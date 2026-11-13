पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप पर फिदायीन हमला, BLA ने किया 18 जवानों को मार गिराने का दावा

पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर फिदायीन हमले का मामला सामने आया है. बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने 12 नवंबर को मस्तुंग के कंदावा/कानक इलाके में पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है. संगठन ने दावा किया है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 18 से ज्यादा जवान मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. हालांकि, हताहतों की संख्या की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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BLA के बयान के मुताबिक, उसकी मजीद ब्रिगेड ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए आत्मघाती हमला किया. संगठन का दावा है कि इस धमाके में सैन्य कैंप और आसपास की सुरक्षा चौकियां तबाह हो गईं. इसके बाद उसके फतेह स्क्वॉड के लड़ाके कैंप के अंदर दाखिल हुए और धमाके में बच गए सैन्यकर्मियों को निशाना बनाया. संगठन ने पास की एक अन्य सुरक्षा चौकी पर भी हमला करने का दावा किया है.

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कौन था आत्मघाती हमलावर?

BLA ने आत्मघाती हमलावर की पहचान मस्तुंग के खदकोचा निवासी उसामा शाहवानी उर्फ वदूद के रूप में की है. संगठन के मुताबिक, वह 2022 में इसमें शामिल हुआ था और 2024 में मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बन गया. BLA ने दावा किया कि शाहवानी ने कलात, नागाहो और शूर परोद में कई अभियानों में हिस्सा लिया था. संगठन के मुताबिक, नुश्की में उसके कथित ऑपरेशन हेरोफ-2 के दौरान वह तीन दिन तक लड़ाई में शामिल रहा था.

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खनिज परियोजनाओं में शामिल कंपनियों को धमकी

BLA ने अपने बयान में बलोचिस्तान में खनिज परियोजनाओं में हिस्सा लेने वाली विदेशी कंपनियों और निवेशकों को भी धमकी दी है. संगठन ने कहा कि इन परियोजनाओं में शामिल लोगों को निशाना बनाया जाएगा. उसने खास तौर पर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 का विरोध किया और आरोप लगाया कि बलोचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के जरिए स्थानीय संसाधनों का शोषण किया जा रहा है.

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BLA ने कहा है कि उसका अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तानी सेना बलोचिस्तान से वापस नहीं जाती और यह क्षेत्र स्वतंत्र नहीं हो जाता. ये सभी दावे संगठन की ओर से जारी बयान पर आधारित हैं.

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