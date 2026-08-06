Parliament Monsoon Session Live: 'अमित शाह का बयान ही तो मांग रहे...', सदन के हंगामे पर खड़गे ने सरकार को घेरा

संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हर दिन हंगामा हो रहा है. बुधवार को संसद सत्र की कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा. उधर, गतिरोध समाप्त करने के लिए किरेन रिजिजू और राहुल गांधी ने भी बातचीत की, जिसमें राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग की थी.

गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध मार्च निकाला. मकर द्वार तक निकाले गए इस विरोध मार्च में सांसद बारिश के बीच छाता लिए नजर आए. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बैनर भी थाम रखा था, और वह लगातार अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे हैं.

संसद के बाहर से लेकर भीतर तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासत गर्म है. मंगलवार और बुधवार को चढावा चोरी व स्टूडेंट प्रोस्टेट का मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में छाया रहा.

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