िन गुप्ट‍िल के थ्रो पर रन आउट हुए, रवींद्र जडेजा ने तब 77 रनों की पारी खेली. रोहित का उस वनडे वर्ल्ड कप में क्या कमाल का प्रदर्शन था. लेकिन यह सब कुछ मैट हेनरी के प्रदर्शन के सामने बौना हो गया.

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Not a bad day’s work in Manchester 👏 For his incredible spell of bowling, Matt Henry was awarded the Player of the Match and a @Hublot watch to go with it! https://t.co/bPIFN4Dzf4 — ICC (@ICC) July 11, 2019

मैनचेस्टर के मुकाबले में माउंट माउंगानुई की हार 244 रनों की थी. लेकिन दोनों ही जगह कॉमन फैक्टर मैट हेनरी थे, तब भी वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' थे और 13 नवंबर को भी वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' थे.



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वक्त का पह‍िया 2019 से चलकर 2026 में आ चुका है, वही मैट हेनरी अब 34 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब भी उन्होंने घातक गेंदबाजी की है, वो हमेशा भारतीय टीम के लिए नासूर बनकर उभरे हैं. उनका स्पेल मामूली भर नहीं होता है, बल्क‍ि यादगार होता है. बहरहाल, अब इस वनडे सीरीज का फैसला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में होना है. ऐसे में देखना होगा कि न्यूजीलैंड इसे जीतकर सीरीज 2-2 करेगी, या भारतीय टीम सीरीज को 3-1 से जीत पाएगी.

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