Anirudh-Kavya Wedding: काव्या-अनिरुद्ध ने की सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज, आम शादियों से कितनी अलग है ये बिना दिखावे वाली शादी?

शादी का नाम आते ही आमतौर पर दिमाग में ढेर सारे रीति-रिवाज, मंत्रोच्चार, पंडित, सात फेरे और लंबा-चौड़ा समारोह घूमने लगता है. लेकिन साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन ने अपनी शादी में इस पारंपरिक तरीके से अलग रास्ता चुना.

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दोनों ने ग्रीस में एक निजी समारोह के दौरान एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और गले में एक जैसे पेंडेंट वाली चेन पहनाई. उनकी शादी को 'सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज' बताया जा रहा है. इसमें न तो पंडित की जरूरत होती है और न ही शादी के लिए धार्मिक रस्मों को अनिवार्य माना जाता है.

11 नवंबर को हुई इस शादी से पहले 10 नवंबर को दोनों की सगाई का समारोह भी हुआ था. शादी में सुपरस्टार रजनीकांत और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन इस शादी की सबसे ज्यादा चर्चा इसके तरीके को लेकर हो रही है. आखिर सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज क्या होती है? यह आम हिंदू शादियों से कितनी अलग है और इसमें कौन-कौन सी रस्में निभाई जाती हैं? आइए समझते हैं.

क्या होती है सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज?

सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज यानी आत्मसम्मान के साथ शादी. यह शादी का ऐसा तरीका है, जिसमें दो लोग अपनी मर्जी और आपसी सहमति से जीवनसाथी बनने का फैसला करते हैं. इसमें पंडित, मंत्रोच्चार, हवन या धार्मिक रीति-रिवाजों को जरूरी नहीं माना जाता. शादी का आधार दोनों पार्टनर की बराबरी, सम्मान और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है.

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इस तरह की शादी में जोड़ा एक-दूसरे को वरमाला पहना सकता है, अंगूठी या चेन बदल सकता है या फिर गवाहों के सामने साथ रहने और जीवन की जिम्मेदारियां निभाने का वादा कर सकता है. यानी शादी को धार्मिक रस्मों से ज्यादा दो लोगों की आपसी सहमति और बराबरी का रिश्ता माना जाता है.

अनिरुद्ध और काव्या की शादी में भी एक-दूसरे को वरमाला पहनाने के साथ मैचिंग पेंडेंट वाली चेन का आदान-प्रदान इसी सोच से जुड़ा बताया जा रहा है.

पेरियार ने शुरू किया था सेल्फ-रेस्पेक्ट मूवमेंट

सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज की जड़ें तमिलनाडु के सामाजिक सुधार आंदोलन में हैं. इसकी शुरुआत समाज सुधारक ईवी रामासामी पेरियार ने की थी. 1924 में केरल के वैकोम में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था. वहां मंदिर के आसपास की कुछ सड़कों पर दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के चलने पर पाबंदियां थीं.इस भेदभाव के खिलाफ वैकोम सत्याग्रह शुरू हुआ. पेरियार भी इसमें शामिल हुए और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए.

साल 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार ने सेल्फ-रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया. उनका मानना था कि समाज में जातिगत भेदभाव और गैर-ब्राह्मण समुदायों के साथ होने वाली असमानता को खत्म किए बिना असली आजादी संभव नहीं है. इस आंदोलन में भागीदारी के कारण पेरियार को दक्षिण भारत में सामाजिक बराबरी की लड़ाई के एक प्रमुख चेहरे के रूप में पहचान मिली. उन्हें 'वैकोम वीरर' भी कहा गया.

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इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था, ऊंच-नीच, धार्मिक रूढ़ियों और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध किया. पेरियार का जोर इस बात पर था कि हर इंसान को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए. शादी जैसे निजी फैसले में भी महिला और पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए.

इस आंदोलन ने शादी में पुरोहितों की अनिवार्यता और जाति-धर्म से जुड़ी सामाजिक बंदिशों को चुनौती दी. इसके तहत शादी को धार्मिक कर्मकांड के बजाय दो लोगों के आपसी वादे और बराबरी के रिश्ते के तौर पर देखा गया.

बिना धार्मिक रस्मों के हुई थी पहली सेल्फ रेस्पेक्ट शादी

सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज की पहली दर्ज शादी 28 मई 1928 को तमिलनाडु के अरुप्पुकोट्टई के पास हुई थी. इसमें रेंगासामी रेड्डी और नागम्मल ने बिना पंडित, पवित्र अग्नि और धार्मिक रस्मों के शादी की थी.

इस समारोह में दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने और हर सुख-दुख में बराबर के साथी बने रहने का वादा किया था. उस दौर में ऐसी शादियां सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ मानी जाती थीं. इसलिए इन्हें कानूनी मान्यता मिलने में भी लंबा समय लगा.

1967 में सेल्फ रेस्पेक्ट शादी को मिली कानूनी मान्यता

शुरुआत में सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज को लेकर कानूनी अड़चनें भी आईं. साल 1953 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस तरह की शादियों को अमान्य करार दिया था. हालांकि, बाद में तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने इसे कानूनी मान्यता दिलाने की दिशा में कदम उठाया.

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मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई की सरकार ने 1967 में हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया. इसके तहत सेक्शन 7-A जोड़ा गया, जिसने तमिलनाडु में सेल्फ-रेस्पेक्ट और सीरथिरुथा यानी सुधारवादी शादियों को कानूनी मान्यता दी.

इस कानून के मुताबिक, शादी के लिए जोड़े का एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार करना जरूरी है. वे एक-दूसरे को वरमाला पहना सकते हैं, अंगूठी पहना सकते हैं या शादी की घोषणा कर सकते हैं. यह सब रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य गवाहों की मौजूदगी में किया जा सकता है.

आम शादियों से कितनी अलग है सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज?

आम हिंदू शादियों में अक्सर पंडित, मंत्रोच्चार, हवन, कन्यादान और सात फेरों जैसी रस्में निभाई जाती हैं. इन रस्मों को शादी का अहम हिस्सा माना जाता है. वहीं, सेल्फ-रेस्पेक्ट मैरिज में इन धार्मिक प्रक्रियाओं को अनिवार्य नहीं माना जाता.

इसका मकसद शादी को कम खर्चीला या छोटा करना भर नहीं है. इसके पीछे एक सामाजिक सोच है. यह तरीका जाति, धार्मिक रूढ़ियों और महिला-पुरुष के बीच असमानता को चुनौती देता है. इसमें दोनों पार्टनर को बराबर माना जाता है और उनकी मर्जी को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह की शादी में कोई समारोह नहीं होता. जोड़ा अपने परिवार और दोस्तों के बीच भी शादी कर सकता है. फर्क सिर्फ इतना है कि शादी की वैधता के लिए किसी खास धार्मिक रस्म या पंडित की मौजूदगी जरूरी नहीं होती.

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अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की ग्रीस में हुई शादी ने एक बार फिर इस पुरानी सामाजिक परंपरा को चर्चा में ला दिया है. उनकी शादी यह भी दिखाती है कि विवाह का तरीका हर किसी के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है. कुछ लोगों के लिए धार्मिक रस्में अहम हो सकती हैं, तो कुछ के लिए आपसी सहमति, बराबरी और एक-दूसरे का सम्मान ही शादी का सबसे बड़ा आधार है.

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