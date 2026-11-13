26 साल पहले श्रीलंका ने रुलाया था, अब न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को उसी जख्म के करीब पहुंचाया!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आयोजित वनडे सीरीज के चौथे मुकाबले में मेजबान टीम ने एकतरफा अंदाज में 244 रनों से जीत दर्ज की. शुक्रवार (13 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का टॉप आर्डर पूरी तरह ढह गया. भारतीय टीम महज 89 रनों पर ढेर हो गई. भारत की पूरी पारी 26.4 ओवर्स ही चल सकी और न्यूजीलैंड ने सीरीज में वापसी कर ली.

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रनों के लिहाज से यह वनडे इंटरनेशनल में भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार रही. टीम इंडिया सबसे शर्मनाक हार का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 2 रन दूर रह गई. 29 अक्टूबर 2000 को शारजाह में श्रीलंका ने भारत को 245 रनों से हराया था. उस मुकाबले में भारतीय टीम 300 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 54 रनों पर ढेर हो गई थी. 26 साल बाद भी यह रिकॉर्ड कायम है.

ODI में भारत की सबसे बड़ी हार (रनों से)

245 रन बनाम श्रीलंका, शारजाह, 2000

244 रन बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

214 रन बनाम साउथ अफ्रीका, मुंबई, 2015

208 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 2004

202 रन बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स, 1975

200 रन बनाम न्यूजीलैंड, दांबुला, 2010

ODI भारत के सबसे कम ऑलआउट स्कोर

54 बनाम श्रीलंका, शारजाह, 2000

63 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 1981

78 बनाम श्रीलंका, कानपुर, 1986

79 बनाम पाकिस्तान, सियालकोट, 1978

88 बनाम न्यूजीलैंड, दांबुला, 2010

89 बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

91 बनाम साउथ अफ्रीका, डरबन, 2006

92 बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2019

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न्यूजीलैंड की जीत में तेज गेंदबाज मैट हेनरी की भूमिका सबसे अहम रही. उन्होंने 9.4 ओवर में 27 रन देकर छह विकेट हासिल किए. इसके साथ ही हेनरी भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक बार चार या उससे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. हेनरी ने 12 पारियों में चार बार यह उपलब्धि हासिल की है. रवि रामपॉल, अजंता मेंडिस, ब्रेट ली और आकिब जावेद के नाम भी इतने ही चार विकेट हॉल हैं, हालांकि उन्होंने इसके लिए हेनरी से ज्यादा इनिंग्स ली हैं.

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ODI में भारत के खिलाफ सर्वाधिक बार 4 प्लस विकेट

4- मैट हेनरी (12 पारी)

4- रवि रामपॉल (14 पारी)

4- अजंता मेंडिस (19 पारी)

4- ब्रेट ली (30 पारी)

4- आकिब जावेद (36 पारी)

बता दें कि न्यूजीलैंड की ओर से वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में मैट हेनरी अब संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. उनसे आगे ट्रेंट बोल्ट (6) और रिचर्ड हेडली (5) हैं.

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NZ के लिए सबसे ज्यादा बार 5 प्लस विकेट

6- ट्रेंट बोल्ट

5- सर रिचर्ड हैडली

4- शेन बॉन्ड

4- मैट हेनरी

3- टिम साउदी

एक टीम के खिलाफ ODI में सर्वाधिक बार 5 प्लस विकेट (न्यूजीलैंड)

3 - शेन बॉन्ड बनाम ऑस्ट्रेलिया

2- ट्रेंट बोल्ट बनाम ऑस्ट्रेलिया

2- बेन सियर्स बनाम पाकिस्तान

2- मैट हेनरी बनाम भारत

न्यूजीलैंड के वनडे इंटरनेशनल इतिहास की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत भी रही. कीवी टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था. भारत के खिलाफ मिली इस जीत ने कीवी टीम को सीरीज में कमबैक करने का भी मौका दिया.

ODI में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जीत (रनों से)

290 रन बनाम आयरलैंड, एबरडीन, 2008

244 रन बनाम भारत, माउंट माउंगानुई, 2026

210 रन बनाम यूएसए, द ओवल, 2004

206 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 1986

204 रन बनाम वेस्टइंडीज, क्राइस्टचर्च, 2017

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