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Air Pollution : बढ़ा हुआ प्रदूषण आंतों पर भी कर रहा असर, पेट फूलना और गैस की समस्या हो रही

दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं. डॉक्टरों के अनुसार, प्रदूषण का असर केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतों के गट माइक्रोबायोम को भी प्रभावित कर सकता है.

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वायु प्रदूषण
वायु प्रदूषण

दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 से ज्यादा है. इससे लोगों को लगातार खांसी, गले में खराश और कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो रही है. लेकिन क्या प्रदूषण का असर आंतों पर भी होता है? डॉक्टर बताते हैं कि वायु प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है. हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे बेहद छोटे प्रदूषण कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं. इनमें से कुछ कण हमारे पाचन तंत्र तक भी पहुंच सकते हैं.

शारदा केयर हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रो साइंस डिपार्टमेंट में डायरेक्टर डॉ अभिषेक दीपक ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि प्रदूषण के कणों के संपर्क में आने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है. इसका असर आंतों में मौजूद  गट माइक्रोबायोम पर पड़ने की आशंका रहती है. गट माइक्रोबायोम हमारे पाचन से लेकर पोषक तत्वों के अवशोषण और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

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पेट फूलना, गैस, कब्ज क्या प्रदूषण से बढ़ता है? 

डॉ अभिषेक कहते हैं कि जब आंतों में गट माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ता है, तो कुछ लोगों को पेट फूलना, गैस, कब्ज, पेट में असहजता और पाचन से जुड़ी दूसरी परेशानियां हो जाती हैं, हालांकि, हर व्यक्ति में इसके लक्षण एक जैसे नहीं होते और हर व्यक्ति में प्रदूषण को इन समस्याओं का सीधा कारण मानने के लिए अभी और शोध की जरूरत है. लेकिन प्रदूषण से आंतों पर असर भी हो सकता है. 

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प्रदूषण बढ़ने पर खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी

डॉ. अभिषेक कहते हैं कि जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो खानपान पर ध्यान देना भी जरूरी है. खाने में दही, छाछ, फल, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर चीजें शामिल करें. पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खुले में रखे खाने से बचे. साथ ही, प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा तले-भुने खाने का सेवन कम करें. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा, कई इलाकों में वायु प्रदूषण वेरी पुअर श्रेणी में पहुंचा

अगर पेट से जुड़ी परेशानी लगातार बनी रहती है, तो इसे सामान्य गैस या अपच समझकर नजरअंदाज न करें. डॉक्टर से सलाह लें.

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