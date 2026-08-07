scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले ममता बनर्जी को छोड़ा, अब BJP से बनाई दूरी… बंगाल के 3 बागी सांसदों की क्या मजबूरी?

पश्चिम बंगाल में TMC छोड़ने वाले सांसदों की अगली चाल अब चर्चा में है. मुर्शिदाबाद के तीन सांसदों ने केंद्रीय सत्ता के करीब आने के बावजूद NDA से औपचारिक दूरी बनाए रखने का फैसला किया है. इसके पीछे सिर्फ सियासी रणनीति नहीं, बल्कि इलाके की डेमोग्राफी और वोट बैंक का गणित भी अहम माना जा रहा है.

Advertisement
X
यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान तीनों मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद इलाके से सांसद (फाइल फोटो)
यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर खान तीनों मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद इलाके से सांसद (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव के बाद से ट्विस्ट एंड टर्न खत्म नहीं हो रहे. अब मुर्शिदाबाद के तीन सांसद- अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान और यूसुफ पठान ने हलचल मचा रखी है.

पहले तीनों ममता बनर्जी की TMC से अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) में शामिल हुए. अब उन्होंने सत्ताधारी BJP के नेतृत्व वाले केंद्रीय गठबंधन के साथ औपचारिक रूप से न जुड़ने का फैसला किया है, जिसके पीछे एक गहरी रणनीतिक सोच है.

केंद्रीय गठबंधन से जुड़ने के बजाय, इन तीनों ने एक नपे-तुले अलगाव का रुख अपनाया है. वे नई दिल्ली में NDA की उच्च-स्तरीय संसदीय बैठकों से दूर रहते हैं, जबकि राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के साथ केवल प्रशासनिक मुद्दों पर ही बातचीत करते हैं. जानबूझकर चुप्पी साधने की यह रणनीति तब साफ दिखी जब नेताओं से उनके भविष्य के राजनीतिक सफर के बारे में पूछा गया.

सम्बंधित ख़बरें

Subhendu Adhikari Takes Dig At Mamta Banerjee and TMC
'ममता का समर्थन मतलब जिन्ना का सपना पूरा करना', सीएम शुभेंदु का तीखा हमला
Murshidabad Teen iqbal sheikh
'बाहर निकाला तो मर जाऊंगा...', 7-7 दिन तालाब में रहने को मजबूर इकबाल
TMC MLA Siddiqulla Chowdhury
'इमामों को थाने बुलाना अपमान', लाउडस्पीकर के मुद्दे पर TMC का फूटा गुस्सा
West Bengal Government On Loudspeaker
मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर बढ़ा विवाद, CM शुभेंदु से मिलेंगी TMC के बागी विधायक
loudspeaker
पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर विवाद, ISF बोली- कोर्ट जाएंगे

जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान ने कहा, 'हमें गृह मंत्री के साथ दो विषयों पर चर्चा करनी थी, हम किसी अन्य मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकते.' इससे पता चलता है कि वे किसी के साथ गठबंधन के बजाय मुद्दों पर आधारित बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं. NCPI के तीनों सांसदों ने पश्चिम बंगाल की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.

Advertisement

चर्चा को केवल विकास और निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मामलों- जैसे वोटर लिस्ट में सुधार और स्थानीय प्रशासन, तक सीमित रखकर, ये सांसद खुद को वैचारिक रूप से झुकने या समझौता करने के आरोपों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं. केंद्रीय गठबंधन में पूरी तरह शामिल होने से इन तीनों सांसदों का इनकार राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए कई तरह के संकेत देता है.

मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी है वजह?

मुर्शिदाबाद बंगाल के सबसे संवेदनशील जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) इलाकों में से एक है. तीनों यहीं की सीटों जंगीपुर (खलीलुर रहमान), बहरामपुर (यूसुफ पठान), मुर्शिदाबाद (अबू ताहेर खान) से सांसद हैं.

अल्पसंख्यक-बहुल सीटों के प्रतिनिधियों के लिए, BJP को औपचारिक रूप से अपनाने का मतलब जमीनी स्तर पर मतदाताओं से पूरी तरह कटने का रिस्क उठाना पड़ सकता है.

हालांकि, तीनों का अलग रुख रखना 20 सदस्यों वाले NCPI समूह के लिए भी चिंता की वजह है. इससे साफ है कि ये सांसद टीएमसी से अलग तो हो गए. लेकिन इनमें भी दो फाड़ होने के चांस हैं.

वहीं बीजेपी के सामने भी चुनौती होगी. क्योंकि जहां राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर अलग हुए गुटों को एक 'वोट बैंक' में बदलने की कोशिश करती हैं, वहीं ये सांसद पार्टी के सामूहिक फैसलों के बजाय अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखने को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं.

Advertisement

पश्चिम बंगाल में अगले चुनावों की तैयारी के बीच मुर्शिदाबाद की तीनों लोकसभा सीटों का राजनीतिक संदेश अहम माना जा रहा है. यहां यह साफ दिखता है कि जिन इलाकों में स्थानीय मुद्दे और आबादी का समीकरण सबसे ज्यादा असर डालते हैं, वहां सिर्फ बड़े राजनीतिक गठबंधन काफी नहीं होते. ऐसे क्षेत्रों में चुनाव जीतने के लिए मजबूत स्थानीय पकड़ और जमीनी संगठन सबसे बड़ी ताकत होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सुबह-सुबह बारिश से बेहाल दिल्ली, हिमाचल में लैंडस्लाइड का कहर |
    ... तो होर्मुज से कभी नहीं गुजर पाएंगे US-इजरायल के जहाज! ईरान ने बनाया तगड़ा प्लान |
    ईरान को कर दिया किनारे, जंग के बीच सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान तीनों सुन्नी मुस्लिम देशों का गठजोड़ |
    Meta पर क्यों लगा ₹5000 करोड़ का जुर्माना, कोर्ट ने इस नियम के तहत सुनाया फैसला |
    योगी सरकार में चूड़ी उद्योग को लगा चार चांद, फिरोजाबाद का कांच कारोबार अमेरिका तक चमका |
    एपस्टीन केस में जांच समिति की रिपोर्ट में क्या नया खुलासा? देखें US Top-10 |
    Trigrahi Yog 2026: एक्टिव हो चुका है त्रिग्रही योग, 17 अगस्त तक 3 राशियों को होगा छप्परफाड़ धन लाभ! |
    UP Rain Alert: यूपी के 37 जिलों में बारिश का अलर्ट, IMD के लेटेस्ट अपडेट में जानें कहां होगी सबसे ज्यादा बरसात |
    ‘20 साल तैयारी की, परीक्षा पास की फिर भी नौकरी नहीं मिली’, झारखंड में छात्र राहुल क्रांति ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप |
    'काश PM तानाशाह होते', बच्चों के किए अपमान पर भड़कीं रुपाली गांगुली, मचा घमासान!
    Advertisement