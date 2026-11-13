योगी सरकार में महिलाओं के स्वरोजगार को मिल रही नई पहचान, लखनऊ की रेखा सिंह बनीं मिसाल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने घर की रसोई से कारोबार शुरू किया. न कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोला, न महंगे विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया. इसके बावजूद आज उनके खाने की मांग शहर के लोगों से लेकर पर्यटकों और बड़ी पार्टियों तक में है. यह कहानी है रेखा सिंह की, जिन्होंने कोरोना काल में शुरू किए अपने काम को धीरे-धीरे एक पहचान दिलाई. उनकी सफलता दिखाती है कि कम खर्च में भी अपना कारोबार शुरू करने की राह बनाई जा सकती है.

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योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्वरोजगार और छोटे कारोबार को लेकर ऐसी कहानियां उद्यमिता की संभावनाओं को सामने लाती हैं. रेखा सिंह का सफर भी इसी की एक मिसाल है. 12 साल तक प्रोफेशनल टीचर के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने कोरोना काल में खाने का कारोबार शुरू करने का फैसला किया. शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन ग्राहकों की जरूरत समझकर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया.

रेखा सिंह के किचन में तैयार किया जाता है ताजा खाना. (Photo: ITG)

नॉन-वेज से शुरू किया काम, मांग पर जोड़ा वेज खाना

रेखा सिंह ने शुरुआत में सिर्फ नॉन-वेज खाना बनाना शुरू किया. उनका मानना था कि लोगों को घर जैसा स्वाद और साफ-सुथरा नॉन-वेज आसानी से नहीं मिल पाता. इसी जरूरत को समझकर उन्होंने यह काम शुरू किया. धीरे-धीरे ग्राहकों की मांग बढ़ी तो वेज खाना भी बनाना शुरू कर दिया. आज उनका 'सिंह क्लाउड किचन' जीएसटीएन और एफएसएसएआई से जुड़े कानूनी मानकों का पालन करते हुए चल रहा है. रेखा सिंह के मुताबिक, उनके कारोबार की सबसे बड़ी ताकत खाने का स्वाद और ग्राहकों का भरोसा है.

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ग्राहकों के ऑर्डर के लिए तैयार किया गया खाना. (Photo: ITG)

बिना विज्ञापन के ग्राहकों तक पहुंचा कारोबार

रेखा सिंह ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए महंगे विज्ञापनों या बड़ी मार्केटिंग पर पैसा खर्च नहीं किया. ग्राहक गूगल पर मिलने वाले फीडबैक, व्हाट्सएप और एक-दूसरे को बताकर उनके पास पहुंच रहे हैं. धीरे-धीरे उनके ग्राहकों का दायरा बढ़ा है. अब शहर में आने वाले पर्यटक, होटलों में ठहरने वाले लोग भी उनसे खाने का ऑर्डर करते हैं. बड़ी पार्टियों और बारात के लिए भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की मांग आती है. यानी घर से शुरू हुआ काम अब अलग-अलग तरह के ग्राहकों तक पहुंच चुका है.

बड़े रेस्टोरेंट के मुकाबले कम खर्च में कारोबार

रेखा सिंह के मुताबिक, बड़े रेस्टोरेंट को चलाने में किराया, बिजली और रखरखाव पर काफी खर्च करना पड़ता है. इसके उलट क्लाउड किचन में ग्राहकों के बैठने के लिए बड़ी जगह या आलीशान सजावट की जरूरत नहीं होती. खाना तैयार करके ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है. उनका मानना है कि इस मॉडल में गैरजरूरी खर्च कम रखा जा सकता है. घर से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है. इससे उन लोगों को कारोबार शुरू करने का मौका मिल सकता है, जो बड़े निवेश के अभाव में रेस्टोरेंट नहीं खोल पाते.

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शुद्ध सामग्री से खाना तैयार करने पर जोर देती हैं रेखा सिंह. (Photo: ITG)

खाने की शुद्धता पर खास ध्यान

रेखा सिंह अपने किचन में साफ-सफाई और खाने की शुद्धता को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं. वह खुद अपनी देखरेख में खाना तैयार करवाती हैं. उनके यहां पुराने सामान को जमा करके रखने के बजाय हर ऑर्डर के लिए ताजा खाना बनाया जाता है. मसाले भी बाहर से पिसे हुए लाने के बजाय कम मात्रा में खुद पीसे जाते हैं. पैकेट वाले आटे की जगह चक्की का आटा इस्तेमाल किया जाता है. खाना बनाने के लिए कोल्ड-प्रेस्ड सरसों और मूंगफली के तेल का इस्तेमाल होता है. रिफाइंड और सोयाबीन तेल से परहेज किया जाता है.

मरीजों के लिए भी तैयार होता है सादा खाना

रेखा सिंह का काम सिर्फ सामान्य खाने के ऑर्डर तक सीमित नहीं है. मरीजों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बिना तेल-मसाले वाला दलिया, ओट्स और खिचड़ी भी तैयार की जाती है. यह खाना अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है.

रेखा सिंह की कहानी बताती है कि कारोबार शुरू करने के लिए हमेशा बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती. ग्राहकों की जरूरत समझकर, खाने की गुणवत्ता बनाए रखते हुए छोटे स्तर से भी शुरुआत की जा सकती है. लखनऊ में उनका यह सफर उन महिलाओं के लिए एक उदाहरण है, जो अपना काम शुरू करना चाहती हैं, लेकिन बड़े निवेश के कारण कदम नहीं बढ़ा पातीं.



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