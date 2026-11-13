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सपाट पिच के शेर, स्विंग के आगे ढेर! मैट हेनरी ने 27 रन में उखाड़े 6 विकेट, टीम इंडिया की 244 रन से धुलाई

न्यूजीलैंड के खिलाफ 244 रनों की करारी हार ने भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है. सवाल है कि थोड़ी स्विंग, सीम और उछाल मिलते ही भारतीय बल्लेबाजों के पैर क्यों थम जाते हैं? अब 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में होने वाले आखिरी वनडे में भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी.

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रोहित-कोहली-अय्यर तीनों 'जीरो' पर आउट. (Photo: AFP)
रोहित-कोहली-अय्यर तीनों 'जीरो' पर आउट. (Photo: AFP)

भारतीय क्रिकेट में बड़े नामों का रुतबा कितना भी हो, लेकिन मैदान पर रन बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में टीम इंडिया की 244 रनों से करारी हार ने एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है. मैट हेनरी की स्विंग, सीम और उछाल के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह घुटने टेके, वह सिर्फ एक मैच की नाकामी नहीं है. यह भारतीय बल्लेबाजी की तकनीक और तैयारी पर गंभीर सवाल है.

पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारत अब 2-1 से आगे है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ वापसी का रास्ता खोल दिया है. अब एक मैच बाकी है. 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में होने वाला मुकाबला सीरीज का रुख तय करेगा. न्यूजीलैंड के पास सीरीज 2-2 से बराबर करने का मौका है. भारतीय टीम के लिए यह सिर्फ सीरीज जीतने का नहीं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी की साख बचाने का भी मुकाबला होगा.

तीन पारियां, एक ही अर्धशतक... बाकी बल्लेबाज कहां हैं?

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इस सीरीज की तीन पूरी हो चुकी पारियों का आंकड़ा भारतीय बल्लेबाजी की असली कहानी बयां करता है. अब तक सिर्फ विराट कोहली ही अर्धशतक लगा सके हैं. उन्होंने 74 रनों की पारी खेली. बाकी भारतीय बल्लेबाजों में कोई भी 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सका.

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यह आंकड़ा इसलिए ज्यादा परेशान करने वाला है क्योंकि भारतीय टीम में अनुभव की कमी नहीं है. बड़े नाम हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव है और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज भी हैं. इसके बावजूद न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी लगातार बिखर रही है.

सवाल है कि क्या हमारी बल्लेबाजी सिर्फ सपाट पिचों और अनुकूल परिस्थितियों में ही चलती है? जैसे ही गेंद हवा में स्विंग करती है, पिच से सीम मूवमेंट हासिल करती है या अतिरिक्त उछाल मिलता है, भारतीय बल्लेबाजों के पैर जमने क्यों बंद हो जाते हैं?

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थोड़ी स्विंग, थोड़ी सीम और भारतीय बल्लेबाजों के पैर जाम

इस मुकाबले में मैट हेनरी ने भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कमजोरी उजागर कर दी. उनकी गेंदों में स्विंग थी, सीम मूवमेंट था और उछाल भी. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पैरों में वह फुर्ती नजर नहीं आई, जिसकी ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

कई बल्लेबाज गेंद की लाइन और लेंथ को पढ़ने में नाकाम रहे. कोई फ्रंट फुट पर फंस गया तो कोई बैकफुट पर जाने में देर कर गया. गेंद को खेलने से पहले पैरों का सही इस्तेमाल नहीं हुआ. यही वजह रही कि हेनरी लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करते रहे.

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यह सिर्फ हेनरी की तारीफ का मामला नहीं है. दुनिया के अच्छे तेज गेंदबाज ऐसी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं. असली सवाल यह है कि भारतीय बल्लेबाजों के पास ऐसी गेंदबाजी का जवाब क्यों नहीं था? अगर थोड़ी स्विंग और सीम मूवमेंट से पूरी बल्लेबाजी बिखर जाती है तो यह चिंता का विषय है.

हेनरी ने अकेले ही भारतीय बल्लेबाजी को किया ध्वस्त

मैट हेनरी ने इस मुकाबले में जो किया, वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उन्होंने 9.4 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर 6 विकेट झटके. दो मेडन ओवर भी उनके खाते में रहे. उनकी गेंदबाजी का आंकड़ा भारतीय बल्लेबाजों की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है.

हेनरी ने रफ्तार की बजाय लाइन, लेंथ और सीम मूवमेंट से बल्लेबाजों को फंसाया. उन्होंने बार-बार ऑफ स्टंप के आसपास गेंद रखी और बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर किया. भारतीय बल्लेबाजों के पास न तो उनके सामने टिकने की योजना दिखी और न ही स्ट्राइक रोटेट करने का भरोसा.

किसी एक गेंदबाज का इतना हावी हो जाना बताता है कि भारतीय बल्लेबाजी में तकनीकी खामियां कितनी गहरी हैं.

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बड़े नामों से आगे बढ़कर जवाबदेही तय करनी होगी

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भारतीय क्रिकेट में बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाना कई बार असहज माना जाता है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रतिष्ठा के आधार पर रन नहीं मिलते. रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी अनुभवी बल्लेबाजों से उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को बड़े मंच पर साबित किया है.

लेकिन अब सिर्फ पुराने रिकॉर्ड और उपलब्धियों के सहारे मौजूदा प्रदर्शन को सही नहीं ठहराया जा सकता. टीम में जगह बनाने वाले हर बल्लेबाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. युवा खिलाड़ियों को मौका देने की बात भी तभी सार्थक होगी, जब मौजूदा बल्लेबाजी की समस्याओं पर ईमानदारी से विचार किया जाए.

15 नवंबर को सिर्फ सीरीज नहीं, साख भी दांव पर

भारत के पास अभी सीरीज जीतने का मौका है, लेकिन न्यूजीलैंड ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में आखिरी वनडे खेला जाएगा. न्यूजीलैंड जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर सकता है.

भारतीय टीम को इस मुकाबले से पहले अपनी बल्लेबाजी पर गंभीरता से काम करना होगा. सिर्फ नेट्स में ज्यादा देर अभ्यास करने से समस्या हल नहीं होगी. बल्लेबाजों को गेंद की लाइन पढ़नी होगी, पैरों का इस्तेमाल सुधारना होगा और स्विंग-सीम के खिलाफ खेलने का तरीका ढूंढना होगा.

244 रनों की हार को एक खराब दिन कहकर भुला देना आसान है. लेकिन तीन पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक और मैट हेनरी के सामने 27 रन देकर छह विकेट का प्रदर्शन बताता है कि मामला इससे कहीं बड़ा है.

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भारतीय बल्लेबाजी को अब आईना देखने की जरूरत है. सवाल न्यूजीलैंड से हारने का नहीं, सवाल यह है कि थोड़ी स्विंग, थोड़ी सीम और उछाल मिलते ही हमारे बल्लेबाजों के पैर क्यों थम जाते हैं?

 

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