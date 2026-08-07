scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

META को तगड़ा झटका, लगा ₹5,000 करोड़ का जुर्माना

फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी META को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है. न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने युवाओं को सोशल मीडिया से हुए कथित नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को 567 मिलियन डॉलर (करीब ₹5,000 करोड़) चुकाने का आदेश दिया है. यह फैसला बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा से जुड़े चर्चित मुकदमे में आया है.

Advertisement
X
इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी META को अमेरिका में झटका
इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी META को अमेरिका में झटका

इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी META को न्यू मैक्सिको की एक अदालत से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने META को आदेश दिया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब ₹5,000 करोड़) का भुगतान करे.

यह आदेश उस अहम मुकदमे के दूसरे चरण में आया है जिसे सोशल मीडिया की यह दिग्गज कंपनी मार्च में हार गई थी.

गुरुवार देर रात आए फैसले में जज ब्रायन बीडशीड ने कहा कि इस रकम का बड़ा हिस्सा - 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर - युवाओं के इलाज की सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. बाकी रकम अगले पांच वर्षों में जागरूकता और रोकथाम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य खर्चों पर लगाई जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Indian govt warns Meta
'भारत में अमेरिकी कानून से नहीं चलेगा Meta...' केंद्र सरकार की दो टूक
meta pm modi post zuckerberg
इंस्टाग्राम और फेसबुक भारत में मनमानी क्यों करते हैं? Inside Story
मार्क जुकरबर्ग की माफी पर कंगना खुश. (Photo: PTI)
'भड़काने पहुंच जाते हैं...', जकरबर्ग की माफी पर राहुल को घेर गईं कंगना
मार्क जकरबर्ग का गलतियों पर गलतियां करना, और माफी पर माफी मांगते चले जाना, आदत में शुमार है.
जकरबर्ग की माफी नाकाफी, मेटा को टाइट करने का आया राइट टाइम
Global Layoff Wave
दुनिया की 40 से ज्यादा कंपनियों को सता रहा कौन सा डर? दनादन छंटनी

वहीं पहले चरण में, जूरी ने मेटा पर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया था. ये अब लगे जुर्माने से अलग रकम है. जूरी ने पाया था कि कंपनी ने जानबूझकर बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में जो जानकारी थी, उसे छिपाया.

दूसरे चरण में, सरकारी वकीलों ने जज से मेटा में बुनियादी बदलाव लागू करने को कहा था. इन बदलावों का मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक लगाना, उम्र की पुष्टि (age verification) की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स व कड़ी निगरानी के ज़रिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना था.

Advertisement

इसी हफ्ते Instagram-Facebook पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर Meta ने चूक मानी थी. साथ ही सीईओ जकरबर्ग ने माफी भी मांगी थी. मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माना था कि चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज रिलेटेड कंटेंट को गड़बड़ी हुई है और आगे इसे ठीक किया जाएगा.

हाल में भारत में भी मेटा को लेकर हंगामा हुआ था. दरअसल, पीएम मोदी ने छात्रों, खासकर Gen Z, को संबोधित करते हुए वीडियो बनाया था. ये वीडियो इंस्टाग्राम से कुछ देर के लिए हट गया था. इसपर सरकार ने मेटा से जवाब मांगा था. बाद में मेटा ने इसपर भी माफी मांगी थी. सरकार ने साफ शब्दों में META को कह दिया था कि कंपनी भारत में अमेरिकी कानून के हिसाब से नहीं चलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    आंदोलनों का दिल्ली फैक्टर, रांची क्यों रह गया अकेला |
    META को तगड़ा झटका, लगा ₹5,000 करोड़ का जुर्माना |
    मनीष तिवारी के लगातार 13 स्थगन प्रस्ताव, बताया दलबदल विरोधी कानून पर बहस क्यों जरूरी |
    भारतीयों का US में पढ़ाई का सपना टूटेगा? वीजा अप्रूवल में 62 फीसदी की गिरावट |
    पहले ममता बनर्जी को छोड़ा, अब BJP से बनाई दूरी… बंगाल के 3 बागी सांसदों की क्या मजबूरी? |
    हथियारों की कमी पर US में बवाल? अपने रक्षा मंत्री से बहस की खबरों पर क्या बोले ट्रंप |
    एअर इंडिया नहीं, PAK एयरलाइंस के CEO बनने वाले थे टेवोल्डे, फिर... |
    Aaj Ka Panchang, 7 August 2026: 7 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 7 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 7 August 2026: मीन राशिवालों का सम्मान और बढ़ेगा, धन लाभ के लिए प्रयास तेज कर दें, जानें शुभ रंग
    Advertisement