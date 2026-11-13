Outlook Outage: Microsoft की Outlook, Teams और Microsoft 365 जैसी सर्विसेज में 12 नवंबर से शुरू हुई गड़बड़ी ने दुनिया भर के यूजर्स को परेशान कर दिया. 15 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं. दुनिया भर में ज्यादातर लोग अब भी आउटलुक और दूसरी सर्विसेज ऐक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. सवाल उठ रहे हैं कि क्या AI ने खुद से माइक्रोसॉफ्ट पर साइबर अटैक कर दिया? हाल में AI ने इस तरह का काम किया है, इसलिए इस थ्योरी को और बल मिल रहा है.

और पढ़ें

हाल के महीनों में OpenAI और एंथ्रोपिक ने अपने AI मॉडल्स से जुड़े ऐसे मामलों का खुलासा किया है, जिनमें एजेंट टेस्टिंग के दौरान तय सीमा से बाहर निकलकर असली सिस्टम में घुस गए और खुद से ही साइबर अटैक कर दिया.

यह भी पढ़ें: Microsoft Outage LIVE : भारत समेत 74 देशों में Microsoft की सर्विस ठप, एअर इंडिया और इंडिगो ने जारी किया अलर्ट

हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज में AI एजेंट या हैकर की भूमिका का अभी कोई सबूत नहीं है. कंपनी ने भी कहा है कि उसे किसी साइबर हमले के संकेत नहीं मिले हैं. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट ये खुलासा करे कि कोई AI एजेंट ने खुद से ऐसा कर दिया. फिलहाल कंपनी जो अपडेट दे रही है उससे ऐसेा नहीं कहा गया है.

Advertisement

माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में क्या गड़बड़ी हुई?

माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, आउटेज की शुरुआत उसके कुछ सर्वर के ठीक से काम नहीं करने से हुई. सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल हो रहे थे. इससे बाकी सर्वर पर काम का दबाव बढ़ने लगा और कई यूजर्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पा रही थीं.

कंपनी ने बाद में बताया कि सिक्योर कनेक्शन बनाने वाली एक प्रक्रिया प्रभावित सर्वर पर जरूरत से ज्यादा दबाव में आ रही थी. इसके अलावा नेटवर्क कॉन्फिगरेशन में हाल में किए गए बदलावों की भी जांच की गई.

यह भी पढ़ें: माइक्रोसॉफ्ट पर हुआ साइबर अटैक? दुनिया भर में सर्विसेज ठप होने से मचा हड़कंप, अरबों का नुकसान

माइक्रोसॉफ्ट ने अफेक्टेड सर्वर को रीस्टार्ट करने, ट्रैफिक दूसरे रास्तों पर भेजने और कुछ नेटवर्क बदलावों को वापस लेने की कोशिश की. लेकिन कुछ सर्वर दोबारा ट्रैफिक मिलने पर फिर से जवाब देना बंद कर रहे थे. इसी वजह से सर्विस बहाल करने में ज्यादा समय लगा.

Hugging Face में AI एजेंट ने कैसे पहुंच बनाई?

AI एजेंट के जोखिम को समझने के लिए OpenAI की ओर से जुलाई 2026 में बताई गई एक घटना अहम है. कंपनी के मुताबिक, साइबर सुरक्षा टेस्टिंग के दौरान उसके कुछ AI एजेंट अपने लिए बनाए गए लिमिटेड माहौल से बाहर निकल गए और इंटरनेट के जरिए दूसरे सिस्टम तक पहुंच गए.

Advertisement

इन एजेंट्स ने कई कमजोरियों को जोड़कर इस्तेमाल किया. OpenAI की जांच में सामने आया कि वे हगिंग फेस के कुछ सर्वर पर कोड चलाने और एक सर्वर पर एडमिन स्तर की पहुंच हासिल करने में सफल रहे. कुछ निजी डेटा और सर्विस क्रेडेंशियल तक पहुंचने की बात भी सामने आई.

यह भी पढ़ें: Microsoft Outage: सर्विस अब तक ठप, कंपनी की नई कोशिश भी नाकाम, Outlook से Teams तक यूजर्स परेशान!

