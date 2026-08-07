भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल खेलने की राह मुश्किल नजर आ रही है. टीम इंडिया फिलहाल WTC 2025-27 की तालिका में 9 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 जीत के साथ 48.15 PCT (Points Percentage) हासिल कर पांचवें स्थान पर है.

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इतना ही नहीं, भारत इस समय बांग्लादेश से भी नीचे खिसक चुका है. भारत के पास अभी 9 टेस्ट मैच बाकी हैं, लेकिन अब गलती की गुंजाइश बेहद कम बची है.

अगर टीम इंडिया अपने सभी बचे हुए मुकाबले जीत लेती है तो उसका PCT 74.07 तक पहुंच जाएगा, जो फाइनल का टिकट लगभग पक्का कर सकता है.

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हालांकि, एक भी हार पूरे समीकरण को बदल सकती है. एक हार के बाद भारत का PCT 68.5, दो हार पर 62.9 और तीन हार के बाद 57.41 तक गिर जाएगा.

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आगे का शेड्यूल आसान नहीं है. भारत को सबसे पहले श्रीलंका दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलने हैं, जहां स्पिन गेंदबाजी हमेशा बड़ी परीक्षा रही है.

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इसके बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. जहां भारतीय टीम दो टेस्ट मैच खेलेगी. न्यूजीलैंड का यह दौरा आसान नहीं होगा, न्यूजीलैंड ने हाल के वर्षों में भारतीय सरजमीं पर भी चुनौती पेश की है.

इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की नंबर-1 टेस्ट टीम भारत दौरे पर 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने आएगी. ऑस्ट्रेलिया भी टीम इंडिया को कड़ी चुनौती देगा, इसलिए यह मुकाबले भी आसान नहीं माने जा सकते हैं.

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फिलहाल तालिका में ऑस्ट्रेलिया 87.50 PCT के साथ टॉप पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका (75), न्यूजीलैंड (72.22) और बांग्लादेश (58.33) भारत से आगे हैं. ऐसे में भारत को सिर्फ अपने मैच जीतने ही नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के परिणामों पर भी नजर रखनी होगी.

WTC में हर टेस्ट जीत पर 12 अंक, ड्रॉ पर 4 और हार पर कोई अंक नहीं मिलता. इसी वजह से हर हार सीधे अंक प्रतिशत पर बड़ा असर डालती है. भारत की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि अब हर मुकाबला नॉकआउट जैसा बन चुका है.

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अगर शुभमन गिल की अगुआई में टीम इंडिया लगातार जीत की लय नहीं पकड़ पाती, तो भारत के लिए WTC फाइनल खेलने का सपना अधूरा रह सकता है. अब भारतीय टीम के लिए सिर्फ जीत ही एकमात्र रास्ता है.

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