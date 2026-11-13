India vs New Zealand 4th ODI Live Score: टीम इंडिया ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी, प्लेइंग-11 में तीन बदलाव

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आज (13 नवंबर) चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता है और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है. भारतीय टीम ने मौजूदा दौरे पर कुल 8 मुकाबलों में टॉस जीते हैं.

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भारतीय टीम ने ऑकलैंड और वेलिंगटन वनडे में जीत हासिल की थी. वहीं हैमिल्टन में निर्धारित मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था. अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

सिराज को फिर हाथ लगी निराशा

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में 3 बदलाव हुए. शुभमन गिल, अंशुल कम्बोज और केएल राहुल टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे टीम से अलग हो चुके हैं. ऐसे में ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और कुलदीप यादव को मौका मिला. वहीं मोहम्मद सिराज को एक बार फिर निराशा हाथ लगी. दूसरी ओर मेजबान टीम की प्लेइंग-11 में 6 बदलाव हुए.

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चौथे वनडे में भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह.

चौथे वनडे में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और मैथ्यू फिशर.

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वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 126 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 65 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि कीवियों ने 52 मुकाबले जीते. वहीं आठ मैचों का नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई भी रही. कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत का पलड़ा इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड पर थोड़ा भारी रहा है.

भारत vs न्यूजीलैंड (हेड टू हेड)

कुल ODI मैच: 126

भारत ने जीते: 65

न्यूजीलैंड ने जीते: 52

बेनतीजा: 8

टाई: 1

भारत का फुल स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जेमिसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर) और विल यंग.

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वनडे सीरीज का शेड्यूल

मैच तारीख वेन्यू समय नतीजा पहला वनडे 4 नवंबर ऑकलैंड सुबह 7:30 भारत की 5 व‍िकेट से जीत (DLS नियम) दूसरा वनडे 7 नवंबर वेलिंगटन सुबह 7:30 भारत ने 4 रनों से जीता मैच (DLS नियम) तीसरा वनडे 10 नवंबर हैमिल्टन सुबह 7:30 बेनतीजा चौथा वनडे 13 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30 पांचवां वनडे 15 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30

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