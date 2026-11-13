हाहाकारी हेनरी! रोहित-कोहली-अय्यर तीनों '0' पर आउट... वनडे इतिहास के शर्मनाक क्लब में एंट्री

13 नवंबर (शुक्रवार) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 334 रनों के टारगेट मिला. रनचेज में भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही. तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में भारत को ऐसे झटके दिए कि स्कोरबोर्ड पर एक भी रन जुड़ने से पहले तीन विकेट गिर गए. रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए.

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चोट के चलते शुरुआती तीन मैचों से बाहर रहने वाले मैट हेनरी ने पारी की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को फिन एलन के हाथों पहली स्लिप में कैच कराया. पांचवीं गेंद पर विराट कोहली बोल्ड हो गए, जबकि अगली गेंद पर श्रेयस अय्यर एलबीडब्ल्यू आउट हुए. इस तरह भारत ने पहले ओवर में ही तीन विकेट गंवा दिए.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई करियर में यह दूसरा मौका है, जब दोनों एक ही मैच में बिना खाता खोले आउट हुए. इससे पहले 2010 में श्रीलंका के खिलाफ दांबुला वनडे में ऐसा हुआ था. वह मुकाबला वीरेंद्र सहवाग के 99 रन पर नाबाद रहने के कारण भी चर्चा में रहा था. सूरज रणदीव की बॉल सहवाग ने छक्का लगाया था, लेकिन गेंद नो-बॉल होने के कारण उनका शतक पूरा नहीं माना गया.

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रोहित शर्मा अब वनडे इंटरनेशनल पारी में पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं. इस सूची में सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने तीन-तीन बार पहली गेंद पर अपने विकेट गंवाए. सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कृष्णमाचारी श्रीकांत और मनोज प्रभाकर भी इस अनचाही सूची का हिस्सा हैं.

ODI पारी में पहली गेंद पर आउट होने वाले भारतीय बैटर

सौरव गांगुली (3 बार)

वीरेंद्र सहवाग (3 बार)

सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, के. श्रीकांत, मनोज प्रभाकर, रोहित शर्मा (1-1 बार)

पाकिस्तान के क्लब में भारत की एंट्री

किसी वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में टीम के शुरुआती तीन विकेट बिना कोई रन बनाए गिरने की यह पांचवीं घटना है. इससे पहले 1983 में पाकिस्तान-न्यूजीलैंड, 1997 में पाकिस्तान-साउथ अफ्रीका और 2003 विश्व कप में बांग्लादेश-श्रीलंका के मैच में ऐसा हुआ था. साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.



ODI में बिना कोई रन बनाए शुरुआती तीन विकेट

पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड, एजबेस्टन, 1983

पाकिस्तान vs साउथ अफ्रीका, लाहौर, 1997

बांग्लादेश vs श्रीलंका, पीटरमैरिट्जबर्ग, 2003

ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश, मीरपुर, 2026

भारत बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026

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