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बुलंदशहर की लव स्टोरी... तीन बच्चों की मां को 13 साल छोटे युवक से हो गया प्यार, थाने में पति ने कहा- बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अजीबोगरीब लव स्टोरी सामने आई है. यहां 38 साल की तीन बच्चों की मां को 25 साल के युवक से प्यार हो गया. मामला थाने पहुंचा तो पति ने कहा कि उसके साथ रहना है तो रहो, बच्चे मेरे पास रहेंगे. इसके बाद महिला अपने प्रेमी संग चली गई.

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पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी संग चली गई महिला. (Photo: Representational)
पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी संग चली गई महिला. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्रेम प्रसंग की कहानी चर्चा में है. यहां 38 साल की एक शादीशुदा महिला को अपने से 13 साल छोटे 25 साल के अविवाहित युवक से प्यार हो गया. महिला तीन बच्चों की मां है. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं तो मामला घर से निकलकर थाने तक पहुंच गया. थाने में हुई बातचीत के बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि हर कोई हैरान रह गया. 

महिला ने प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई तो पति ने भी कह दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, बस बच्चे उसके पास रहेंगे. ये पूरी कहानी बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की है. महिला अपने पति और तीन बच्चों के साथ रह रही थी. गांव में करीब 25 साल का एक अविवाहित युवक भी रहता है, जो मजदूरी करता है.

महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की थी कि गांव का यह युवक उसकी पत्नी को परेशान करता है. इसी बीच महिला अपने घर से चली गई तो पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी.

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यह भी पढ़ें: सास-दामाद लव स्टोरी... बीमार पति को छोड़कर दामाद संग फरार हो गई उन्नाव की महिला! घर में गड़ा सोना भी खोद ले गई

पुलिस ने महिला की तलाश की और उसे थाने बुलाकर पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि महिला और युवक के बीच प्रेम संबंध हैं. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं और महिला अपनी मर्जी से युवक के साथ चली गई थी. इसके बाद पुलिस ने महिला के पति और युवक को भी थाने बुलाया.

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थाने में महिला ने कहा- प्रेमी के साथ रहना चाहती हूं

थाने में महिला से जब पुलिस ने पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो तो महिला ने प्रेमी के साथ रहने के लिए कहा. महिला की बात सुनने के बाद उसके पति ने भी अपना फैसला बता दिया. पति ने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है. अगर यह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है तो बच्चों को मेरे पास छोड़कर चली जाए. इसके बाद महिला अपने तीन बच्चों को पति के पास छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई. महिला और उसके पति के फैसले की गांव और आसपास के इलाके में चर्चा हो रही है.

इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अंतरिक्ष जैन ने बताया कि पुलिस के पास यह मामला गुमशुदगी के तौर पर आया था. महिला को तलाशने के बाद थाने लाया गया, जहां उसने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी और अब संबंधित युवक के साथ रहना चाहती है. अधिकारी के मुताबिक, महिला और युवक दोनों बालिग हैं.

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