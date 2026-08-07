हथियारों की कमी पर US में बवाल? अपने रक्षा मंत्री से बहस की खबरों पर क्या बोले ट्रंप

ईरान युद्ध ने भले ही अमेरिका के हथियारों के भंडार पर सवाल खड़े किए हों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे उनके प्रशासन में कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ है. उन्होंने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ किसी भी तरह के टकराव की खबरों को खारिज कर दिया. इसके बजाय, उन्होंने हेगसेथ पर पूरा भरोसा जताया और हथियारों के घटते भंडार को लेकर कैंप डेविड में हुई तीखी बहस की खबरों को गलत बताया.

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ट्रंप ने कहा, 'हमेशा की तरह फेक न्यूज, गलत और पूरी तरह से बेबुनियाद अफवाहें फैल रही हैं. पीट हेगसेथ जो काम कर रहे हैं, उससे मैं बेहद खुश हूं.'

हेगसेथ पर अपना भरोसा जताते हुए, ट्रंप ने पेंटागन प्रमुख के नेतृत्व में हुए बड़े बदलावों का जिक्र किया. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पीट का सेना में बहुत सम्मान है और उन्होंने जबरदस्त सुधार किए हैं.'

उन्होंने 'द वाशिंगटन पोस्ट' पर गलत जानकारी छापने का आरोप भी लगाया. उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने खबर दी कि उन्होंने कैंप डेविड (नेवल सपोर्ट फैसिलिटी) में अमेरिकी हथियारों की भारी कमी को लेकर हेगसेथ से सवाल-जवाब किए थे.

रिपोर्ट में हथियारों की कमी का जिक्र

'द वाशिंगटन पोस्ट' के मुताबिक, कैंप डेविड में एक बैठक के दौरान ट्रंप ने हेगसेथ से सवाल किया. उन्हें पता चला था कि मुख्य हथियारों की कमी का समाधान नहीं हुआ है, जबकि पहले भरोसा दिलाया गया था कि समस्या सुलझा ली गई है.

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अखबार का दावा था कि ट्रंप ने लंबी दूरी की सटीक मार करने वाली मिसाइलों और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की घटती आपूर्ति पर जवाब मांगा. ईरान के साथ संघर्ष के दौरान इन हथियारों की कमी ने कथित तौर पर अमेरिकी सैन्य योजना को सीमित कर दिया था. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हथियारों की कमी ने हाल के दिनों में ईरान के खिलाफ और बड़े पैमाने पर हमले न करने के ट्रंप के फैसले को प्रभावित किया.

खबर के मुताबिक, हेगसेथ ने टाल-मटोल की कोशिश की. साथ ही ठीकरा उप रक्षा सचिव स्टीफन फीनबर्ग पर फोड़ा था.

ट्रंप से पहले व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. पेंटागन ने कहा था कि हेगसेथ ने हमारे हथियारों की स्थिति के बारे में किसी को गुमराह नहीं किया. उन्होंने आरोपों को काल्पनिक बताया था.

अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास हथियारों का 'बड़ा भंडार' है. इससे पहले गुरुवार को, ट्रंप ने देश के हथियारों के भंडार को लेकर लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की थी. कई मीडिया संस्थानों ने खबर दी थी कि अमेरिकी भंडार काफी कम हो गया है.

इसके जवाब में ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक और पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के पास 'हथियारों' का भारी भंडार है, खासकर कुछ खास तरह के हथियारों का.

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यह ताजा विवाद कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स की उन रिपोर्टों के बाद शुरू हुआ है जिनमें कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियानों के कारण पेंटागन को अपने मिसाइल भंडार का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा है.

CNN ने रिपोर्ट दी कि अमेरिकी सेना ने अपने 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस' (THAAD) मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग 80 प्रतिशत इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर लिया है. कई सूत्रों का हवाला देते हुए नेटवर्क ने यह भी बताया कि वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पेंटागन को चेतावनी दी थी कि कुछ हथियारों और गोला-बारूद का भंडार खतरनाक रूप से कम स्तर तक गिर गया है.

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