बिगड़ी एक्टर की हालत, 'बच्चों' से बिछड़ने पर हुआ मजबूर, NGO के किया हवाले, नहीं रुके आंसू

कभी अपनी शानदार पर्सनैलिटी और हैंडसम लुक्स से पर्दे पर छा जाने वाले एक्टर शरद कपूर आज अपनी जिंदगी के एक बेहद भावुक दौर से गुजर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस का दिल भर आया है. वीडियो में शरद अपने चार पालतू कुत्तों से अलग होते नजर आ रहे हैं. उन्हें कुछ समय के लिए एनिमल वेलफेयर सेंटर भेजा जा रहा है.

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ये दूरी शरद से बरदाश्त नहीं हो पा रही है, लेकिन वह मजबूर हैं. एक्टर पेट्स को अपने बच्चों जैसा मानते हैं और उतना ही प्यार देते हैं. वीडियो सामने आया जहां वह ये कहकर रोते दिखे. अपने पालतू जानवरों को बच्चों की तरह प्यार करने वाले शरद के लिए यह पल कितना मुश्किल है, उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है.

किस हाल में शरद?

दरअसल, मुंबई के बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट की संस्थापक हेमा चौधरी ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि शरद कपूर इस समय कुछ शारीरिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और उन्हें खुद भी देखभाल की जरूरत है. घर में उनकी पत्नी और नवजात बच्चा भी हैं. ऐसे में चार कुत्तों की जिम्मेदारी संभालना परिवार के लिए आसान नहीं रह गया है. बताया गया कि घर में उनकी देखभाल के लिए कोई नियमित केयरटेकर भी मौजूद नहीं है. इसी वजह से फिलहाल उन्हें YODA Mumbai के एनिमल वेलफेयर सेंटर में रखने का फैसला किया गया है.

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सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि शरद अपने इन चारों कुत्तों को खुद से अलग नहीं करना चाहते. उनके लिए ये महज पालतू जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य और उनके बच्चे जैसे हैं. वीडियो में एक्टर की बेबसी साफ नजर आती है. वह जानते हैं कि मौजूदा हालात में यह फैसला जरूरी है, लेकिन दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कुछ समय तक उन्हें अपने प्यारे साथियों के बिना रहना होगा.

पेट्स को नहीं पाल पा रहे शरद

शरद कपूर ने वीडियो में भावुक होते हुए कहा कि जब उनका नया बंगला बन जाएगा, तब वह YODA से अपने कुत्तों को वापस देने की गुजारिश करेंगे. उन्होंने कहा, 'इस घर के बाद जब मेरा नया बंगला बनेगा, तब मैं YODA से कहूंगा कि प्लीज मेरे बच्चों को वापस दे दीजिए, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकता.' एक्टर को डर है कि उनसे दूर होकर उनके कुत्ते भी उदास हो जाएंगे. उन्होंने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि वह बेहद भावुक इंसान हैं और किसी के साथ क्रूरता कैसे कर सकते हैं.

इस पूरे मामले पर हेमा चौधरी ने भी लोगों से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि इस फैसले को जानवरों के साथ क्रूरता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. यह शरद और उनके परिवार की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया कदम है. हेमा शरद को करीब 30 साल से जानती हैं. उनकी हालत के बारे में पता चलने पर वह उनसे मिलने पहुंची थीं. फिलहाल कुत्तों को अस्थायी तौर पर सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी सही देखभाल हो सके और शरद भी अपनी सेहत पर ध्यान दे सकें.

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कौन हैं शरद?

शरद कपूर का यह वीडियो देखकर लोगों को उनका पुराना दौर भी याद आ गया है. शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'जोश' में शरद ने ऐसा किरदार निभाया था कि दर्शकों के बीच उनकी अलग पहचान बन गई. लंबे कद, आकर्षक चेहरे और फिट अंदाज के कारण भी वह कभी खूब सुर्खियां बटोरते थे. पर्दे पर उनका स्टाइल और दमदार मौजूदगी लोगों को काफी पसंद आती थी. लेकिन वक्त के साथ वह फिल्मी दुनिया से दूर होते चले गए और लंबे समय से किसी बड़ी फिल्म या सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए.

अब वायरल वीडियो में उनका बदला हुआ लुक देखकर भी कई लोग हैरान हैं. उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और उम्र के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. कभी अपने हैंडसम अंदाज से लोगों का ध्यान खींचने वाले अभिनेता को इस हाल में देखकर फैंस भावुक हो रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की सबसे बड़ी चर्चा उनके लुक की नहीं, बल्कि अपने कुत्तों से बिछड़ते वक्त छलके उनके आंसुओं की है.

सोशल मीडिया पर कई लोग शरद के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि किसी इंसान की निजी परेशानियों और मजबूरियों को समझे बिना उसे ट्रोल करना ठीक नहीं है. मुश्किल वक्त में शरद को ताने देने के बजाय प्यार और सहयोग की जरूरत है. फिलहाल हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि एक्टर की सेहत बेहतर हो, उनके घर के हालात सुधरें और वह जल्द ही अपने उन चार प्यारे साथियों को वापस घर ला सकें, जिनके बिना रहने की कल्पना भी उनके लिए मुश्किल है.

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