यह घटना किसी आम हैकर के हमले की तरह शुरू नहीं हुई थी. एजेंट्स को सुरक्षा कमजोरियां खोजने के लिए टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन वे तय दायरे से बाहर चले गए. OpenAI ने कहा कि इस घटना में उसके ग्राहकों का डेटा या सामान्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं.

हगिंग फेस ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर हुए हमले की जानकारी दी थी. कंपनी ने बताया कि हमलावरों ने डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर पहुंच बनाई और फिर क्लाउड से जुड़े क्रेडेंशियल हासिल करने की कोशिश की. हालांकि, यह साबित नहीं हुआ कि इस हमले के पीछे कोई खास AI मॉडल था.

क्या एंथ्रोपिक के Mythos और Fable जैसे मॉडल खतरनाक हो सकते हैं?

एंथ्रोपिक के मिथोज और फेबल मॉडल को लेकर भी साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में चर्चा हुई है. कंपनी ने अपने टेस्टिंग में ऐसे बिहेवियर दर्ज किए, जिनमें AI एजेंट तय सीमाओं से बाहर जाकर इंटरनेट और बाहरी सिस्टम तक पहुंच गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनियाभर में हड़कंप! 11 घंटे से नहीं चल रहे Microsoft, Outlook और Teams, बार-बार क्यों ठप हो जाता है क्लाउड सर्वर

एंथ्रोपिक की सितंबर 2026 की रिपोर्ट में क्लोड मिथोज Mythos से जुड़ा एक मामला बताया गया. कंपनी के मुताबिक, एक टेस्ट के दौरान मॉडल ने Python पैकेज शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म PyPI पर खतरानाक पैकेज अपलोड करने की कोशिश की. मॉडल को साइन मिला था कि वह असली इंटरनेट पर काम कर रहा है, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा.

यह घटना दिखाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को अगर गलत अनुमति या कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस्तेमाल किया जाए तो जोखिम पैदा हो सकता है. कोई हैकर भी AI का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर की कमजोरियां खोजने, कोड तैयार करने और हमले की योजना बनाने में कर सकता है.

लेकिन किसी AI मॉडल का कमजोरी खोज लेना और माइक्रसॉफ्ट जैसे बड़े क्लाउड सिस्टम को हैक कर लेना अलग बातें हैं. इसके लिए सिस्टम तक पहुंच, सही परमिशन और सिक्योरिटी की कई लेयर्स को पार करना पड़ता है.

क्या माइक्रोसॉफ्ट आउटेज में AI एजेंट का हाथ है?

फिलहाल ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है. कंपनी के तकनीकी अपडेट सर्वर की एवेलेब्लिटी, सिक्योर कनेक्शन और नेटवर्क कॉन्फिगरेशन की समस्याओं की ओर इशारा करते हैं. कंपनी ने साइबर हमले के संकेत मिलने से इनकार किया है.

Advertisement

ऑस्ट्रेलिया के साइबर सुरक्षा मंत्री टोनी ब्रूक ने भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट इसे साइबर अटैक नहीं मान रही है. उन्होंने इस घटना की तुलना 2024 के CrowdStrike संकट से की, जब एक खराब सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम प्रभावित हुए थे.

AI के दौर में कंपनियों के सामने नई चुनौती

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह AI एजेंट थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है. लेकिन OpenAI और एंथ्रोपिक के खुलासे बताते हैं कि AI अब साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में एक ताकतवर तकनीक बन चुका है. यही मॉडल कंपनियों के सिस्टम की कमजोरियां खोजने में मदद कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल होने पर हमलों को भी तेज कर सकते हैं.

कंपनियों के लिए अब चुनौती सिर्फ अपने सर्वर सिक्योर रखने की नहीं है. उन्हें यह भी तय करना होगा कि AI एजेंट को कितनी परमिशन दी जाए, वह किन सिस्टम तक पहुंच सकता है और उसकी हर ऐक्टिविटी पर किस तरह नजर रखी जाए.

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का आखिरी कारण कंपनी की जांच के बाद ही साफ होगा. फिलहाल इसे AI हमला बताना जल्दबाजी होगी. लेकिन AI एजेंट की बढ़ती साइबर क्षमता को नजरअंदाज करना भी अब आसान नहीं है.

---- समाप्त ----