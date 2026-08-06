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लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: 'अमित शाह का बयान ही तो मांग रहे...', सदन के हंगामे पर खड़गे ने सरकार को घेरा

aajtak.in | नई दिल्ली | 06 अगस्त 2026, 2:53 PM IST

Parliament Monsoon Session Live Updates: संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है. बुधवार को संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद स्थगन का आदेश देना पड़ा था. गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष के नेताओं ने विरोध मार्च निकाला है.

Opposition walk out from Monsoon Session meeting Opposition walk out from Monsoon Session meeting

संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हर दिन हंगामा हो रहा है. बुधवार को संसद सत्र की कार्यवाही को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा. उधर, गतिरोध समाप्त करने के लिए किरेन रिजिजू और राहुल गांधी ने भी बातचीत की, जिसमें राहुल गांधी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आकर जवाब देने की मांग की थी. 

गुरुवार को भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध मार्च निकाला. मकर द्वार तक निकाले गए इस विरोध मार्च में सांसद बारिश के बीच छाता लिए नजर आए. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बैनर भी थाम रखा था, और वह लगातार अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे हैं.

संसद के बाहर से लेकर भीतर तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासत गर्म है. मंगलवार और बुधवार को चढावा चोरी व स्टूडेंट प्रोस्टेट का मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों में छाया रहा. 

संसद की कार्यवाही के आज के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे Live Blog से

2:53 PM (9 घंटे पहले)

पीएम मोदी से मिले गृहमंत्री अमित शाह

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

पीएम मोदी के साथ कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाक़ात की है.

Input- हिमांंशु

2:52 PM (9 घंटे पहले)

विपक्ष ने जताया बिल पारित करने प्रक्रिया पर विरोध

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

विपक्ष ने विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई. विपक्षी दलों का आरोप था कि व्यापक प्रभाव वाले महत्वपूर्ण संशोधनों को बिना पर्याप्त चर्चा और जांच के जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है. विपक्ष ने यह भी मांग की कि विधेयक को विस्तृत परीक्षण के लिए संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) के पास भेजा जाना चाहिए था.

हंगामे के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कई बार विपक्षी सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन शोर-शराबा जारी रहा.

लोकसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक आगे की चर्चा और मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा. वहां से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून का रूप ले सकेगा.

2:51 PM (9 घंटे पहले)

इन संशोधनों का मकसद कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना- निर्मला सीतारमण

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

सरकार की ओर से पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों तथा अन्य कानूनों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करना है. सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से कर कानूनों में स्पष्टता आएगी, अनुपालन (कॉम्प्लायंस) की प्रक्रिया आसान होगी और राजस्व की चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इन संशोधनों का मकसद कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, करदाताओं के अनुकूल और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना है. उन्होंने कहा कि इससे कारोबारियों और व्यक्तिगत करदाताओं को अधिक स्पष्टता और निश्चितता मिलेगी, जिससे कर प्रणाली पर विश्वास भी मजबूत होगा.
 

2:50 PM (9 घंटे पहले)

'कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' लोकसभा से पारित

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

लोकसभा ने मंगलवार को विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच 'कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' (The Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026) ध्वनिमत से पारित कर दिया. विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने पर्याप्त बहस नहीं होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और सदन के वेल में पहुंच गए. विरोध के बीच सरकार ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा लिया.
 

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2:48 PM (9 घंटे पहले)

हर दिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक ही बात कहते हैं- रेखा शर्मा

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि विपक्ष लगातार संसद में गतिरोध पैदा कर रहा है और सदन चलने नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे रोज एक जैसी बात कहते हैं.

 

2:46 PM (9 घंटे पहले)

संसद मे फिर नजर आया सांसद रवि किशन का 'मौन व्रत' अंदाज

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

संसद कैंपस में एक बार सांसद रविकिशन का दिलचस्प अंदाज नजर आया. उन्होंने मीडिया के सवालों पर चुप्पी बनाए रखी और कोई जवाब नहीं दिया. बल्कि वह मीडिया के कैमरे के सामने अपने चिर-परिचित अंदाज में मुस्कुराते नजर आए.इस दौरान उनके आसपास मौजूद कुछ लोगों ने उनके वायरल मीम के लेकर मजाकिया अंदाज में कहा- आज इनका मौन व्रत है.

2:42 PM (9 घंटे पहले)

संसद सत्र के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

संसद के जारी मॉनसून सत्र के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी संसद भवन में हुई. बैठक में सरकार के कई अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है.

2:41 PM (9 घंटे पहले)

कराधन और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने का प्रस्ताव

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

लोकसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई थी. सदन में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधन और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनि मत से पास किया गया. इसके बाद लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

12:15 PM (11 घंटे पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा जारी

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर नारेबाजी और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी. सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद सभापति ने इसकी घोषणा की थी. फिर इसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई है. लेकिन हंगामा जारी है.

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11:27 AM (12 घंटे पहले)

राज्यसभा की दोबारा शुरू हुई कार्यवाही लेकिन हंगामे के बीच स्थगित

Posted by :- Nuruddin

संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष की चर्चा की मांग पर हंगामा जारी है. विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ रही है. शुरुआती कार्यवाही और स्थगन के बाद एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.

11:10 AM (12 घंटे पहले)

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

लोकसभा की कार्यवाही अपने तय समय पर शुरू हुई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सीट पर आए. उन्होंने प्रश्नकाल की शुरुआत करने के लिए सांसदों से शांत रहने और अपनी सीट पर बैठने की अपील की. लेकिन विपक्षी दलों के सांसद सदन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे. इससे सदन में गतिरोध होने लगा. स्पीकर ओम बिड़ला ने सांसदों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा शांत न होने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

11:03 AM (12 घंटे पहले)

संसद की कार्यवाही शुरू, लोकसभा में हंगामा जारी

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. हंगामा जारी है.

11:02 AM (12 घंटे पहले)

संसद परिसर में विपक्ष का विरोध मार्च

Posted by :- Vikas Kumar Porwal

संसद की कार्यवाही से पहले गुरुवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध मार्च निकाला. इस दौरान सांसद मकर द्वार तक गए. उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सदन में जवाब देने की मांग की. सांसदों ने अपनी मांग का लिखा बैनर लेकर मार्च निकाला. राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है और सांसद बारिश के बीच छाते लेकर इस विरोध मार्च मे शामिल हुए.

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