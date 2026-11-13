scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

India vs New Zealand 4th ODI Live Score: टीम इंडिया ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी, प्लेइंग-11 में तीन बदलाव

India (IND) vs New Zealand (NZ) 4th ODI Live Cricket Score: माउंट माउंगानुई के बे ओवल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने-सामने हैं. भारतीय टीम यदि इस मुकाबले को जीत लेती है तो वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी. दूसरी ओर कीवी टीम कमबैक करने के इरादे से मैदान पर मैदान पर उतरी है.

Advertisement
X
भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा वनडे. (Photo: PTI)
भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा वनडे. (Photo: PTI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आज (13 नवंबर) चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता है और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है. भारतीय टीम ने मौजूदा दौरे पर कुल 8 मुकाबलों में टॉस जीते हैं.

भारतीय टीम ने ऑकलैंड और वेलिंगटन वनडे में जीत हासिल की थी. वहीं हैमिल्टन में निर्धारित मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था. अब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

सिराज को फिर हाथ लगी निराशा
इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में 3 बदलाव हुए. शुभमन गिल, अंशुल कम्बोज और केएल राहुल टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे टीम से अलग हो चुके हैं. ऐसे में ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और कुलदीप यादव को मौका मिला. वहीं मोहम्मद सिराज को एक बार फिर निराशा हाथ लगी. दूसरी ओर मेजबान टीम की प्लेइंग-11 में 6 बदलाव हुए.
यह भी पढ़ें: संन्यास के बाद भी मैदान पर लौटने की जिद, अब UAE की जर्सी में दिखेगा केएस भरत का जलवा!

सम्बंधित ख़बरें

India vs New Zealand,
NZ का घर में होगा शिकार! 7 साल बाद इतिहास रचने से 1 जीत दूर भारत
Rishabh Pant
NZ में टेस्ट टीम से जुड़ने जा रहे पंत, किसका कटेगा पत्ता? 4 में फंसा पेच
Ishan Kishan
टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में 3 बदलाव तय, सिराज की भी लगेगी लॉटरी
Brett Randell
5 गेंदों पर 5 विकेट लेकर रचा था इतिहास, अब न्यूजीलैंड टीम में हुई एंट्री
rohit sharma
माउंट माउंगानुई में दमदार है रोहित का रिकॉर्ड! क्या फिर चलेगा बल्ला?
Advertisement

चौथे वनडे में भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह.

चौथे वनडे में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, मैट हेनरी और मैथ्यू फिशर.
यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में भारत, अब PAK से खिताबी मुकाबला, आर्यवीर-लक्ष्य बने जीत के हीरो

वनडे क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 126 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 65 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि कीवियों ने 52 मुकाबले जीते. वहीं आठ मैचों का नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई भी रही. कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत का पलड़ा इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड पर थोड़ा भारी रहा है.

भारत vs न्यूजीलैंड (हेड टू हेड)
कुल ODI मैच: 126
भारत ने जीते: 65
न्यूजीलैंड ने जीते: 52
बेनतीजा: 8
टाई: 1

भारत का फुल स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर/उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), मैट हेनरी, काइल जेमिसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर) और विल यंग.

Advertisement

वनडे सीरीज का शेड्यूल

मैच  तारीख  वेन्यू  समय नतीजा 
पहला वनडे  4 नवंबर  ऑकलैंड  सुबह 7:30 भारत की 5 व‍िकेट से जीत (DLS नियम)
दूसरा वनडे   7 नवंबर वेलिंगटन सुबह 7:30 भारत ने 4 रनों से जीता मैच (DLS नियम)
तीसरा वनडे 10 नवंबर हैमिल्टन सुबह 7:30 बेनतीजा
चौथा वनडे  13 नवंबर माउंट माउंगानुई सुबह 7:30  
पांचवां वनडे  15 नवंबर  माउंट माउंगानुई सुबह 7:30  
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी कार, उड़े परखच्चे, एक की मौत, VIDEO |
    धरती के सबसे गर्म सालों का रिकॉर्ड टूटा, WMO ने अल-नीनो को लेकर दी बड़ी चेतावनी |
    फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI 400 पार, नोएडा से गुरुग्राम तक बिगड़े हालात |
    अब जेनसन हुआंग के तीसरे अफेयर का खुलासा, एलिस के चीनी जासूस होने पर बंटी अमेरिकी एजेंसियां |
    Ramayana: सिर्फ 8 दिन में रामायण ने दुनियाभर में कमाए 1000 करोड़ रुपये, टूटे कई रिकॉर्ड |
    Inverter Problems: बिजली जाते ही जोर-जोर से बजने लगता है इन्वर्टर, कहीं हो तो नहीं रहा खराब? जानें क्या है कारण |
    SSY for Girl Child: आप ₹15 लाख जमा करेंगे, बेटी को मिलेंगे ₹48 लाख! धांसू है ये सरकारी स्कीम |
    Aaj ka Rashifal 13 नवंबर 2026: वृश्चिक राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे, जानें अपनी राशि का हाल |
    India vs New Zealand 4th ODI Live Score: टीम इंडिया ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी, प्लेइंग-11 में तीन बदलाव |
    Chhath Puja 2026: नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ छठ पर्व, जानें पूजन विधि और 4 दिन का कार्यक्रम
    Advertisement